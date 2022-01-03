Zimowe prace ogrodowe. Grudzień i styczeń w ogrodzie

Prace ogrodowe w grudniu – ochrona i ostatnie przygotowania

Grudzień w ogrodzie to czas, w którym większość prac przygotowawczych do zimy została już wykonana, ale ogród nadal potrzebuje bieżących działań. W centrum uwagi pozostają: odśnieżanie, zabezpieczanie roślin i kontrola ich stanu. Każdy z tych elementów wpływa na bezpieczeństwo roślin podczas najchłodniejszych tygodni.

Odśnieżanie – jak wykonywać je bezpiecznie dla ogrodu?

Regularne odśnieżanie jest kluczowe, ponieważ śnieg zalegający na ciągach komunikacyjnych stanowi zagrożenie zarówno dla użytkowników ogrodu, jak i dla jego infrastruktury.

Pamiętaj o kilku zasadach:

Stosuj wyłącznie metody mechaniczne – łopaty lub odśnieżarki.

– łopaty lub odśnieżarki. Unikaj środków chemicznych, zwłaszcza soli drogowej , która wraz z topniejącym śniegiem przedostaje się do gleby.

, która wraz z topniejącym śniegiem przedostaje się do gleby. Sól niszczy strukturę podłoża i bioróżnorodność , co obniża zdrowotność i odporność roślin.

, co obniża zdrowotność i odporność roślin. Rośliny w zasolonym podłożu rosną słabiej i słabiej kwitną , a w skrajnych przypadkach mogą całkowicie zamierać.

, a w skrajnych przypadkach mogą całkowicie zamierać. Sól uszkadza również nawierzchnie, powodując odbarwienia i degradację materiałów.

Śnieg na drzewach i krzewach – kiedy jest zagrożeniem?

Ciężki, mokry śnieg jest jednym z największych zimowych zagrożeń dla roślin drzewiastych. Może powodować trwałe uszkodzenia, szczególnie wśród gatunków o elastycznych lub delikatnych gałęziach. Dlatego:

Regularnie strzepuj śnieg z drzew i wysokich krzewów , aby zapobiec łamaniu i deformacji gałęzi.

, aby zapobiec łamaniu i deformacji gałęzi. Śnieg przykrywający rabaty może pełnić funkcję izolacyjną, lecz tylko wtedy, gdy jego warstwa nie jest zbyt ciężka i nie ugniata roślin.

Trawnik zimą – czego unikać?

Trawnik zimą jest szczególnie wrażliwy na nadmierną wilgoć i brak dostępu tlenu. Zrzucanie na niego śniegu z podjazdów prowadzi do uszkodzeń, które widoczne będą dopiero wiosną.

Gruba warstwa śniegu odcina dostęp tlenu , co powoduje gnicie trawy.

, co powoduje gnicie trawy. Po roztopach woda długo utrzymuje się na powierzchni, co sprzyja chorobom i osłabieniu trawnika.

Kontrola zimowych okryw i ściółki

W bezśnieżne zimy rośliny pozbawione naturalnej izolacji są szczególnie narażone na przemarznięcie. Dlatego należy:

sprawdzić stabilność i kompletność okryć,

ocenić grubość ściółki na rabatach kwiatowych i bylinowych,

w razie potrzeby uzupełnić warstwę izolacyjną, aby ograniczyć skutki wahań temperatur.

Jak zadbać o drzewka owocowe w grudniu?

Grudzień to odpowiedni moment, by skontrolować stan przechowywanych owoców z jesiennego zbioru. Najbardziej dojrzałe warto przeznaczyć do spożycia, a egzemplarze z oznakami gnicia usunąć, aby nie rozprzestrzeniały się choroby. Pomieszczenie do przechowywania powinno być regularnie wietrzone, z temperaturą utrzymywaną minimalnie powyżej 0°C i wysoką wilgotnością powietrza, najlepiej około 90%.

Warto również sprawdzić stan zimowych okryw drzew. Pod wpływem silnego wiatru czy opadów śniegu mogły się przesunąć lub osłabić, dlatego wymagają poprawienia. Jeżeli zapowiadane są silne mrozy, wrażliwe rośliny należy dodatkowo zabezpieczyć słomą lub agrowłókniną.

Bielenie drzew owocowych

Pod koniec grudnia lub na początku stycznia (w zależności od pogody) można wykonać bielenie pni drzew owocowych. Zabieg ten ogranicza ryzyko pękania kory, które wynika z dużych wahań temperatury między dniem a nocą. Dzięki bieleniu zmniejsza się również ryzyko powstawania ran zgorzelinowych i wnikania patogenów. Do malowania stosuje się roztwór wapna palonego lub gotowe wapno ogrodnicze.

Ochrona drzew przed zwierzętami

Zimą w ogrodzie pojawiają się zające i sarny, które obgryzają korę drzew w poszukiwaniu pożywienia. Aby temu zapobiec, zabezpiecz pnie:

plastikowymi osłonkami sadowniczymi,

papierem lub agrowłókniną.

Osłona powinna mieć wysokość 80-100 cm, co skutecznie ogranicza dostęp zwierząt do pni młodych drzewek.