Odkurzacz na mokro i sucho WD 3 V-19/6/20 Home to idealne urządzenie do domu dzięki niskiemu zużyciu energii wynoszącemu zaledwie 1000 W. Dzięki specjalnym akcesoriom i systemowi filtrów idealnie nadaje się do odkurzania suchych zanieczyszczeń, a także wody i odłamków szkła. Odkurzacz imponuje wytrzymałym 19-litrowym plastikowym pojemnikiem, 6-metrowym kablem i 2-metrowym wężem ssącym, a także odłączanym uchwytem do wygodnego odkurzania w ciasnych przestrzeniach. Inne funkcje obejmują przełączaną ssawkę podłogową do głębokiego czyszczenia dywanów i twardych podłóg, ssawkę do tapicerki do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, 3 worki filtracyjne z fizeliny, schowek na wąż ssący i schowek na głowicy urządzenia, praktyczną funkcję wydmuchu, przełącznik obrotowy do włączania i wyłączania urządzenia, system blokady "Pull & Push" do łatwego otwierania i zamykania pojemnika, a także ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia. Rury i ssawki podłogowe można również szybko i wygodnie zamontować w pozycji spoczynkowej na listwie odbojowej.