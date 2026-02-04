Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 11.000 Dirt

Niezawodne wypompowywanie czystej i brudnej wody z wydajnością pompowania do 11 000 l/godz.: z kompaktową i solidną pompą brudnej wody SP 11 000 Dirt, z włącznikiem pływakowym.

Szybkie wypompowanie wody z oczek wodnych i stawów dla pompy zanurzeniowej SP 11,000 Dirt o wydajności pompowania wynoszącej 11 000 l na godzinę nie stanowi najmniejszego problemu. Skutecznie pompuje czystą i brudną wodę zawierającą cząsteczki zanieczyszczeń o średnicy do 20 mm. Opcjonalnie dostępny jest także filtr wstępny, który chroni wirnik pompy przed jeszcze większymi cząstkami zanieczyszczeń. Pompa zanurzeniowa brudnej wody posiada również włącznik pływakowy, który włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho. Włącznik pływakowy można zamocować tak, aby pompa mogła być używana nawet przy niskim poziomie wody, aż do resztkowej głębokości wynoszącej 25 mm. Dodatki: Niezawodny pierścień uszczelniający zapewnia wyjątkowo długą żywotność, możliwość przedłużenia gwarancji do pięciu lat oraz umożliwia użycie szybkozłącza Quick Connect do błyskawicznego łączenia węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".

Cechy i zalety
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 11.000 Dirt: Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Długa żywotność.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 11.000 Dirt: Włącznik pływakowy
W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 11.000 Dirt: Quick Connect
Gwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2” lub złącza G1.
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
  • Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.
Możliwość zamontowania pływaka
  • Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Filtr wstępny dostępny jako dodatkowe wyposażenie.
  • Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 400
Maks. wydajność (l/h) < 11000
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Wysokość tłoczenia (m) 7
Ciśnienie (bar) maks. 0,7
Średnica zanieczyszczeń (mm) maks. 20
Głębokość zanurzenia (m) maks. 7
Min. woda resztkowa, ręcznie (mm) 25
Wysokość pozostającej wody (mm) 25
Gwint przyłącza G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający (m) 10
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,4
Waga z opakowaniem (kg) 5,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 229 x 238 x 303

Zakres dostawy

  • Przyłącz węża: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Wyposażenie

  • Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Szybkozłącze Quick Connect
  • Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
  • Włącznik pływakowy
  • W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
  • W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
  • Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 11.000 Dirt
Wideo

Zastosowania
  • Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
  • Opróżnianie oczek wodnych
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.