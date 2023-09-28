Wertykulacja trawnika – co to jest i kiedy ją przeprowadzić?

Czym jest wertykulacja trawnika?

Wertykulacja trawnika ma za zadanie usunąć obumarłe części roślin, nagromadzonego mchu, chwastów oraz luźnej gleby z trawnika. Wertykulacja trawnika polega na pionowym nacinani darni, co pomaga poprawić jakość trawnika poprzez stymulowanie jego wzrostu oraz zapewnienie lepszego dostępu powietrza, wody i składników odżywczych do korzeni, a także zapobiega zagęszczeniu powierzchni trawnika.

Wertykulacja trawy jest wykonywana za pomocą specjalnego narzędzia z ostrymi zębami lub nożami, zwanego wertykulatorem. Narzędzie to penetruje teren, tworząc niewielkie otwory i nacięcia, usuwa warstwę rozkładającej się roślinności oraz poprawia przepływ powietrza i wody w glebie, dzięki czemu przyczynia się do regeneracji trawnika.

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