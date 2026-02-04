Możliwość zasysania wody nawet przy niskim poziomie sprawia, że pompa zanurzeniowa SP 9000 Flat niezawodnie wypompowuje czystą lub lekko zanieczyszczoną wodę zawierającą cząsteczki zanieczyszczeń o wielkości do 5 milimetrów. Wydajność tłoczenia do 9000 l/godz., sprawia że urządzenie idealnie nadaje się do osuszania małych basenów lub piwnic, które zostały zalane przez wody gruntowe lub podczas wycieku wody z uszkodzonej pralki. Niezawodny pierścień uszczelniający zapewnia wyjątkową trwałość pompy. Opcjonalnie możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. W trybie automatycznym włącznik pływakowy automatycznie steruje procesem pompowania – włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho. Włącznik pływakowy umożliwia ciągłą pracę pompy nawet przy niskim poziomie wody. SP 9.000 Flat posiada także składane nóżki, które umożliwiają osiągnięcie większej wydajności tłoczenia. Po złożeniu nóżek pompa zanurzeniowa do czystej wody uruchomi się przy poziomie wody wynoszącym zaledwie 7 milimetrów, a będzie pompować w sposób ciągły, nawet gdy poziom wody spadnie do 1 milimetra. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".