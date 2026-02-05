Kärcher WRE 18-55 - Wycinak do chwastów z kostki brukowej
Elektryczny, akumulatorowy wycinak do chwastów Kärcher WRE 18-55 doskonale sprawdza się w czyszczeniu kostki brukowej, chodników, podjazdów, schodów i innych kamiennych lub betonowych powierzchni wokół domu. Kärcher WRE 18-55 to szybkie i niezawodne narzędzie do usuwania mchu, trawy oraz innych chwastów.
Cechy zestawu Kärcher WRE 18-55:
- Zasilanie: 18 V akumulator i standardowa ładowarka w zestawie.
- Łatwe usuwanie trawy, mchu i chwastów z kostki brukowej i innych powierzchni.
- Wygodna pozycja pracy, niezależnie od wzrostu.
Koniec z plagą wyrastających na podjeździe chwastów i porastających kamienne powierzchnie mchów. WRE 4 pozwoli ci szybko i bez wysiłku pozbyć się niechcianej roślinności w otoczeniu Twojego domu. WRE 4 skutecznie usuwa mech z powierzchni twardych wokół domu i w ogrodzie: kamienia, betonu, kostki brukowej, cegły czy płyt chodnikowych. Wkład szczotkowy wymienisz bez użycia narzędzi.Bateria 18 V jest kompatybilna z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher i może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 18 V.
Cechy i zalety
Innowacyjna szczotka z nylonowym włosiemInnowacyjna szczotka z nylonowym włosiem dzięki wysokiej prędkości obrotowej szybko i skutecznie wycina chwasty.
Aysystent zbliżeniowyPółkolista podpórka na nakrętce ułatwia utrzymanie właściwej pozycji roboczej.
Po zużyciu szczecinę można łatwo wymienić na nową bez potrzeby używania narzędzi.Łatwa wymiana szczeciny.
Stożkowa budowa głowicy
- Kąty można indywidualnie dopasować do różnych warunków czyszczenia i osób o różnym wzroście.
Aluminiowa teleskopowa rura
- Ergonomiczna pozycja pracy, niezależnie od wzrostu.
Ergonomiczny uchwyt
- Komfortowa pozycja pracy.
Ucho do powieszenia urządzenia
- Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Wyjątkowa mobilność i elastyczność.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|2300 - 2800
|Średnica szczotki (mm)
|180
|Materiał szczotki
|Nylon
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|maks. 15 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 15 (2,5 Ah)
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|300
|Moc znamionowa (A)
|0,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1320 x 230 x 380
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Wkład szczotkowy: 2 szt.
Wyposażenie
- Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
- Pozycja parking
- Aluminiowa teleskopowa rura
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
- Wyłącznik bezpieczeństwa
Zastosowania
- Mech
- Chwasty
- Kamienne powierzchnie
Części zamienne
