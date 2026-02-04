Indywidualnie regulowany czujnik poziomu uruchamia pompę do brudnej wody SP 22,000 Dirt Level Sensor natychmiast po kontakcie z wodą. Jeśli poziom wody ponownie spadnie poniżej poziomu czujnika, pompa automatycznie zatrzyma się po 15 sekundach. Wyjątkowo wydajna pompa zanurzeniowa idealnie nadaje się do wypompowywania wody np.: z dużych stawów w ogrodzie, zalanych piwnic lub wykopów na budowach, ponieważ może niezawodnie wypompowywać zanieczyszczoną wodę (cząsteczki zanieczyszczeń o wielkości do 30 mm) z wydajnością do 22 000 l/godz. W przypadku jeszcze bardziej zanieczyszczonej wody zintegrowany, wyciągany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej ochroni urządzenie przed powstawaniem zatorów. Automatyczny/ręczny przełącznik umożliwia uruchomienie pompy zanurzeniowej w trybie ciągłej pracy. Może skutecznie wypompować wodę do poziomu 35 milimetrów – zarówno w trybie ciągłej pracy, jak i automatycznym, gdy czujnik poziomu jest odpowiednio ustawiony. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia bezproblemowe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2". Dzięki obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej i trwałemu pierścieniowi uszczelniającemu, pompa ma wyjątkowo długą żywotność. Opcjonalnie możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres lat.