Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Dirt

Szybko wypompuj brudną wodę dzięki wydajności do 16000 l/godz.: solidna pompa brudnej wody SP 16.000 Dirt z włącznikiem pływakowym zapewnia bardziej elastyczny sposób użytkowania.

Zaprojektowana z myślą o dużej ilości wody: Pompa brudnej wody SP 16,000 Dirt z maksymalną wydajnością 16 000 l/godz. wydajnie wypompuje brudną wodę z cząsteczkami zanieczyszczeń o wielkości do 20 mm, z ogrodowego stawu albo zalanej piwnicy. W przypadku dużej ilości zanieczyszczeń, ochronę przed zatorami zapewnia opcjonalnie dostępny filtr wstępny. Pierścień uszczelniający wykorzystywany z gamie Professional wydłuża żywotność urządzenia. Pompa zanurzeniowa posiada włącznik pływakowy umożliwiający automatyczne włączanie i wyłączanie. Pływak jest również przymocowany do szyny i można go ustawić w pionie, co umożliwia pompowanie przy niskim poziomie wody w zbiorniku. W trybie ręcznym może nawet wypompować wodę do poziomu 25 mm. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".

Cechy i zalety
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Dirt: Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Długa żywotność.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Dirt: Regulowany pływak
W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Dirt: Quick Connect
Gwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2” lub złącza G1.
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
  • Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.
Możliwość zamontowania pływaka
  • Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Filtr wstępny dostępny jako dodatkowe wyposażenie.
  • Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 550
Maks. wydajność (l/h) < 16000
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Wysokość tłoczenia (m) 8
Ciśnienie (bar) maks. 0,8
Średnica zanieczyszczeń (mm) maks. 20
Głębokość zanurzenia (m) maks. 7
Min. woda resztkowa, ręcznie (mm) 25
Wysokość pozostającej wody (mm) 25
Gwint przyłącza G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający (m) 10
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,9
Waga z opakowaniem (kg) 5,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 229 x 238 x 303

Zakres dostawy

  • Przyłącz węża: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Wyposażenie

  • Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Szybkozłącze Quick Connect
  • Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
  • Pływak regulowany na wysokość
  • W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
  • W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Dirt
Wideo

Zastosowania
  • Opróżnianie oczek wodnych
  • Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
Akcesoria
Części zamienne

