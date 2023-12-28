Rozmrażanie i odśnieżanie samochodu – wszystko, co musisz wiedzieć przed zimą
Jak odśnieżyć samochód, nie niszcząc przy tym karoserii i szyb? Podpowiadamy jak odszronić bezpieczenie szybę i jak poradzić sobie z zamarzniętymi uszczelkami. Obalamy także mity, jak szybko odmrozić samochód. Przeczytaj nasz poradnik i zobacz, jak poprawnie wykonać odśnieżanie samochodu!
Jak odśnieżać samochód zimą, aby nie uszkodzić lakieru?
Nieoczekiwane zasypanie samochodu śniegiem często wiąże się z pospiesznym odśnieżaniem. Warto pamiętać, że usuwanie śniegu nieodpowiednim sprzętem może przyczynić się do powstania rys na lakierze.
Niemal w każdym samochodzie można znaleźć plastikową skrobaczkę do szyb i choć powinno się jej używać wyłącznie do oblodzonych szyb, to wielu kierowców, nie mając nic lepszego pod ręką, sięga po nią i odśnieża całe auto. Nie tędy droga! Odśnieżanie należy wykonywać przy użyciu dostosowanych do tego narzędzi.
Jak odśnieżać auto krok po kroku? Zasada „od góry do dołu”
Aby poprawnie odśnieżyć auto, potrzebować będziesz:
- szczotki z miękkim włosiem lub miotełki do śniegu,
- plastikowej skrobaczki do szyb,
- rękawiczek,
- preparatu do odmrażania szyb (opcjonalnie),
- miękkiej ściereczki lub irchy (opcjonalnie).
Krok 1: Przygotuj odpowiednie narzędzia
Weź szczotkę z miękkim włosiem lub miotełkę do odśnieżania oraz plastikową skrobaczkę do szyb. Unikaj twardych szczotek, mioteł domowych i metalowych narzędzi.
Krok 2: Zacznij od dachu
Delikatnie zgarniaj śnieg z dachu długimi ruchami w jedną stronę. Nie dociskaj szczotki do lakieru, tylko przesuwaj po warstwie śniegu.
Krok 3: Odśnież przednią szybę
Najpierw zgarnij śnieg szczotką, a dopiero potem użyj skrobaczki, jeśli na szybie jest lód. Skrob tylko szkło, nie zbliżaj się do uszczelek i lakierowanych elementów.
Krok 4: Odśnież tylną szybę
Powtórz tę samą zasadę: śnieg usuwasz szczotką, a lód – ostrożnie skrobaczką. Jeśli masz podgrzewaną szybę, włącz ogrzewanie, aby lód szybciej puścił.
Krok 5: Oczyść boczne szyby i lusterka
Zgarnij śnieg lekkimi ruchami szczotki. Przy lusterkach uważaj, żeby ich nie „szorować”, tylko zsunąć śnieg.
Krok 6: Przejdź do maski i klapy bagażnika
Zgarniaj śnieg od środka ku krawędziom, znów bez mocnego dociskania. Staraj się nie przesuwać śniegu tam i z powrotem po lakierze.
Krok 7: Oczyść reflektory i tylne lampy
Delikatnie usuń z nich śnieg i lód – najlepiej miękką szczotką lub dłonią w rękawiczce. Dzięki temu światła będą dobrze widoczne.
Krok 8: Odsłoń tablice rejestracyjne
Usuń śnieg z przodu i z tyłu tablic. To obowiązek kierowcy – zasypane tablice mogą skończyć się mandatem.
Krok 9: Sprawdź nadkola i okolice kół
Usuń większe bryły śniegu i lodu z nadkoli oraz okolic opon. Dzięki temu unikniesz hałasu i ograniczenia ruchu kół podczas jazdy.
Krok 10: Na koniec skontroluj auto „dookoła”
Obejdź samochód i sprawdź, czy nie został śnieg na dachu, szybach, światłach i tablicach. Jeśli coś przeoczyłaś/przeoczyłeś, popraw od razu – będzie bezpieczniej i dla Ciebie, i dla innych.
Zimowy niezbędnik kierowcy – co wozić w aucie, a co trzymać w domu?
Zimą dobrze mieć przygotowany zestaw akcesoriów, które ułatwią poranne ruszanie w drogę i nagłe odśnieżanie. Część wyposażenia powinna być zawsze w samochodzie, bo korzystasz z niej regularnie i często w najmniej spodziewanym momencie. Inne rzeczy lepiej przechowywać w domu – tam nie zamarzną i będą gotowe do użycia, gdy naprawdę ich potrzebujesz, zwłaszcza przy mocnym mrozie.
Jakie akcesoria wozić zimą w aucie?
- Szczotka z miękkim włosiem – podstawowy sprzęt do usuwania śniegu.
- Skrobaczka do szyb – klasyczna lub akumulatorowa, np. Kärcher EDI 4, jeśli zależy Ci na szybkim usuwaniu lodu.
- Zimowy płyn do spryskiwaczy – najlepiej koncentrat o niskiej temperaturze zamarzania, np. Kärcher RM 670. Gdy zbiornik opróżni się w trasie, kontynuowanie jazdy bywa wręcz niemożliwe, dlatego zimowy płyn warto mieć zawsze pod ręką.
- Płyn wspomagający odmrażanie szyb – dobry na nagłe oblodzenie.
- Mała łopata do śniegu – przydaje się na parkingach i przy większych opadach.
- Rękawice i ciepła czapka – odśnieżanie bez nich jest niewygodne.
- Ściereczka do szybkiego przetarcia szyb i lusterek.
Co trzymać w domu?
- Odmrażacz do zamków – w aucie potrafi zamarznąć, dlatego najlepiej trzymać go w domu i zabierać przy mroźnej pogodzie.
- Zapas zimowego płynu do spryskiwaczy – bezpieczny w temperaturze pokojowej, gotowy do uzupełnienia w razie potrzeby.
- Preparaty do pielęgnacji szyb – np. Kärcher RM 650, który utrzymuje szybę w dobrej kondycji, ale nie ma potrzeby wozić go codziennie.
- Dodatkowe akcesoria do czyszczenia karoserii i wnętrza – praktyczne do regularnej pielęgnacji auta, ale niepotrzebne podczas zwykłej jazdy.
Skrobanie szyb zimą, czyli jak szybko odmrozić szyby w aucie
Równie ważne, jak odśnieżanie samochodu, jest usuwanie szronu z szyb. Jak powinno wyglądać prawidłowe skrobanie szyb? W tym przypadku mogłoby się wydawać, że tradycyjne plastikowe skrobaczki to strzał w dziesiątkę. Ale uważaj! Niektóre z nich mają ostre, nierówne wykończenie, które co prawda jest bezlitosne dla lodu, ale także i dla szyb.
Jak więc usunąć warstwę szronu z szyb?
Instrukcja krok po kroku
- Włącz nawiew na przednią szybę i ustaw ogrzewanie na ciepły strumień.
- Wyłącz wycieraczki – włączone mogą próbować ruszyć na zamarzniętej szybie i uszkodzić pióra.
- Użyj preparatu do odmrażania szyb (jeśli masz pod ręką), spryskaj nim całą powierzchnię.
- Poczekaj krótką chwilę, aż preparat zacznie działać lub aż szyba od środka lekko się ogrzeje.
- Zacznij skrobać szybę od krawędzi, kierując narzędzie w stronę środka.
- Rób to równymi ruchami – nie dociskaj narzędzia zbyt mocno.
A co jeszcze może Ci pomóc w szybkim odmrożeniu szyb?
Elektryczna skrobaczka do szyb
Najepiej sprawdza się akumulatorowa skrobaczka EDI Kärcher. Świetnie radzi sobie nawet z najtwardszym lodem i jest w pełni bezpieczna dla szyb. Dzięki sześciu ostrzom ulokowanym na obrotowej tarczy skrobaczka akumulatorowa z łatwością usuwa szron i lód. Jest łatwa w obsłudze i ma pojemną baterię, która pozwala na kilkakrotne użycie urządzenia bez konieczności ładowania.
Odmrażacz do szyb w sprayu
Preparaty w sprayu pomagają odmrozić szybę bez intensywnego skrobania. Wystarczy nanieść je na powierzchnię i odczekać krótką chwilę. Taki środek sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy szron pokrywa szybę cienką, ale równomierną warstwą – przyspiesza pracę i zmniejsza konieczność używania skrobaczki.
Inne sposoby na szybkie poradzenie sobie z zamarzniętymi szybami
Obawiasz się, że rano, przed wyjazdem do pracy, nie będziesz w stanie szybko odmrozić szyby? Oto kilka sprawdzonych i bezpiecznych sposobów, które mogą Ci pomóc.
1. Podgrzewanie przedniej i tylnej szyby
Jeśli masz w aucie ogrzewanie szyb, włącz je od razu po uruchomieniu silnika. Przyspiesza to proces topnienia lodu i skraca czas skrobania.
2. Ciepły nawiew od wewnątrz
Nawiew skierowany na szybę stopniowo ją rozgrzewa. To bezpieczniejsza metoda niż polewanie szyby gorącą wodą, której nie wolno stosować – grozi pęknięciem szkła.
3. Pokrowiec na przednią szybę
Wieczorem nakładasz, rano zdejmujesz. Dzięki temu znika konieczność skrobania przedniej szyby.
Jak poradzić sobie z zamarzniętymi wycieraczkami w samochodzie zimą? Sprawdzone sposoby
Przy ujemnych temperaturach zdarza się, że wycieraczki przymarzają do szyb. I uwaga: nigdy nie próbuj odrywać ich na siłę – możesz uszkodzić zarówno pióra, jak i mechanizm. Jest kilka bezpiecznych metod, które działają szybko i nie narażają auta na kosztowne naprawy.
- Włącz nawiew na szybę i ogrzewanie wnętrza – ciepłe powietrze stopniowo odmarza gumę i pozwala zdjąć wycieraczki bez wysiłku.
- Użyj odmrażacza do szyb – spryskaj nim miejsce styku pióra z szybą – preparat szybko rozpuszcza lód.
- Podnieś wycieraczki dopiero po odmrożeniu – gdy poczujesz, że guma przestaje trzymać się lodu, unieś je delikatnie.
- Zadbaj o wstępne przygotowanie wieczorem – możesz unieść wycieraczki na noc lub użyć pokrowca na szybę, by rano uniknąć problemu.
Fakty i mity o rozmrażaniu i odśnieżaniu samochodu
Zimą łatwo popełnić błędy, które zamiast pomóc, mogą uszkodzić auto lub skończyć się mandatem. Warto oddzielić fakty od popularnych mitów i wiedzieć, czego unikać podczas porannych przygotowań do jazdy.
Najgroźniejsze mity i błędy o odśnieżaniu i rozmrażaniu samochodu
- Odmrażanie szyb – czy można polewać szyby wrzątkiem? Absolutnie nie! Może to doprowadzić do pęknięcia szyby i uszkodzenia powłok.
- Przymarznięte wycieraczki wystarczy „ruszyć mocniej” – to błąd. Szarpanie może zerwać gumę lub uszkodzić mechanizm.
- Nie trzeba usuwać śniegu z dachu – błąd. Spadające bryły śniegu są zagrożeniem na drodze.
- Skrobaczka nadaje się do całej karoserii – mit. Używana na lakierze prowadzi do mikrorys.
- Włączenie wycieraczek na oszronionej szybie poprawi widoczność – błąd. Może zniszczyć pióra lub spalić bezpiecznik.
- Metalowa skrobaczka działa szybciej – błąd. Może uszkodzić szybę.
Fakty o rozmrażaniu i odśnieżaniu samochodu zimą
- Mandat za odśnieżanie na włączonym silniku jest niemalże pewnikiem. Silnik może pracować tylko podczas jazdy (art. 60 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym); „rozgrzewanie” w ten sposób auta na postoju jest niezgodne z przepisami.
- Zamarznięte wycieraczki, drzwi i uszczelki można bezpiecznie odmrozić specjalnym środkiem. Preparaty do gumy zapobiegają ich przymarzaniu i ułatwiają otwieranie auta, bez ryzyka uszkodzenia uszczelki.
- Za zasypane tablice rejestracyjne możesz dostać mandat! I to wysoki od 100 do 500 zł w zależności od kwalifikacji wykroczenia!
- Gromadzący się lód w nadkolach wpływa na prowadzenie auta. Jeśli narasta, może powodować wibracje, hałas, a nawet blokować ruch koła.
Zasady bezpiecznego mycia samochodu przy ujemnych temperaturach
Czy można myć auto zimą? Czy nie zamarznie? Można, ale musisz zachować szczególną ostrożność. Najlepiej unikać mycia, gdy termometr pokazuje mniej niż -5°C, ponieważ w takich warunkach woda zamarza niemal natychmiast. To będzie Ci utrudnić otwarcie drzwi, klapy bagażnika czy wlewu paliwa. W chłodniejsze dni warto wybrać myjnię z podgrzewaną wodą lub miejsce pod dachem, gdzie auto nie stoi w przeciągu.
Po myciu bardzo ważne jest dokładne osuszenie auta, szczególnie rantów drzwi, uszczelek i zamków. Pozostawiona wilgoć w aucie zimą sprzyja zamarzaniu elementów, a później prowadzi do problemów takich jak parowanie szyb w samochodzie podczas jazdy. To z kolei pogarsza widoczność i wydłuża czas przygotowania auta do drogi.
Zimą najlepiej myć auto w cieplejsze, bezwietrzne dni, a po zakończeniu – przetrzeć newralgiczne miejsca ściereczką, zastosować środek do konserwacji uszczelek i włączyć ogrzewanie wnętrza, aby szybciej pozbyć się pozostałej wilgoci. Dzięki temu unikniesz przymarzania drzwi i problemów z widocznością.
Podsumowanie
Dbanie o pojazd zimą jest bardzo ważne. Warto zapamiętać, że odśnieżanie i skrobanie lodu z szyb jest istotne dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
Odśnieżanie samochodu zawsze powinno odbywać się przy użyciu odpowiednich narzędzi, by nie porysowały lakieru. W ofercie Kärcher znajdziesz urządzenia, które pomogą dbać o auto zimą.