SP 22,000 Dirt to najmocniejsza pompa zanurzeniowa do brudnej wody od Kärcher. Jej wydajność wynosi do 22,000 l/godz., dzięki czemu to idealny wybór do trudnych zadań związanych z wypompowywaniem wody z dużego stawu w ogrodzie, zalanej piwnicy, bądź też wykopów na budowie. Cząsteczki zanieczyszczeń do 30 mm nie stanowią dla pompy wyzwania. Większe cząsteczki zanieczyszczeń mogą zablokować urządzenie, dlatego można wyciągnąć zintegrowany filtr wstępny ze stali nierdzewnej, aby ochronić wirnik pompy. Pierścień uszczelniający jest także wykorzystywany w gamie Professional i zapewnia wyjątkowo długą żywotność urządzenia. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do pięciu lat. Włącznik pływakowy posiada także inne praktyczne funkcje: Automatycznie włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho, a poziom, na jakim się znajduje można dopasować. Włącznik pływakowy można również ustawić tak, aby pompa zanurzeniowa podczas ciągłej pracy pompowała do głębokości 35 mm. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia również szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".