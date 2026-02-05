Robot koszący RCX 6

Dzięki napędowi na wszystkie koła, robot koszący RCX 6 radzi sobie z trudnym terenem, jednocześnie chroniąc trawnik. Bezprzewodowe i w pełni automatyczne koszenie jest możliwe dzięki GPS, RTK i kamerze AI.

Kosiarka robot RCX 6 porusza się bez przewodu ograniczającego dzięki GPS, antenie RTK i kamerze AI. Precyzyjne pozycjonowanie umożliwia koszenie w równoległych ścieżkach i zapewnia efektywną pielęgnację trawnika w najkrótszym możliwym czasie. Bez wysiłku można pielęgnować trawniki o powierzchni do 3000 metrów kwadratowych. Wysokość koszenia od 2 do 10 centymetrów można wybrać i ustawić automatycznie za pomocą aplikacji w zależności od obszaru. Dodatkowo podstawowe ustawienia można odczytać i dostosować na wyświetlaczu LCD. Przeszkody są inteligentnie rozpoznawane i omijane – odległość zależy od rodzaju przeszkody. Dzięki temu RCX 6 może kosić blisko drzew, zachowując bezpieczną odległość od zwierząt. Napęd na wszystkie koła nie tylko radzi sobie ze wzniesieniami do 70 procent, ale także zapewnia, że ​​skręty są szczególnie delikatne dla trawnika. Obszary robocze są mapowane za pomocą zdalnego sterowania aplikacją lub automatycznie przez rozpoznawanie powierzchni AI. Obszar roboczy można podzielić na różne strefy, a także zapewnić strefy zakazane. Indywidualne ustawienia harmonogramu, zachowania podczas jazdy i wiele innych można regulować za pomocą aplikacji.

Cechy i zalety
Nawigacja za pomocą GPS i RTK
  • Nie jest wymagany żaden przewód graniczny, co oznacza, że nie ma potrzeby długiej instalacji lub czasochłonnego instalowania przewodu w granicach działki
  • Dzięki komunikacji z satelitami i antenie RTK, pozycję można określić z dokładnością co do centymetra w celu zdefiniowania precyzyjnych obszarów roboczych.
  • Obszar koszenia jest mapowany w bardzo prosty sposób za pomocą bezpośredniego zdalnego sterowania kosiarką automatyczną.
Kamera AI
  • Kamera stereo 3D rozpoznaje powierzchnie, takie jak trawa lub kamienie, dzięki czemu może niezależnie mapować obszar koszenia.
  • Kamera oparta na sztucznej inteligencji inteligentnie rozpoznaje obiekty i dostosowuje sposób jazdy w zależności od przeszkody. Robot koszący zbliża się do drzew i krzewów, ale zachowuje dużą odległość od żywych stworzeń.
  • Jeśli sygnał GPS jest słaby, kamera pomaga w nawigacji, dzięki czemu robot-kosiarka jedzie wydajnie i bezpiecznie.
Równoległe koszenie
  • Kosiarka automatyczna kosi trawnik równoległymi torami, zapewniając maksymalną wydajność. Odległość między ścieżkami można dostosować.
  • Jeśli konieczne jest unikanie śladów, kosiarka automatyczna może również zmieniać kierunek jazdy po każdej operacji koszenia lub wybrać niestandardowy kąt koszenia.
Napęd na wszystkie koła
  • Dzięki trzem napędzanym kołom kosiarka automatyczna może pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 70%.
  • Na nierównych powierzchniach robot koszący może uwolnić się z trudnych sytuacji.
  • Może pokonywać wyższe progi, np. w celu przejścia między dwoma obszarami o różnej wysokości.
Delikatny skręt
  • Współpraca kół z tylnym kołem 360° pozwala kosiarce zautomatyzowanej obracać się płynnie i delikatnie, aby chronić trawę.
Automatyczna regulacja wysokości koszenia
  • Wysokość koszenia można wybrać w szerokim zakresie od 2 do 10 centymetrów.
  • Wysokość koszenia jest regulowana elektronicznie za pomocą aplikacji.
  • Dla każdej strefy koszenia można wybrać inną wysokość koszenia, którą robot koszący reguluje niezależnie.
Podwójne ostrze koszące
  • Dzięki dwóm tarczom tnącym kosiarka automatyczna ma dużą szerokość koszenia wynoszącą 35 cm, co zapewnia szybsze i bardziej wydajne koszenie.
Czujnik deszczu
  • Robot koszący wykorzystuje czujnik do wykrywania deszczu, a następnie powraca do stacji ładującej, dopóki trawnik nie wyschnie.
  • Ustawienie można dostosować, jeśli wymagana jest praca w deszczu lub inne przerwy czasowe.
Wyświetlacz LCD
  • Wyświetlacz LCD umożliwia odczytanie stanu kosiarki automatycznej w dowolnym momencie.
  • Podstawowe ustawienia można wprowadzić za pomocą wyświetlacza na urządzeniu.
Automatyczny harmonogram z wieloma strefami
  • Robot koszący tworzy spersonalizowany harmonogram w zależności od obszaru i warunków, który jest następnie regularnie wykonywany przez RCX 6.
  • Można utworzyć różne strefy, między którymi kosiarka automatyczna może przełączać się niezależnie i selektywnie.
  • Harmonogram można dostosować, np. aby uniknąć wjeżdżania do określonej strefy koszenia o określonej porze dnia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²) 3000
Typ kosiarki Swobodnie obracające się ostrza
Liczba noży 6
Szerokość koszenia (cm) 35
Wysokość koszenia (cm) 2 / 10
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) maks. 70
Aplikacja do koszenia Mulczowanie
Technologia nawigacji GPS / RTK / Kamera AI
Typ kamery 3D stereo
Definicja obszaru koszenia Lokalizacja GPS / Wykrywanie trawy
Najwęższa szerokość korytarza (cm) 80
Liczba stref koszenia (szt.) maks. 10
Czas ładowania baterii (min) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie baterii (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5
Moc znamionowa (A) 5
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 60
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 868 x 535 x 297
Wymiary robota (dł. x szer. x wys.) (mm) 735 x 510 x 270
Masa robota (kg) 14,4
Czas koszenia na jednym ładowaniu (min) 75
Waga bez akcesoriów (kg) 14,4
Waga z opakowaniem (kg) 29,8

Zakres dostawy

  • Stacja do ładowania baterii
  • Antena RTK
  • Kołki uziemiające do mocowania stacji ładowania: 8 szt.
  • Kołki uziemiające do mocowania anteny RTK: 4 szt.
  • Śruby do montażu anteny RTK: 4 szt.
  • Ostrza i śruby kosiarki: 18 szt.

Wyposażenie

  • System nawigacji: Paski systemowe
  • Strefy zakazane
  • Funkcja cięcia krawędzi
  • Technologia czujników: Czujnik optyczny/ Czujnik deszczu/ Czujnik podnoszenia/ czujnik przechyłu/ Czujnik wstrząsowy
  • LoRa®
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • Połączenie przez WLAN
  • Połączenie przez Bluetooth
  • inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
  • Blokada kodem PIN
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego OTA
  • Pływające tarcze tnące
  • Napęd na wszystkie koła
  • Wyświetlacz
  • czujnik deszczu
  • Liczba kół: 3 szt.
  • Oświetlenie robocze
  • Uchwyt do przenoszenia
  • Ochrona przed kradzieżą

Wideo

Zastosowania
  • Trawniki wszystkich typów o wysokości do 10 cm i nachyleniu do 70%.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.