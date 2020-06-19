Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20 Home

WD 3 V-19/6/20 Home imponuje mocą, wydajnością, 19-litrowym plastikowym pojemnikiem, 6-metrowym kablem i 2-metrowym wężem ssącym.Zawiera akcesoria do wydajnego sprzątania w domu.

Odkurzacz na mokro i sucho WD 3 V-19/6/20 Home to idealne urządzenie do domu dzięki niskiemu zużyciu energii wynoszącemu zaledwie 1000 W. Dzięki specjalnym akcesoriom i systemowi filtrów idealnie nadaje się do odkurzania suchych zanieczyszczeń, a także wody i odłamków szkła. Odkurzacz imponuje wytrzymałym 19-litrowym plastikowym pojemnikiem, 6-metrowym kablem i 2-metrowym wężem ssącym, a także odłączanym uchwytem do wygodnego odkurzania w ciasnych przestrzeniach. Inne funkcje obejmują przełączaną ssawkę podłogową do głębokiego czyszczenia dywanów i twardych podłóg, ssawkę do tapicerki do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, 3 worki filtracyjne z fizeliny, schowek na wąż ssący i schowek na głowicy urządzenia, praktyczną funkcję wydmuchu, przełącznik obrotowy do włączania i wyłączania urządzenia, system blokady "Pull & Push" do łatwego otwierania i zamykania pojemnika, a także ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia. Rury i ssawki podłogowe można również szybko i wygodnie zamontować w pozycji spoczynkowej na listwie odbojowej.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20 Home: Akcesoria do czyszczenia wykładzin, dywanów i tapicerowanych mebli
Optymalne rezultaty czyszczenia. Maksymalna wygoda odkurzania.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20 Home: Specjalny system filtracji
Do odkurzania suchych zanieczyszczeń, wody oraz rozbitego szkła. Odkurzanie wokół domu Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20 Home: Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
  • Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
  • Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Bezproblemowe usuwanie żwiru.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Moc ssania (W) 230
Podciśnienie (mbar) maks. 230
Wydatek powietrza (l/s) maks. 45
Pojemność zbiornika (l) 19
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 6
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,8
Waga z opakowaniem (kg) 7,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 353 x 328 x 523

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka do odkurzania na sucho: Ssawkę można przełączyć do odkurzania wykładzin lub posadzek
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Składany uchwyt
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo

Zastosowania
  • Wykładzina/dywan
  • Podłogi twarde
  • Tapicerka
  • Tapicerowane meble
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Płyny
Akcesoria
