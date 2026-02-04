Najmocniejsza pompa zanurzeniowa do czystej wody Kärcher wypompowuje do 17 000 litrów czystej lub lekko zanieczyszczonej wody w ciągu godziny, dzięki czemu idealnie nadaje się do basenów, studzienek kanalizacyjnych i usuwania zniszczeń spowodowanych przez wodę w budynkach. W przypadku silniejszych zanieczyszczeń i ochrony wirnika pompy zaleca się wykorzystywanie filtra wstępnego ze stali nierdzewnej, który jest dostarczany z urządzeniem. Swoją wyjątkową trwałość pompa zawdzięcza solidnej obudowie ze stali nierdzewnej oraz pierścieniowi uszczelniającemu. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do pięciu lat. Pompa zanurzeniowa umożliwiająca zasysanie, gdy poziom wody jest bardzo niski została wyposażona w łatwo regulowany czujnik poziomu, który uruchamia pompę natychmiast po zetknięciu się z wodą. Czujnik poziomu wody SP 17 000 ma również składane nóżki, dzięki którym pompa zanurzeniowa uruchamia się przy poziomie wody wynoszącym 7 mm. W trybie ręcznym przełącznik umożliwia pracę pompy w ciągły sposób. Może skutecznie wypompować wodę do 1 milimetrów – zarówno w trybie ciągłej pracy, jak i w trybie automatycznym, gdy czujnik poziomu jest odpowiednio ustawiony. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia również bardzo łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".