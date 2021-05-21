Sposoby na zamarznięte szyby: jak bezpiecznie usuwać szron i lód z szyb samochodowych?

Dlaczego szyby w samochodzie zamarzają?

Zamarznięte szyby w aucie to powszechne zjawisko, gdy temperatura spada poniżej 0°C. Wystarczy niewielki przymrozek, by kierowcy musieli zmagać się ze szronem i lodem.

Co jest przyczyną zamarzających szyb w samochodzie? Szron to osad atmosferyczny tworzący kryształki lodu w postaci igiełek lub piórek. Powstaje w wyniku kontaktu pary wodnej zawartej w atmosferze z powierzchnią o temperaturze poniżej 0°C. Dochodzi wówczas do procesu resublimacji, czyli gwałtownego zamarzania pary wodnej – zamienia się w ciało stałe z pominięciem skraplania.

Z kolei lód na szybach w samochodzie może mieć różne źródła. Do jego powstania może przyczynić się marznący deszcz lub topniejący na ciepłej szybie (w czasie jazdy) śnieg. Powstające w ten sposób kropelki wody zamarzają w czasie postoju. Gruba warstwa tworzy się, gdy sytuacja się powtarza.