Sposoby na zamarznięte szyby: jak bezpiecznie usuwać szron i lód z szyb samochodowych?
Zamarznięte szyby w samochodzie sprawiają, że przygotowanie auta do jazdy trwa dłużej, a Ty musisz wstać wcześniej, żeby dotrzeć do celu o czasie. Jakie są szybkie i skuteczne sposoby na zamarznięte szyby w samochodzie? Oprócz tradycyjnej skrobaczki i płynu do rozmarzania szyb warto zainteresować się elektryczną skrobaczką!
Dlaczego szyby w samochodzie zamarzają?
Zamarznięte szyby w aucie to powszechne zjawisko, gdy temperatura spada poniżej 0°C. Wystarczy niewielki przymrozek, by kierowcy musieli zmagać się ze szronem i lodem.
Co jest przyczyną zamarzających szyb w samochodzie? Szron to osad atmosferyczny tworzący kryształki lodu w postaci igiełek lub piórek. Powstaje w wyniku kontaktu pary wodnej zawartej w atmosferze z powierzchnią o temperaturze poniżej 0°C. Dochodzi wówczas do procesu resublimacji, czyli gwałtownego zamarzania pary wodnej – zamienia się w ciało stałe z pominięciem skraplania.
Z kolei lód na szybach w samochodzie może mieć różne źródła. Do jego powstania może przyczynić się marznący deszcz lub topniejący na ciepłej szybie (w czasie jazdy) śnieg. Powstające w ten sposób kropelki wody zamarzają w czasie postoju. Gruba warstwa tworzy się, gdy sytuacja się powtarza.
Dlaczego zamarzają szyby od środka w samochodzie? Zamarznięta szyba wewnątrz auta
Częstym problemem wielu kierowców są zamarznięte szyby od środka. W takiej sytuacji dochodzi do takich samych procesów, jak w przypadku oszronienia i oblodzenia na zewnątrz.
Dlaczego szyba zamarza od środka? Wszystkiemu winny jest nadmiar pary wodnej we wnętrzu auta. O wilgoć jesienią, zimą czy wiosną nietrudno – śnieg i błoto nanoszone na butach, mokre dywaniki, proces oddychania kierowcy i pasażerów, ale także usterki techniczne auta wpływające na niewłaściwą cyrkulację powietrza (np. niedrożny układ wentylacyjny, stary filtr kabinowy, nieszczelność nadwozia).
W czasie jazdy w samochodzie panuje dość wysoka temperatura, a im wyższa, tym więcej pary wodnej może się znajdować w powietrzu. Gdy auto stoi, traci ciepłotę i powstają idealne warunki do tego, by szyba zamarzła wewnątrz. Para wodna może się skraplać i zamieniać w lód albo resublimować i tworzyć szron.
- Dlatego, aby uniknąć zamarzających szyb od środka, trzeba zadbać o ograniczenie nadmiernej wilgoci.
Przede wszystkim istotne jest regularne wietrzenie samochodu oraz co jeżdżenie w okresie zimowym na włączonej klimatyzacji.
Pomocne są także specjalne torebki pochłaniające wilgoć. Jeżeli problem nie ustąpi, należy sprawdzić stan techniczny auta i upewnić się, że w jego wnętrzu zachodzi prawidłowa cyrkulacja powietrza.
Sposoby na zamarznięte szyby
Konieczność odśnieżania samochodu i usunięcia lodu ze wszystkich szyb wynika z przepisów o ruchu drogowym, ale przede wszystkim gwarantuje dobrą widoczność, bezpieczeństwo i komfort w czasie jazdy. W tym celu należy sięgnąć po odpowiednie akcesoria i preparaty.
Zimowy płyn do spryskiwaczy i wycieraczki to za mało, by pozbyć się pokrywy lodowej. Wynika to z ich przeznaczenia. Płyn ma czyścić szybę i zapewniać dobrą widoczność, a zimowa wersja sprawia, że preparat nie zamarza w zbiorniku ani na szybie. Nie nadaje się do rozpuszczania lodu, ponieważ jego działanie jest zbyt słabe. Poza tym nadmierne używanie spryskiwaczy przy bardzo niskiej temperaturze może spowodować oblodzenie wycieraczek i w konsekwencji porysowanie szyby. Podobnie jak używanie przypadkowych przedmiotów do usuwania lodu, np. płyty CD.
Jakie są sposoby na zamarznięte szyby w aucie? Wybór akcesoriów i preparatów na rynku jest ogromny. Poniżej przedstawiamy przegląd różnych metod usuwania lodu z szyby – od skrobania i odmrażania po zapobieganie oblodzeniu.
Tradycyjna skrobaczka do szyb
Najpopularniejszym sposobem na zamarznięte szyby w samochodzie są tradycyjne skrobaczki. Producenci oferują wiele różnych modeli – plastikowe, z metalowym ostrzem, z rękawicą lub szczotką do odśnieżania.
Skrobaczki do szyb mają swoje zalety. Są tanie, powszechnie dostępne i proste w obsłudze. Jednak nawet te najwyższej jakości i z miedzianym ostrzem nie są w pełni bezpieczne dla szyb przy braku umiejętności właściwego ich używania.
Wadą tradycyjnych skrobek jest możliwość porysowania szyb i uszkodzenia uszczelek. Używanie ich w pośpiechu powoduje, że na powierzchni zostają drobinki lodu, które niszczą pióra wycieraczek. Dokładne usunięcie lodu z zamarzniętych szyb wymaga dużo wysiłku i czasu, czyli spędzenia kilkunastu minut na mrozie. Częste używanie tradycyjnej skrobaczki może powodować mikrouszkodzenia szyby i w efekcie pogorszyć widoczność. Szczególnie w słoneczne dni na porysowanej powierzchni tworzą się świetlne refleksy, które utrudniają jazdę.
Fot.: Elektryczna skrobaczka do szyb
Nowoczesną i bezpieczną alternatywą dla tradycyjnej skrobaczki jest jej elektryczna wersja. Marka Kärcher oferuje innowacyjne urządzenie, które dokładnie, szybko i bez wysiłku usuwa nawet gruby lód z szyb samochodowych.
Elektryczna skrobaczka EDI 4, co istotne, nie rysuje ich powierzchni i nie uszkadza uszczelek. Jest prosta w obsłudze, wystarczy przyłożyć urządzenie do szyby i delikatnie nacisnąć, by silnik wprawił w ruch (500 obr./min) obrotową tarczę z 6 wytrzymałymi ostrzami wykonanymi z plastiku. W efekcie sprawnie i skutecznie usuwa warstwę lodu lub szronu bez mozolnego skrobania.
Elektryczna skrobaczka Kärcher wyposażona jest w wydajną baterię jonowo-litową, a jedno ładowanie wystarcza na kilka zastosowań. Dla ułatwienia, zintegrowana dioda LED informuje o konieczności naładowania akumulatora. Dzięki lekkiej konstrukcji i kompaktowym wymiarom skrobaczkę można bez problemu przenosić i przechowywać w samochodzie. EDI 4 to praktyczny sprzęt, który posłuży przez wiele zimowych sezonów, wystarczy tylko w łatwy sposób wymieniać zużytą tarczę (dostępna jako część zamienna).
Akumulatorowa skrobaczka do szyb to idealne rozwiązanie dla wszystkich, których męczy mozolne skrobanie i długie przebywanie na mrozie. Dzięki temu EDI 4 usuwanie lodu i szronu z szyb w aucie zajmuje o wiele mniej czasu, nie wymaga wysiłku i przynosi najlepsze rezultaty.
Jak działa elektryczna skrobaczka do szyb – materiał wideo:
Płachta postojowa na szybę czołową
Jednym ze sposobów na zamarzające szyby w samochodzie jest zapobieganie ich oblodzeniu. W tym celu stosuje się osłonę przeciwszronową, czyli specjalną płachtę, którą rozkłada się na przedniej szybie na czas postoju auta (mocowania są różnego typu: magnesy, linki, uchwyty przyciskane drzwiami). Dzięki temu szron i śnieg osadzi się na jej powierzchni, a szyba pozostanie sucha i przejrzysta. Płachta wykonana jest z materiału, który nie przymarza do powierzchni i nie pochłania wilgoci.
Mata na szybę wydaje się być dobrym rozwiązaniem, ale jej użytkownicy dostrzegają pewne wady. Przede wszystkim grube osłony, które przyciska się drzwiami, sprawiają, że do wnętrza pojazdu dostaje się wilgoć (uszczelka zimą jest sztywna i powstają kanaliki). Przez to szyby parują, a w czasie postoju zamarzają od środka. To samo się dzieje, gdy mokra płachta trafi na siedzenie lub do bagażnika. Często także mocowania nie są trwałe, przez co się rwą i płachta nie nadaje się do użytku. Z kolei zastosowanie linek czy magnesów po pewnym czasie skutkuje uszkodzeniem lakieru. Osłona może sprawiać także problem przy rozkładaniu, szczególnie w wietrzne dni.
Domowe sposoby na zamarznięte szyby w samochodzie
Niektórzy kierowcy są zwolennikami domowych sposobów na zamarznięte szyby w aucie. Jedną z najpopularniejszych metod jest polewanie szyby samochodowej ciepłą wodą. Efekt jest natychmiastowy – lód i szron znikają, ale gorąca woda wskutek gwałtownego ogrzania schłodzonej tafli szkła może spowodować duże naprężenia i pęknięcie szyby. Z tego względu lepiej unikać tej metody, ponieważ trudno ocenić, czy woda ma odpowiednią ciepłotę, by nie spowodować kosztownych uszkodzeń.
Kolejnym znanym domowym sposobem na zamarznięte szyby jest zastosowanie roztworu wody i octu. Taką mieszanką trzeba spryskać warstwę lodu. Mikstury można także używać na zamarznięte szyby od środka. Ocet bywa również stosowany profilaktycznie, by zapobiec oblodzeniu. Nie jest to jednak metoda warta polecenia. Pomijając uciążliwy zapach, ocet jest roztworem kwasu o dość agresywnych właściwościach, które negatywnie wpływają na karoserię pojazdu i wycieraczki. Oprócz tego, że niszczy lakier i powoduje ubytki w jego warstwie, to sprawia, że w istniejących już odpryskach szybciej pojawia się rdza.
Wśród domowych metod jest także stosowanie denaturatu na zamarznięte szyby. Owszem, alkohol rozpuści lód, ale może pozostawić na karoserii nieestetyczne smugi. Innym sposobem, który ma zapobiegać zamarzaniu szyb, jest regularne pocieranie ich powierzchni połową cebuli lub ziemniaka. Podobno to skuteczny sposób, ale na pewno nie wpływa korzystnie na czystość szyb.
Podsumowując, zamiast eksperymentować i ryzykować uszkodzeniami szyby i karoserii, najlepiej sięgnąć po skuteczną i bezpieczną metodę usuwania lodu i szronu. Z powyższego przeglądu wynika, że najwięcej zalet ma elektryczna skrobaczka do szyb EDI 4 marki Kärcher.
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