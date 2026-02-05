Robot koszący RCX 6
Dzięki napędowi na wszystkie koła, robot koszący RCX 6 radzi sobie z trudnym terenem, jednocześnie chroniąc trawnik. Bezprzewodowe i w pełni automatyczne koszenie jest możliwe dzięki GPS, RTK i kamerze AI.
Kosiarka robot RCX 6 porusza się bez przewodu ograniczającego dzięki GPS, antenie RTK i kamerze AI. Precyzyjne pozycjonowanie umożliwia koszenie w równoległych ścieżkach i zapewnia efektywną pielęgnację trawnika w najkrótszym możliwym czasie. Bez wysiłku można pielęgnować trawniki o powierzchni do 3000 metrów kwadratowych. Wysokość koszenia od 2 do 10 centymetrów można wybrać i ustawić automatycznie za pomocą aplikacji w zależności od obszaru. Dodatkowo podstawowe ustawienia można odczytać i dostosować na wyświetlaczu LCD. Przeszkody są inteligentnie rozpoznawane i omijane – odległość zależy od rodzaju przeszkody. Dzięki temu RCX 6 może kosić blisko drzew, zachowując bezpieczną odległość od zwierząt. Napęd na wszystkie koła nie tylko radzi sobie ze wzniesieniami do 70 procent, ale także zapewnia, że skręty są szczególnie delikatne dla trawnika. Obszary robocze są mapowane za pomocą zdalnego sterowania aplikacją lub automatycznie przez rozpoznawanie powierzchni AI. Obszar roboczy można podzielić na różne strefy, a także zapewnić strefy zakazane. Indywidualne ustawienia harmonogramu, zachowania podczas jazdy i wiele innych można regulować za pomocą aplikacji.
Cechy i zalety
Nawigacja za pomocą GPS i RTK
- Nie jest wymagany żaden przewód graniczny, co oznacza, że nie ma potrzeby długiej instalacji lub czasochłonnego instalowania przewodu w granicach działki
- Dzięki komunikacji z satelitami i antenie RTK, pozycję można określić z dokładnością co do centymetra w celu zdefiniowania precyzyjnych obszarów roboczych.
- Obszar koszenia jest mapowany w bardzo prosty sposób za pomocą bezpośredniego zdalnego sterowania kosiarką automatyczną.
Kamera AI
- Kamera stereo 3D rozpoznaje powierzchnie, takie jak trawa lub kamienie, dzięki czemu może niezależnie mapować obszar koszenia.
- Kamera oparta na sztucznej inteligencji inteligentnie rozpoznaje obiekty i dostosowuje sposób jazdy w zależności od przeszkody. Robot koszący zbliża się do drzew i krzewów, ale zachowuje dużą odległość od żywych stworzeń.
- Jeśli sygnał GPS jest słaby, kamera pomaga w nawigacji, dzięki czemu robot-kosiarka jedzie wydajnie i bezpiecznie.
Równoległe koszenie
- Kosiarka automatyczna kosi trawnik równoległymi torami, zapewniając maksymalną wydajność. Odległość między ścieżkami można dostosować.
- Jeśli konieczne jest unikanie śladów, kosiarka automatyczna może również zmieniać kierunek jazdy po każdej operacji koszenia lub wybrać niestandardowy kąt koszenia.
Napęd na wszystkie koła
- Dzięki trzem napędzanym kołom kosiarka automatyczna może pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 70%.
- Na nierównych powierzchniach robot koszący może uwolnić się z trudnych sytuacji.
- Może pokonywać wyższe progi, np. w celu przejścia między dwoma obszarami o różnej wysokości.
Delikatny skręt
- Współpraca kół z tylnym kołem 360° pozwala kosiarce zautomatyzowanej obracać się płynnie i delikatnie, aby chronić trawę.
Automatyczna regulacja wysokości koszenia
- Wysokość koszenia można wybrać w szerokim zakresie od 2 do 10 centymetrów.
- Wysokość koszenia jest regulowana elektronicznie za pomocą aplikacji.
- Dla każdej strefy koszenia można wybrać inną wysokość koszenia, którą robot koszący reguluje niezależnie.
Podwójne ostrze koszące
- Dzięki dwóm tarczom tnącym kosiarka automatyczna ma dużą szerokość koszenia wynoszącą 35 cm, co zapewnia szybsze i bardziej wydajne koszenie.
Czujnik deszczu
- Robot koszący wykorzystuje czujnik do wykrywania deszczu, a następnie powraca do stacji ładującej, dopóki trawnik nie wyschnie.
- Ustawienie można dostosować, jeśli wymagana jest praca w deszczu lub inne przerwy czasowe.
Wyświetlacz LCD
- Wyświetlacz LCD umożliwia odczytanie stanu kosiarki automatycznej w dowolnym momencie.
- Podstawowe ustawienia można wprowadzić za pomocą wyświetlacza na urządzeniu.
Automatyczny harmonogram z wieloma strefami
- Robot koszący tworzy spersonalizowany harmonogram w zależności od obszaru i warunków, który jest następnie regularnie wykonywany przez RCX 6.
- Można utworzyć różne strefy, między którymi kosiarka automatyczna może przełączać się niezależnie i selektywnie.
- Harmonogram można dostosować, np. aby uniknąć wjeżdżania do określonej strefy koszenia o określonej porze dnia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²)
|3000
|Typ kosiarki
|Swobodnie obracające się ostrza
|Liczba noży
|6
|Szerokość koszenia (cm)
|35
|Wysokość koszenia (cm)
|2 / 10
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|maks. 70
|Aplikacja do koszenia
|Mulczowanie
|Technologia nawigacji
|GPS / RTK / Kamera AI
|Typ kamery
|3D stereo
|Definicja obszaru koszenia
|Lokalizacja GPS / Wykrywanie trawy
|Najwęższa szerokość korytarza (cm)
|80
|Liczba stref koszenia (szt.)
|maks. 10
|Czas ładowania baterii (min)
|35
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie baterii (V)
|18
|Pojemność baterii (Ah)
|5
|Moc znamionowa (A)
|5
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|60
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|868 x 535 x 297
|Wymiary robota (dł. x szer. x wys.) (mm)
|735 x 510 x 270
|Masa robota (kg)
|14,4
|Czas koszenia na jednym ładowaniu (min)
|75
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|29,8
Zakres dostawy
- Stacja do ładowania baterii
- Antena RTK
- Kołki uziemiające do mocowania stacji ładowania: 8 szt.
- Kołki uziemiające do mocowania anteny RTK: 4 szt.
- Śruby do montażu anteny RTK: 4 szt.
- Ostrza i śruby kosiarki: 18 szt.
Wyposażenie
- System nawigacji: Paski systemowe
- Strefy zakazane
- Funkcja cięcia krawędzi
- Technologia czujników: Czujnik optyczny/ Czujnik deszczu/ Czujnik podnoszenia/ czujnik przechyłu/ Czujnik wstrząsowy
- LoRa®
- obsługa za pomocą aplikacji
- Połączenie przez WLAN
- Połączenie przez Bluetooth
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
- Blokada kodem PIN
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego OTA
- Pływające tarcze tnące
- Napęd na wszystkie koła
- Wyświetlacz
- czujnik deszczu
- Liczba kół: 3 szt.
- Oświetlenie robocze
- Uchwyt do przenoszenia
- Ochrona przed kradzieżą
Wideo
Zastosowania
- Trawniki wszystkich typów o wysokości do 10 cm i nachyleniu do 70%.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.