Kärcher WRE 18-55 - Wycinak do chwastów z kostki brukowej

Elektryczny, akumulatorowy wycinak do chwastów Kärcher WRE 18-55 doskonale sprawdza się w czyszczeniu kostki brukowej, chodników, podjazdów, schodów i innych kamiennych lub betonowych powierzchni wokół domu. Kärcher WRE 18-55 to szybkie i niezawodne narzędzie do usuwania mchu, trawy oraz innych chwastów.

Cechy zestawu Kärcher WRE 18-55:

  • Zasilanie: 18 V akumulator i standardowa ładowarka w zestawie.
  • Łatwe usuwanie trawy, mchu i chwastów z kostki brukowej i innych powierzchni.
  • Wygodna pozycja pracy, niezależnie od wzrostu.

Koniec z plagą wyrastających na podjeździe chwastów i porastających kamienne powierzchnie mchów. WRE 4 pozwoli ci szybko i bez wysiłku pozbyć się niechcianej roślinności w otoczeniu Twojego domu. WRE 4 skutecznie usuwa mech z powierzchni twardych wokół domu i w ogrodzie: kamienia, betonu, kostki brukowej, cegły czy płyt chodnikowych. Wkład szczotkowy wymienisz bez użycia narzędzi.Bateria 18 V jest kompatybilna z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher i może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 18 V.

Cechy i zalety
Wycinak do chwastów WRE 18-55 Battery Set: Innowacyjna szczotka z nylonowym włosiem
Innowacyjna szczotka z nylonowym włosiem
Innowacyjna szczotka z nylonowym włosiem dzięki wysokiej prędkości obrotowej szybko i skutecznie wycina chwasty.
Wycinak do chwastów WRE 18-55 Battery Set: Aysystent zbliżeniowy
Aysystent zbliżeniowy
Półkolista podpórka na nakrętce ułatwia utrzymanie właściwej pozycji roboczej.
Wycinak do chwastów WRE 18-55 Battery Set: Po zużyciu szczecinę można łatwo wymienić na nową bez potrzeby używania narzędzi.
Po zużyciu szczecinę można łatwo wymienić na nową bez potrzeby używania narzędzi.
Łatwa wymiana szczeciny.
Stożkowa budowa głowicy
  • Kąty można indywidualnie dopasować do różnych warunków czyszczenia i osób o różnym wzroście.
Aluminiowa teleskopowa rura
  • Ergonomiczna pozycja pracy, niezależnie od wzrostu.
Ergonomiczny uchwyt
  • Komfortowa pozycja pracy.
Ucho do powieszenia urządzenia
  • Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Wyjątkowa mobilność i elastyczność.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 2300 - 2800
Średnica szczotki (mm) 180
Materiał szczotki Nylon
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) maks. 15 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 15 (2,5 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 300
Moc znamionowa (A) 0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 2,9
Waga z opakowaniem (kg) 4,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1320 x 230 x 380

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Wkład szczotkowy: 2 szt.

Wyposażenie

  • Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
  • Pozycja parking
  • Aluminiowa teleskopowa rura
  • Uchwyt do zawieszania urządzenia
  • Wyłącznik bezpieczeństwa
Wideo

Zastosowania
  • Mech
  • Chwasty
  • Kamienne powierzchnie
Akcesoria
Części zamienne

