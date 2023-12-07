Jak prawidłowo zwijać i przechowywać węże ogrodowe, aby służyły nam jak najdłużej? Sprawdzone metody

Przygotowanie węża ogrodowego do przechowywania – o czym należy pamiętać?

Zanim całkowicie odłożysz wąż ogrodowy na czas jesieni i zimy, musisz wykonać kilka kroków:

● przepłucz wąż, aby pozbyć się brudu, osadów i resztek, które mogą negatywnie wpłynąć na jego stan;

● usuń wodę z węża, aby nie zamarzła wewnątrz;

● odłącz wąż od źródła wody.

Żeby uniknąć problemów z wężem i corocznych zakupów, warto zainwestować w produkty ogrodowe wykonane z trwałych materiałów. Kärcher proponuje sprawdzone i bardzo różnorodne węże ogrodowe, między innymi:

● wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 o długości 25 metrów – wyjątkowo trwały i łatwy w użyciu; Wąż jest elastyczny, solidny i odporny na skręcenia; doskonale znosi różne warunki atmosferyczne;

● wąż ogrodowy PrimoFlex® ½ o długości 50 metrów i średnicy 1/2" – to produkt wykonany z materiałów najwyższej jakości; wyróżnia się wysoką elastycznością i odpornością na uszkodzenia i skręcenia;

● wąż o średnicy ¾ do urządzeń wysokociśnieniowych – jest elastyczny, odporny na uszkodzenia i skręcanie, dlatego jest wyjątkowo trwały; jego wysoka tolerancja na temperaturę sprawia, że nie szkodzą mu mrozy oraz może służyć do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych z ciepłą wodą;

● wąż spiralny 5/16" – doskonale sprawdzi się przy podlewaniu roślin na małych działkach, balkonach i tarasach; polecić go można także ze względu na odporność na różne temperatury, także niskie i promieniowanie UV.