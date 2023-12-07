Jak prawidłowo zwijać i przechowywać węże ogrodowe, aby służyły nam jak najdłużej? Sprawdzone metody
Prawidłowe przechowywanie węża ogrodowego przedłuża jego żywotność, ponieważ chroni materiał przed pękaniem i przecieraniem. Dzięki temu nie trzeba go wymieniać często, co jest oczywistą oszczędnością. Wystarczy wykorzystać kilka sprawdzonych akcesoriów służących do przechowywania węży ogrodowych.
Przygotowanie węża ogrodowego do przechowywania – o czym należy pamiętać?
Zanim całkowicie odłożysz wąż ogrodowy na czas jesieni i zimy, musisz wykonać kilka kroków:
● przepłucz wąż, aby pozbyć się brudu, osadów i resztek, które mogą negatywnie wpłynąć na jego stan;
● usuń wodę z węża, aby nie zamarzła wewnątrz;
● odłącz wąż od źródła wody.
Żeby uniknąć problemów z wężem i corocznych zakupów, warto zainwestować w produkty ogrodowe wykonane z trwałych materiałów. Kärcher proponuje sprawdzone i bardzo różnorodne węże ogrodowe, między innymi:
● wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 o długości 25 metrów – wyjątkowo trwały i łatwy w użyciu; Wąż jest elastyczny, solidny i odporny na skręcenia; doskonale znosi różne warunki atmosferyczne;
● wąż ogrodowy PrimoFlex® ½ o długości 50 metrów i średnicy 1/2" – to produkt wykonany z materiałów najwyższej jakości; wyróżnia się wysoką elastycznością i odpornością na uszkodzenia i skręcenia;
● wąż o średnicy ¾ do urządzeń wysokociśnieniowych – jest elastyczny, odporny na uszkodzenia i skręcanie, dlatego jest wyjątkowo trwały; jego wysoka tolerancja na temperaturę sprawia, że nie szkodzą mu mrozy oraz może służyć do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych z ciepłą wodą;
● wąż spiralny 5/16" – doskonale sprawdzi się przy podlewaniu roślin na małych działkach, balkonach i tarasach; polecić go można także ze względu na odporność na różne temperatury, także niskie i promieniowanie UV.
Przechowywanie węża ogrodowego – metody
Istnieje kilka metod przechowywania węża ogrodowego przy wykorzystaniu ogrodniczych akcesoriów. Ułatwiają one i przyspieszają proces jego zwijania, zabezpieczają go na zimę i powodują, że w garażu, altanie ogrodowej czy szopce panuje nienaganny porządek.
Wieszak na wąż ogrodowy
Wieszak lub inaczej uchwyt na wąż ogrodowy umożliwia zawieszenie go na ścianie lub na płocie. Oszczędza cenne miejsce i zabezpiecza przed splątaniem. W przypadku wieszaka na węże Kärcher ma on jeszcze uchwyty na spryskiwacze.
Bęben na wąż ogrodowy
Bęben jest nieco bardziej zaawansowanym rozwiązaniem, które pozwala na równomierne nawijanie i rozwijanie węża. To doskonały sposób na przechowywanie, wydłużający trwałość węża.
Bęben automatyczny– umożliwia automatyczne zwijanie węża po jego użyciu. Dzięki temu nie trzeba tego robić ręcznie, co oszczędza czas i wysiłek.
Bęben ręczny również ułatwia użytkowanie węża i przechowywanie go. Mocowany jest na ścianie i ogranicza bałagan.
Z obu rozwiązań można korzystać nie tylko w ogrodzie, ale także na działce czy tarasie.
Wózek na wąż ogrodowy
Wózek na wąż ogrodowy jest wyposażony w koła, które umożliwiają jego łatwy transport po całym ogrodzie. Docenisz to rozwiązanie podczas podlewania rabat w odległych zakątkach, bez konieczności ciągnięcia długiego węża za sobą.
Przechowując wąż na wózku, zmniejszasz ryzyko jego uszkodzenia w wyniku skręcania czy podczas koszenia trawy. To także bezpieczny i schludny sposób na przechowywanie węża. Ponadto wózek ma mechanizm umożliwiający łatwe nawijanie i rozwijanie, dzięki czemu oszczędzasz czas i unikasz problemów związanych ze skręcaniem się węża.
Wózek za sprawą uchwytów i rękojeści można także łatwo przenosić. Jest też stabilny i odporny na różne warunki atmosferyczne.
Nawinięcie węża ogrodowego na uchwyt do przechowywania
● Przed nawinięciem węża upewnij się, że jest on czysty. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, np. błoto które mogłyby uszkodzić nie tylko wąż, ale także uchwyt.
● Podczas nawijania węża na uchwyt staraj się go nie zginać, aby nie uszkodzić materiału, z którego jest wykonany.
● Utrzymuj równomierne napięcie na całej długości węża podczas nawijania. Nie pozostawiaj luźnych lub zbyt ciasnych fragmentów, bo to może wpłynąć na wytrzymałość i elastyczność węża.
● Upewnij się, że końcówki węża są zabezpieczone przed wyciekiem wody. Co sezon sprawdzaj też stan węża i uchwytu, by upewnić się, że nie wymagają one wymiany.
Jak chronić węże ogrodowe przed czynnikami zewnętrznymi?
Warto zabezpieczać węże przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak słońce, mróz i długotrwała wilgoć zawsze, niezależnie od pory roku. Przechowuj je w miejscu zacienionym, a zimą przenieś do pomieszczenia, aby chronić je przed niskimi temperaturami.
Podsumowanie
Jaki wąż ogrodowy będzie najlepszy do mojego ogrodu?
Wybór węża ogrodowego zależy od rozmiaru ogrodu i od tego, jak często podlewasz swoje rośliny. Do nawadniania niewielkich trawników wąż ogrodowy 50 m może być zbyt długi. Jeśli jednak masz większy obszar do podlewania, będzie on odpowiedni.
Jak przechowywać węże ogrodowe na bębnie?
Przechowywanie węża ogrodowego na bębnie to skuteczny sposób, aby utrzymać go w dobrym stanie. Nawiń go równomiernie na bęben, unikając tworzenia się zagięć. Upewnij się, że końcówki węża są zabezpieczone przed wyciekiem wody.
Jakie są zalety wózków na wąż ogrodowy?
Wózki na wąż ogrodowy pozwalają na łatwe transportowanie węża po ogrodzie, a także zabezpieczają go przed przypadkowym uszkodzeniem. To wygodne i mobilne rozwiązanie.
Jak przechowywać wąż ogrodowy?
Istnieje wiele opcji przechowywania węża ogrodowego. Możesz użyć: wieszaków, uchwytów, bębnów, stojaków lub wózków.
Jak dbać o wąż ogrodowy zimą?
Wąż ogrodowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed mrozem. Przed zimą opróżnij go z wody, a następnie przechowuj w miejscu chronionym przed niskimi temperaturami.
Czy węże ogrodowe można wykorzystywać w połączeniu z urządzeniami wysokociśnieniowymi?
Tak, istnieją węże ogrodowe nadające się do użytku z urządzeniami wysokociśnieniowymi. Sprawdź specyfikacje węża przed podłączeniem go do myjki ciśnieniowej.