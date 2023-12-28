Rozmrażanie i odśnieżanie samochodu – wszystko, co musisz wiedzieć przed zimą

Jak odśnieżać samochód zimą, aby nie uszkodzić lakieru?

Nieoczekiwane zasypanie samochodu śniegiem często wiąże się z pospiesznym odśnieżaniem. Warto pamiętać, że usuwanie śniegu nieodpowiednim sprzętem może przyczynić się do powstania rys na lakierze.

Niemal w każdym samochodzie można znaleźć plastikową skrobaczkę do szyb i choć powinno się jej używać wyłącznie do oblodzonych szyb, to wielu kierowców, nie mając nic lepszego pod ręką, sięga po nią i odśnieża całe auto. Nie tędy droga! Odśnieżanie należy wykonywać przy użyciu dostosowanych do tego narzędzi.

Jak odśnieżać auto krok po kroku? Zasada „od góry do dołu”

Aby poprawnie odśnieżyć auto, potrzebować będziesz:

szczotki z miękkim włosiem lub miotełki do śniegu,

plastikowej skrobaczki do szyb,

rękawiczek,

preparatu do odmrażania szyb (opcjonalnie),

miękkiej ściereczki lub irchy (opcjonalnie).

Krok 1: Przygotuj odpowiednie narzędzia

Weź szczotkę z miękkim włosiem lub miotełkę do odśnieżania oraz plastikową skrobaczkę do szyb. Unikaj twardych szczotek, mioteł domowych i metalowych narzędzi.

Krok 2: Zacznij od dachu

Delikatnie zgarniaj śnieg z dachu długimi ruchami w jedną stronę. Nie dociskaj szczotki do lakieru, tylko przesuwaj po warstwie śniegu.

Krok 3: Odśnież przednią szybę

Najpierw zgarnij śnieg szczotką, a dopiero potem użyj skrobaczki, jeśli na szybie jest lód. Skrob tylko szkło, nie zbliżaj się do uszczelek i lakierowanych elementów.

Krok 4: Odśnież tylną szybę

Powtórz tę samą zasadę: śnieg usuwasz szczotką, a lód – ostrożnie skrobaczką. Jeśli masz podgrzewaną szybę, włącz ogrzewanie, aby lód szybciej puścił.

Krok 5: Oczyść boczne szyby i lusterka

Zgarnij śnieg lekkimi ruchami szczotki. Przy lusterkach uważaj, żeby ich nie „szorować”, tylko zsunąć śnieg.

Krok 6: Przejdź do maski i klapy bagażnika

Zgarniaj śnieg od środka ku krawędziom, znów bez mocnego dociskania. Staraj się nie przesuwać śniegu tam i z powrotem po lakierze.

Krok 7: Oczyść reflektory i tylne lampy

Delikatnie usuń z nich śnieg i lód – najlepiej miękką szczotką lub dłonią w rękawiczce. Dzięki temu światła będą dobrze widoczne.

Krok 8: Odsłoń tablice rejestracyjne

Usuń śnieg z przodu i z tyłu tablic. To obowiązek kierowcy – zasypane tablice mogą skończyć się mandatem.

Krok 9: Sprawdź nadkola i okolice kół

Usuń większe bryły śniegu i lodu z nadkoli oraz okolic opon. Dzięki temu unikniesz hałasu i ograniczenia ruchu kół podczas jazdy.

Krok 10: Na koniec skontroluj auto „dookoła”

Obejdź samochód i sprawdź, czy nie został śnieg na dachu, szybach, światłach i tablicach. Jeśli coś przeoczyłaś/przeoczyłeś, popraw od razu – będzie bezpieczniej i dla Ciebie, i dla innych.