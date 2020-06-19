Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20 Home
WD 3 V-19/6/20 Home imponuje mocą, wydajnością, 19-litrowym plastikowym pojemnikiem, 6-metrowym kablem i 2-metrowym wężem ssącym.Zawiera akcesoria do wydajnego sprzątania w domu.
Odkurzacz na mokro i sucho WD 3 V-19/6/20 Home to idealne urządzenie do domu dzięki niskiemu zużyciu energii wynoszącemu zaledwie 1000 W. Dzięki specjalnym akcesoriom i systemowi filtrów idealnie nadaje się do odkurzania suchych zanieczyszczeń, a także wody i odłamków szkła. Odkurzacz imponuje wytrzymałym 19-litrowym plastikowym pojemnikiem, 6-metrowym kablem i 2-metrowym wężem ssącym, a także odłączanym uchwytem do wygodnego odkurzania w ciasnych przestrzeniach. Inne funkcje obejmują przełączaną ssawkę podłogową do głębokiego czyszczenia dywanów i twardych podłóg, ssawkę do tapicerki do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, 3 worki filtracyjne z fizeliny, schowek na wąż ssący i schowek na głowicy urządzenia, praktyczną funkcję wydmuchu, przełącznik obrotowy do włączania i wyłączania urządzenia, system blokady "Pull & Push" do łatwego otwierania i zamykania pojemnika, a także ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia. Rury i ssawki podłogowe można również szybko i wygodnie zamontować w pozycji spoczynkowej na listwie odbojowej.
Cechy i zalety
Akcesoria do czyszczenia wykładzin, dywanów i tapicerowanych mebliOptymalne rezultaty czyszczenia. Maksymalna wygoda odkurzania.
Specjalny system filtracjiDo odkurzania suchych zanieczyszczeń, wody oraz rozbitego szkła. Odkurzanie wokół domu Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Bezproblemowe usuwanie żwiru.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Moc ssania (W)
|230
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 230
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 45
|Pojemność zbiornika (l)
|19
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|6
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|353 x 328 x 523
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka do odkurzania na sucho: Ssawkę można przełączyć do odkurzania wykładzin lub posadzek
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Składany uchwyt
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
- Podłogi twarde
- Tapicerka
- Tapicerowane meble
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Płyny
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.