Ręczna zamiatarka do kostki: jak wybrać najlepszą?

Budowa i zasada działania przydomowych zamiatarek

Zamiatarka ręczna posiada solidny korpus wykonany najczęściej z tworzywa sztucznego, umieszczony na dużych wygodnych do prowadzenia kołach. Uzupełnienie stanowi uchwyt prowadzący, który ma co najmniej kilka wariantów pozycjonowania, a w niektórych modelach płynną regulację, dzięki czemu można go odpowiednio dopasować do wzrostu osoby korzystającej z urządzenia.

Pod korpusem, który można określić także jako swoiste podwozie, umieszczone są jedna albo kilka szczotek walcowych, które w trakcie jazdy zgarniają zanieczyszczenia nie tylko z powierzchni płaskich, ale również zagłębień.

Dodatkowo zamiatarka ręczna wyposażona jest w jedną lub dwie szczotki boczne, dzięki którym zbierane są zanieczyszczenia z obrzeży, narożników czy krawężników. Szczotki są elementami wymiennymi, dzięki czemu raz zakupiona zamiatarka posłuży nam przez wiele lat.

Każda zamiatarka ręczna kryje w swoim korpusie zbiornik na zanieczyszczenia. W większości przypadków po wyjęciu go z zamiatarki, można bez trudu opróżnić go jedną ręką – kontakt z nieczystościami jest ograniczony do minimum.

Oczywiście, do uprzątnięcia podjazdu czy ścieżek możemy wybrać klasyczną miotłę lub dmuchawę do liści, jednak wtedy trzeba się liczyć nie tylko z dużą ilością wznieconego kurzu, ale również koniecznością zebrania i uprzątnięcia nagromadzonych w jednym miejscu śmieci, co wymaga dodatkowego czasu i wielokrotnego schylania się. Zamiatarka z koszem pozwala uniknąć tych dodatkowych czynności.