Kosiarka robot RCX 6 porusza się bez przewodu ograniczającego dzięki GPS, antenie RTK i kamerze AI. Precyzyjne pozycjonowanie umożliwia koszenie w równoległych ścieżkach i zapewnia efektywną pielęgnację trawnika w najkrótszym możliwym czasie. Bez wysiłku można pielęgnować trawniki o powierzchni do 3000 metrów kwadratowych. Wysokość koszenia od 2 do 10 centymetrów można wybrać i ustawić automatycznie za pomocą aplikacji w zależności od obszaru. Dodatkowo podstawowe ustawienia można odczytać i dostosować na wyświetlaczu LCD. Przeszkody są inteligentnie rozpoznawane i omijane – odległość zależy od rodzaju przeszkody. Dzięki temu RCX 6 może kosić blisko drzew, zachowując bezpieczną odległość od zwierząt. Napęd na wszystkie koła nie tylko radzi sobie ze wzniesieniami do 70 procent, ale także zapewnia, że ​​skręty są szczególnie delikatne dla trawnika. Obszary robocze są mapowane za pomocą zdalnego sterowania aplikacją lub automatycznie przez rozpoznawanie powierzchni AI. Obszar roboczy można podzielić na różne strefy, a także zapewnić strefy zakazane. Indywidualne ustawienia harmonogramu, zachowania podczas jazdy i wiele innych można regulować za pomocą aplikacji.