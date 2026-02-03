WĄŻ PrimoFlex PLUS 3/4" -25M

Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia — do stałego przepływu wody.

Nowy innowacyjny wąż Kärcher jest wykonany z wysokiej jakości wielowarstwowego plecionego materiału o ulepszonej teksturze, co czyni go bardzo solidnym, elastycznym i odpornym na skręcanie. Utrzymuje również stały przepływ wody i dużo lepiej leży w dłoni. Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV warstwa zewnętrzna chroni materiał wewnątrz 25-metrowego węża ogrodowego. Natomiast nieprzezroczysta warstwa środkowa zapobiega rozwojowi glonów wewnątrz węża. Wąż 3/4" charakteryzuje się również imponującą odpornością na skrajne temperatury, z łatwością wytrzymując temperatury od –20 do +60°C. Co więcej wytrzymały wąż ogrodowy nie zawiera ftalanów (< 0,1%), kadmu, baru ani ołowiu — co znaczy, że nie zawiera absolutnie żadnych substancji, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi. Dzięki ciśnieniu rozrywającemu 30 barów wąż Performance Plus jest idealny do podlewania małych i średnich ogrodów oraz innych obszarów. Produkt objęty jest 15-letnią gwarancją.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości wielowarstwowy materiał tkany
  • Elastyczność i odporność na skręcenie gwarantujące optymalny przepływ wody.
25 metrów
  • Do nawadniania ogrodów i innych miejsc.
Wysokiej jakości tkany materiał sprawia, że ściany węża są bardzo mocne, zdolne do wytrzymywania wartości ciśnienia do 30 barów
  • Solidny.
Wąż ogrodowy odporny na ciśnienie
  • Łatwy w użyciu.
Wysoka tolerancja na temperaturę od -20 do +65°C
  • Wąż wysokiej jakości.
Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża
  • Długa gwarancja.
Wysokiej jakości wąż ogrodowy niezawierający ftalanów (< 0,1%), kadmu, baru ani ołowiu
  • Bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Powłoka anty-UV
  • Wytrzymały na warunki pogodwe
15 lat gwarancji
  • Najwyższa jakość i trwałość.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 3/4″
Długość węża (m) 25
Kolor czarny
Waga (kg) 5,8
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 390 x 390 x 180
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.