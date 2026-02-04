Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim do brudnej wody SP 16.000 Dual
Pompuje do 16,000 l/godz. czystej i brudnej wody: niezawodna pompa zanurzeniowa SP 16,000 Dual z funkcją 2 w 1 do brudnej wody, wypompowania wody do poziomu 1 mm oraz włącznikiem pływakowym z regulacją wysokości.
Funkcja 2 w 1 niezawodnej pompy zanurzeniowej SP 16,000 Dual, która skutecznie pompuje czystą i brudną wodę, a także brudną wodę zawierającą cząsteczki o średnicy do 20 mm. Poza tym wymienny filtr koszykowy można bardzo szybko przełączyć z ustawienia brudnej wody na wypompowanie pozostałości wody do poziomu 1 mm. Maksymalna wydajność pompy SP 16 000 Dual wynosząca 16 000 l/godz., doskonale nadaje się do wypompowywania wody z zalanych piwnic, oczek wodnych oraz basenów. Pierścień uszczelniający - sprawdzone rozwiązanie z naszej gamy Professional - gwarantuje długą żywotność pompy. Może być automatycznie włączany i wyłączany za pomocą włącznika pływakowego. Pływak jest również przymocowany do szyny i można go ustawić w pionie, co umożliwia pompowanie przy niskim poziomie wody w zbiorniku. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Cechy i zalety
Ceramiczny pierścień uszczelniający.Długa żywotność.
2 w 1Do płaskiego wypompowywania brudnej wody do głębokości 1 mm. Wybierz odpowiedni tryb poprzez prostą regulację filtra koszykowego.
Regulowany pływakW zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Quick Connect
- Gwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2” lub złącza G1.
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
- Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.
Możliwość zamontowania pływaka
- Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|550
|Maks. wydajność (l/h)
|< 16000
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Wysokość tłoczenia (m)
|9
|Ciśnienie (bar)
|maks. 0,9
|Średnica zanieczyszczeń (mm)
|maks. 20
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 7
|Min. woda resztkowa, ręcznie (mm)
|1
|Wysokość pozostającej wody (mm)
|1
|Gwint przyłącza
|G1 1/2
|Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej
|Gwint wewnętrzny G1/2
|Kabel zasilający (m)
|10
|Napięcie (V)
|230 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|237 x 241 x 279
Zakres dostawy
- Przyłącz węża: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Wyposażenie
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Szybkozłącze Quick Connect
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
- 2 w 1
- Pływak regulowany na wysokość
- Ceramiczny pierścień uszczelniający.
- W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
- W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
Wideo
Zastosowania
- Opróżnianie oczek wodnych
- Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
- Wypompowywanie wody z piwnic
- Wypompowywanie wody z basenów
