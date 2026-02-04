Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 9.500 Dirt

Solidna i niezawodna: Pompa zanurzeniowa SP 9500 Dirt o wydajności do 9500 l/godz. z włącznikiem pływakowym, to kompaktowe urządzenie w podstawowej wersji do wypompowywania oraz przepompowywania brudnej wody.

Maksymalna wydajność tłoczenia pompy wynosi 9500 litrów na godzinę, co sprawia, że SP 9500 Dirt jest idealnym modelem w podstawowej wersji do szybkiego wypompowywania i przepompowywania wody z beczek, jak również oczek wodnych. Skutecznie pompuje czystą i brudną wodę zawierającą cząsteczki o średnicy do 20 mm. Do silnych zanieczyszczeń można użyć opcjonalnie dostępnego filtra wstępnego, który ochroni wirnik przed zatorami spowodowanymi na przykład przez gałęzie. Pierścień uszczelniający - sprawdzone rozwiązanie z naszej gamy Professional, które zostało zastosowane we wszystkich pompach zanurzeniowych - również gwarantuje długą żywotność urządzeń. Istnieje także możliwość wydłużenia gwarancji do pięciu lat. Pompa zanurzeniowa do brudnej wody posiada również włącznik pływakowy, który włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho. Włącznik pływakowy można zamocować tak, aby pompa mogła być używana nawet przy niskim poziomie wody, aż do poziomu 25 mm. Pozostałe praktyczne cechy: Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".

Cechy i zalety
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 9.500 Dirt: Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Długa żywotność.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 9.500 Dirt: Włącznik pływakowy
Włącznik pływakowy
W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 9.500 Dirt: Quick Connect
Quick Connect
Gwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2” lub złącza G1.
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
  • Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.
Możliwość zamontowania pływaka
  • Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Filtr wstępny dostępny jako dodatkowe wyposażenie.
  • Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 280
Maks. wydajność (l/h) < 9500
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Wysokość tłoczenia (m) 6
Ciśnienie (bar) maks. 0,6
Średnica zanieczyszczeń (mm) maks. 20
Głębokość zanurzenia (m) maks. 7
Min. woda resztkowa, ręcznie (mm) 25
Wysokość pozostającej wody (mm) 25
Gwint przyłącza G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający (m) 10
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,8
Waga z opakowaniem (kg) 4,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 229 x 238 x 303

Zakres dostawy

  • Przyłącz węża: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Wyposażenie

  • Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Szybkozłącze Quick Connect
  • Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
  • Włącznik pływakowy
  • W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
  • W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
  • Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 9.500 Dirt
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 9.500 Dirt
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 9.500 Dirt

Wideo

Zastosowania
  • Opróżnianie oczek wodnych
  • Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.