Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Flood Box

Kärcher SP 16,000 Flood Box doskonale sprawdzi się w nagłych przypadkach takich jak powódź lub albo zbyt wysoki poziom wody: Z pompą do brudnej wody, wężem tekstylnym i skrzynką z dużymi oczkami, która może służyć jako filtr wstępny.

Gdy podczas zalania domu i piwnicy trzeba szybko działać, ze względu na dużą pojemność, doskonałym wyborem będzie zbiornik przeciwpowodziowy Kärcher SP 16 000. W skrzynce znajdują się wszystkie elementy umożliwiające szybkie użycie. Przy pomocy wydajnej pompy do brudnej wody SP 16 000 można wypompować do 16 000 l/godz. Cząsteczki zanieczyszczeń do 20 mm nie stanowią dla pompy wyzwania. Gdy podczas powodzi mamy do czynienia z trudnymi do usunięcia zanieczyszczeniami, skrzynkę z dużymi oczkami można wykorzystać jako dodatkowy filtr wstępny - chroniąc w ten sposób wirnik pompy przed zablokowaniem. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węża 1 1/4” znajdującego się w zestawie. Ponieważ zacisk węża ma śrubę motylkową, połączenie nie wymaga użycia narzędzi. Wąż o długości 10 metrów doskonale nadaje się do odprowadzania dużych ilości wody. Można go zwinąć i płasko ułożyć, a także przechowywać w skrzynce, co pozwala zaoszczędzić miejsce.

Cechy i zalety
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Flood Box: Gotowa do użytku pompa zanurzeniowa.
Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do szybkiego wypompowywania wody.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Flood Box: Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Długa żywotność.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Flood Box: Praktyczny koszyk
Skrzynka ułatwia transport zestawu, a dzięki ażurowym ściankom może również służyć jako filtr wstępny.
Regulowany pływak
  • W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Quick Connect
  • Gwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2” lub złącza G1.
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
  • Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.
Wąż drenażowy o średnicy 1 1/4"
  • Duża średnica dla lepszego przepływu.
Opaska zaciskowa z motylkiem wykonana ze stali nierdzewnej
  • Łączenie bez użycia narzędzi.
Możliwość zamontowania pływaka
  • Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 550
Maks. wydajność (l/h) < 16000
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Wysokość tłoczenia (m) 8
Ciśnienie (bar) maks. 0,8
Średnica zanieczyszczeń (mm) maks. 20
Głębokość zanurzenia (m) maks. 7
Min. woda resztkowa, ręcznie (mm) 25
Wysokość pozostającej wody (mm) 25
Gwint przyłącza G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający (m) 10
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,9
Waga z opakowaniem (kg) 8,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 229 x 238 x 303

Zakres dostawy

  • Przyłącz węża: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
  • W zestawie 10 m wąż tkaninowy 1 1/4"
  • Opaska zaciskowa z motylkiem wykonana ze stali nierdzewnej

Wyposażenie

  • Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Szybkozłącze Quick Connect
  • Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
  • Pływak regulowany na wysokość
  • W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
  • W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
  • Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Flood Box
Zastosowania
  • Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
  • Opróżnianie oczek wodnych
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.