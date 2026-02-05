Koniec z plagą wyrastających na podjeździe chwastów i porastających kamienne powierzchnie mchów. WRE 4 pozwoli ci szybko i bez wysiłku pozbyć się niechcianej roślinności w otoczeniu Twojego domu. WRE 4 skutecznie usuwa mech z powierzchni twardych wokół domu i w ogrodzie: kamienia, betonu, kostki brukowej, cegły czy płyt chodnikowych. Wkład szczotkowy wymienisz bez użycia narzędzi.Bateria 18 V jest kompatybilna z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher i może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 18 V.