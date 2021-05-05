Ręczna zamiatarka do kostki: jak wybrać najlepszą?
Porządki na przydomowej posesji to dla wielu z nas czasochłonne zajęcie, zwłaszcza jeżeli posiadamy rozbudowaną infrastrukturę z licznymi ścieżkami czy rabatami. Utrzymanie ich w czystości przy pomocy przyrządów ręcznych jest monotonne, a dodatkowo bardzo męczące. Dlatego, zamiast tradycyjnej miotły warto rozważyć zakup zamiatarki, dzięki której szybko i wygodnie uprzątniemy ścieżki czy podjazd wyłożony kostką. Jakie zamiatarki chodnikowe znajdziemy na rynku i na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Zamiatarka – do czego służy?
Zamiatarka to proste w obsłudze urządzenie, które przyspiesza wykonywanie codziennych prac porządkowych na utwardzonych powierzchniach, takich jak:
- kostka brukowa,
- asfalt,
- posadzki
- czy podłogi tarasowe.
Dzięki temu doskonale sprawdza się do utrzymania czystości na podjazdach, alejkach ogrodowych oraz patio. Zamiatarka do kostki pozwala zebrać nie tylko kurz, żwir czy piasek, ale także drobne papierki, kapsle oraz liście, których uprzątnięcie zwłaszcza jesienią zabiera nam sporo czasu.
Co ważne, w trakcie pracy zamiatarka nie wymaga schylania się oraz nie wznieca kurzu, dzięki czemu sprzątanie przy jej pomocy jest nie tylko o wiele szybsze niż miotłą, ale również przyjemne. Wszystko za sprawą specjalnego pojemnika, w którym zbierane są nieczystości.
Budowa i zasada działania przydomowych zamiatarek
Zamiatarka ręczna posiada solidny korpus wykonany najczęściej z tworzywa sztucznego, umieszczony na dużych wygodnych do prowadzenia kołach. Uzupełnienie stanowi uchwyt prowadzący, który ma co najmniej kilka wariantów pozycjonowania, a w niektórych modelach płynną regulację, dzięki czemu można go odpowiednio dopasować do wzrostu osoby korzystającej z urządzenia.
Pod korpusem, który można określić także jako swoiste podwozie, umieszczone są jedna albo kilka szczotek walcowych, które w trakcie jazdy zgarniają zanieczyszczenia nie tylko z powierzchni płaskich, ale również zagłębień.
Dodatkowo zamiatarka ręczna wyposażona jest w jedną lub dwie szczotki boczne, dzięki którym zbierane są zanieczyszczenia z obrzeży, narożników czy krawężników. Szczotki są elementami wymiennymi, dzięki czemu raz zakupiona zamiatarka posłuży nam przez wiele lat.
Każda zamiatarka ręczna kryje w swoim korpusie zbiornik na zanieczyszczenia. W większości przypadków po wyjęciu go z zamiatarki, można bez trudu opróżnić go jedną ręką – kontakt z nieczystościami jest ograniczony do minimum.
Oczywiście, do uprzątnięcia podjazdu czy ścieżek możemy wybrać klasyczną miotłę lub dmuchawę do liści, jednak wtedy trzeba się liczyć nie tylko z dużą ilością wznieconego kurzu, ale również koniecznością zebrania i uprzątnięcia nagromadzonych w jednym miejscu śmieci, co wymaga dodatkowego czasu i wielokrotnego schylania się. Zamiatarka z koszem pozwala uniknąć tych dodatkowych czynności.
Jak wybrać zamiatarkę? Czym się kierować przy wyborze?
Zamiatarka do liści i trawy oraz kostki brukowej sprawdzi się w każdym domu jednorodzinnym. Wybierając zamiatarkę, warto zastanowić się nad indywidualnymi potrzebami. Tak jak już zostało wspomniane, do przydomowych prac z powodzeniem wystarczy ekonomiczne ręczne zamiatarki.
Porównując poszczególne modele, warto wziąć pod uwagę wielkość powierzchni, którą mamy do uprzątnięcia, i rozmiar kosza na odpady, tak by można było uprzątnąć całość bez konieczności kilkukrotnego opróżniania go.
Warto również zwrócić uwagę na sposób regulowania uchwytu oraz możliwość złożenia, tak by zamiatarka zajmowała jak najmniej miejsca.
Istotnymi parametrami, którymi różnią się poszczególne zamiatarki chodnikowe, są też:
- liczba szczotek walcowych oraz bocznych,
- a także ich wytrzymałość i sposób montażu.
W ofercie Kärcher najtańsza zamiatarka posiada po jednej szczotce walcowej oraz bocznej, a także nieduży, choć wystarczający na potrzeby niewielkich areałów 20-litrowy pojemnik na odpady. Wyższe modele mają większe zbiorniki, o pojemności nawet 38 litrów, a także dwie szczotki boczne, dzięki czemu osiągają większą szerokość roboczą i jeszcze lepiej zbierają drobiny zanieczyszczeń z każdego zakamarka.
Jaką przydomową zamiatarkę do kostki brukowej wybrać?
Zamiatarka ręczna, choć nie jest urządzeniem niezbędnym, to jednak stanowi ogromne ułatwienie w przydomowych pracach porządkowych. Bez względu na budżet, jaki możemy przeznaczyć na jej zakup, w ofercie Kärcher znajdziemy odpowiedni model.
Zamiatarka do 500 zł – jaką wybrać?
Fot.: Tania zamiatarka do 500 zł
Najbardziej ekonomiczna zamiatarka Kärcher to model S 4, który doskonale sprawdzi się na mniejszych powierzchniach dzięki zbiornikowi o pojemności 20 litrów i szerokości zamiatania 510 mm. Dzięki temu jest w stanie zamieść nawet 1800 m2 na godzinę. Walcowa szczotka do zamiatarki oraz jedna szczotka boczna doskonale zbierają: żwir, piasek, papierki oraz liście, co sprawia, że może być z powodzeniem użytkowana przez cały rok.
Zamiatarka S 4 wyposażona została w ergonomiczny uchwyt prowadzący z płynną regulacją oraz uchwyt nożny, który ułatwia jej przenoszenie i przechowywanie. Dużą zaletą, jeśli chodzi o szczotkę boczną, jest fakt, iż jej montaż nie wymaga zastosowania żadnych narzędzi, co znacznie ułatwia jej codzienne użytkowanie.
Zamiatarka do 700 zł – jaką wybrać?
Fot.: Dobra zamiatarka do 700 zł
Jeżeli dysponujemy nieco większym budżetem, warto zastanowić się, czy lepszym wyborem nie okaże się zamiatarka Kärcher S 4 Twin wyposażona w dwie szczotki boczne. Dzięki temu posiada ona większą szerokość zamiatania (aż 680 mm) co przekłada się na wydajność rzędu 2400 m2 na godzinę. Pozwala utrzymać czystość wokół domu w wyjątkowo krótkim czasie. Podobnie jak wspomniany model S4 posiada ona wygodny 20-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia, który można opróżniać bez kontaktu z zebranymi śmieciami.
Warto zaznaczyć, że każda ze szczotek bocznych ma długie wytrzymałe włosie, które gwarantuje dokładne czyszczenie przy samych krawędziach. Zamiatarka ręczna Kärcher S 4 Twin może być wygodnie przenoszona dzięki uchwytowi transportowemu oraz przechowywana dzięki regulacji uchwytu prowadzącego, który umożliwia złożenie jej do kompaktowych rozmiarów.
Najlepsza przydomowa zamiatarka
Fot.: Najlepsza przydomowa zamiatarka
W domach o dużej powierzchni podjazdu lub ścieżek najlepszym wyborem okazać się może zamiatarka Karcher S6 Twin z pojemnym 38-litrowym zbiornikiem na zanieczyszczenia i dwiema szczotkami bocznymi, które gwarantują aż 860 mm szerokości roboczej i wydajność do 3000 m2 na godzinę. Ta wysokiej jakości zamiatarka ręczna doskonale sprawdzi się przez cały rok, zarówno wiosną do zbierania piachu i płatków kwiatów, jak i zimą, gdy trzeba uprzątnąć np. żwir czy piasek.
Podobnie jak pozostałe modele w ofercie Kärcher, zamiatarka ta daje możliwość regulacji uchwytu prowadzącego oraz beznarzędziowego montażu szczotek bocznych. Co ważne, model ten pozwala na płynną regulacji ich wysokości i dopasowanie jej do rodzaju zabrudzeń dla jeszcze lepszych efektów zamiatania. Pomimo dużej pojemności zbiornika, po złożeniu zamiatarka zajmuje niewiele miejsca, a jej przenoszenie jest proste dzięki uchwytom: nożnemu oraz transportowemu, które znajdziemy w korpusie urządzenia.
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