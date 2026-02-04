Zaprojektowana z myślą o dużej ilości wody: Pompa brudnej wody SP 16,000 Dirt z maksymalną wydajnością 16 000 l/godz. wydajnie wypompuje brudną wodę z cząsteczkami zanieczyszczeń o wielkości do 20 mm, z ogrodowego stawu albo zalanej piwnicy. W przypadku dużej ilości zanieczyszczeń, ochronę przed zatorami zapewnia opcjonalnie dostępny filtr wstępny. Pierścień uszczelniający wykorzystywany z gamie Professional wydłuża żywotność urządzenia. Pompa zanurzeniowa posiada włącznik pływakowy umożliwiający automatyczne włączanie i wyłączanie. Pływak jest również przymocowany do szyny i można go ustawić w pionie, co umożliwia pompowanie przy niskim poziomie wody w zbiorniku. W trybie ręcznym może nawet wypompować wodę do poziomu 25 mm. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".