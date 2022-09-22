Pianownica: Czym się kierować przy wyborze, jaką wybrać?
Jeżeli chcesz skutecznie pozbyć się brudu z auta, mebli ogrodowych, tarasu i innych powierzchni przy minimalnym nakładzie sił, sięgnij po pianownicę. To narzędzie do wytwarzania i aplikowania silnej piany daje imponujące efekty czyszczenia ze względu na wydłużony czas działania detergentu. Najpopularniejsze są pianownice do myjki ciśnieniowej. Sprawdź, jaką wybrać.
Co to jest pianownica?
Skuteczna walka z zabrudzeniami wymaga stosowania różnych metod, środków i narzędzi. Jednym z nich jest pianownica, czyli akcesorium do wytwarzania i aplikowania detergentów myjących w postaci wysokiej jakości gęstej piany. Silnie spieniony roztwór ma doskonałe właściwości czyszczące. Co więcej, dociera do trudno dostępnych miejsc.
Wytworzona przez pianownicę silna piana nałożona bezpośrednio na zabrudzenia dzięki gęstej konsystencji utrzymuje się na powierzchni i nie spływa. W efekcie składniki aktywne środka czyszczącego mogą dłużej oddziaływać na brud, skutecznie go rozpuszczając. Użycie pianownicy pozwala zatem bezdotykowo usunąć większość zanieczyszczeń. Jest to szczególnie ważne w przypadku delikatnych powierzchni wrażliwych na szorowanie. Aktywna piana eliminuje zatem ryzyko powstania rys i innych uszkodzeń w wyniku stosowania gąbki lub szczotki.
Znakomite efekty czyszczenia to nie jedyna zaleta stosowania pianownicy. Inne korzyści to:
- wygodna, bezwysiłkowa aplikacja – wystarczy nałożyć pianę, odczekać kilka minut i spłukać powierzchnię, aby pozbyć się zabrudzeń bez uciążliwego szorowania,
- niskie zużycie środka czyszczącego – aktywna piana wytwarzana jest z niewielkiej ilości silnie skoncentrowanego środka czyszczącego, co przekłada się na oszczędności finansowe, ale także jest korzystne dla środowiska,
- oszczędność czasu – zastosowanie aktywnej piany skraca czas, jaki trzeba poświęcić na czyszczenie powierzchni.
Jak działa pianownica?
Za wytwarzanie gęstej piany odpowiada specjalna konstrukcja pianownicy. Najważniejszymi elementami są:
- dyfuzor piany – jego zadaniem jest spowolnienie przepływu płynu i przemiana energii kinetycznej strumienia w energię ciśnienia,
- dysza – umożliwia nanoszenie roztworu czyszczącego w postaci piany,
- zbiornik na detergent.
Aby uzyskać aktywną pianę, należy sporządzić roztwór, mieszając koncentrat myjący z wodą. Informacje dotyczące proporcji podane są zawsze na etykiecie produktu. Warto też pamiętać, że w przypadku pianownicy do myjki detergent ze zbiornika dodatkowo jest rozcieńczany strumieniem wody przechodzącym przez pistolet.
Warto też wiedzieć, że większe stężenia koncentratu piany są stosowane w okresie zimowym lub w przypadku trwałych, odpornych na działanie środków chemicznych powierzchni. Z kolei latem lub do usuwania lżejszych zabrudzeń koncentrat rozcieńcza się w większej ilości wody. Mniejsze stężenia są także wskazane do czyszczenia delikatnych powierzchni.
Pianownica może współpracować z takimi preparatami, jak:
- aktywna piana,
- wosk na mokro,
- uniwersalne środki czyszczące – np. szampony do samochodów,
- środki do czyszczenia tapicerki samochodowej,
- preparaty do nabłyszczania opon,
- detergenty do czyszczenia powierzchni płaskich.
W czym pomoże mi pianownica? Co umyję pianownicą?
Pianownica wytwarza pianę z różnych detergentów, co oznacza, że może być wykorzystywana do czyszczenia wielu powierzchni i przedmiotów. Należą do nich:
- samochody,
- rowery,
- motocykle,
- meble ogrodowe,
- elewacje budynków,
- schody,
- przyczepy kempingowe,
- żaluzje i rolety zewnętrzne,
- tarasy wykończone drewnem, kamieniem naturalnym lub płytkami ceramicznymi (warunkiem jest zastosowanie środka przeznaczonego do czyszczenia danego materiału),
- podjazdy, ścieżki, schody,
- ogrody zimowe, szklarnie itp.
Detergent w postaci gęstej piany nakładamy na suchą powierzchnię (nałożenie roztworu na mokrą powierzchnię powoduje jego spływanie). Zaczynamy od dołu i kierujemy się ku górze. Po aplikacji należy odczekać kilka minut, zanim spłuczemy pianę. Długość tego czasu zależy od takich czynników, jak rodzaj użytego koncentratu, temperatura otoczenia czy stopień zabrudzenia powierzchni i rodzaj plam. Ważne, aby nie dopuścić do wyschnięcia piany.
Pianownice – jakie są ich rodzaje?
Na rynku dostępne są różne rodzaje pianownic. Dzieli się je ze względu na sposób wytwarzania ciśnienia, którego efektem jest piana. Dostępne są:
- Pianownice ręczne – ciśnienie w zbiorniku wytwarzane jest ręcznie za pomocą umieszczonego u góry tłoka, a o optymalnej wartości ciśnienia informuje uchylający się zawór bezpieczeństwa. Na jednym napompowaniu można nanieść pianę na niewielki obszar.
- Pianownice pneumatyczne – wytwarzają pianę pod wpływem sprężonego powietrza, w zależności od modelu może być konieczne podłączenie do kompresora (niektóre pianownice mają wbudowany kompresor).
- Pianownice akumulatorowe – wyposażone są w elektryczną pompę, która wytwarza ciśnienie.
- Pianownice do myjek ciśnieniowych – podłącza się je do pistoletu lub lancy przedłużającej; piana powstaje pod wpływem ciśnienia strumienia wody, które generuje urządzenie wysokociśnieniowe.
Zobacz film: Dysza do piany Kärcher FJ 6 – jak rozpocząć pracę z urządzeniem?
Jaką pianownicę wybrać do Kärchera?
Myjka ciśnieniowa Kärcher zwiększa wielokrotnie ciśnienie wody, dlatego z powodzeniem można do niej podłączyć pianownicę. Dopasowanym do niej akcesorium jest dysza pianowa FJ 6, która jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher w klasach K 2 do K 7.
Pianownica FJ6
Pianownica z ultra pianą w zestawie
Pianownica FJ 10 C z szamponem 3 W 1
Aby wytworzyć silną pianę, wystarczy wlać detergent Kärcher (np. Ultra Foam) do zbiornika o pojemności 0,6 l i podłączyć dyszę do pistoletu. Dawkę detergentu z łatwością reguluje się na pianownicy za pomocą pokrętła. Można także ustawić odpowiedni poziom strumienia.
Pianownica w parze z myjką ciśnieniową to doskonały duet do czyszczenia wielu różnych powierzchni i przedmiotów. Warto jednak wiedzieć, że urządzenie należy dobrać do potrzeb. Dlatego przy wyborze myjki należy sugerować się klasą wydajności, która decyduje o zakresie zastosowania i zdolności usuwania zanieczyszczeń. Im wyższa klasa, tym większa wydajność i skuteczność czyszczenia, ale także krótszy czas pracy, różne możliwości zastosowania oraz większy komfort obsługi.
Pianownica Kärcher K 7
Myjki ciśnieniowe K 7 to w najmocniejsze urządzenia do użytku przydomowego, które są niezwykle wydajne i skutecznie zwalczają każdy rodzaj brudu. Wyróżniają się imponującymi parametrami pracy:
- ciśnienie robocze – 180 barów,
- wydajność tłoczenia wody – 600 l/h,
- moc – 3000 W,
- wydajność powierzchniowa – 60 m².
Urządzenia klasy K 7 są niezawodne. Wyposażone są w wytrzymały i cichy silnik chłodzony wodą. Ich zaletą jest także pompa z wysokiej jakości aluminium (niska zawartość miedzi w stopie), odporna na korozję oraz na działanie ciśnienia. Ponadto myjki te mają najszerszy zakres zastosowania – można nimi czyścić:
- samochody,
- kampery i samochody terenowe,
- motocykle i skutery,
- rowery,
- maszyny i narzędzia ogrodnicze,
- meble ogrodowe,
- ogrodzenia i ścieżki w ogrodzie,
- schody,
- murki wykonane z kamienia,
- baseny i patio,
- fasady domów.
Pianownica Kärcher K 5
Myjki wysokociśnieniowe klasy K 5 to mocne urządzenia o znakomitych parametrach technicznych:
- ciśnienie robocze – 145 barów,
- wydajność tłoczenia wody – 500 l/h,
- moc – 2100 W,
- wydajność powierzchniowa – 40 m².
Urządzenia K 5 zostały zaprojektowane z myślą o długoletnim użytkowaniu. Ich atutem jest innowacyjny, cichy silnik chłodzony wodą oraz wytrzymała pompa aluminiowo-kompozytowa, która cechuje się wysoką odpornością na korozję. Myjki K 5 doskonale nadają się do czyszczenia:
- samochodów, w tym terenowych i kamperów,
- motocykli i skuterów,
- rowerów,
- maszyn i narzędzi ogrodniczych,
- mebli ogrodowych,
- ogrodzeń i ścieżek w ogrodzie,
- schodów,
- murków wykonanych z kamienia.
Pianownica Kärcher K 3
Myjki ciśnieniowe klasy wydajności K 3 to uniwersalne urządzenia o bardzo dobrych parametrach:
- ciśnienie robocze – 120 barów,
- wydajność tłoczenia wody – 380 l/h,
- wydajność powierzchniowa – 25 m²/h,
- moc – 1600 W.
Efektywną pracę zapewnia mały i lekki silnik uniwersalny, który jest dość głośny, ale jego zaletą jest niski pobór prądu. Myjki K 3 mają wytrzymałą i bardzo lekką pompę kompozytową (poliamid i włókno szklane), która jest odporna na korozję, środki czyszczące i oleje.
Urządzenia wysokociśnieniowe K 3 cechuje uniwersalne zastosowanie. Szybko i skutecznie czyszczą:
- rowery,
- maszyny i narzędzia ogrodnicze,
- meble ogrodowe,
- ogrodzenia i ścieżki w ogrodzie,
- motocykle i skutery.
Pianownica Kärcher K 2
Urządzenia wysokociśnieniowe klasy wydajności K 2 to podstawowe urządzenia, które zostały zaprojektowane z myślą o usuwaniu lekkich zabrudzeń. Efektywną pracę zapewniają dobre parametry techniczne:
- ciśnienie robocze – 110 barów,
- wydajność tłoczenia wody – 360 l/h,
- wydajność powierzchniowa – 20 m²/h,
- moc 1400 W.
Myjki K 2 wyposażone są w mały i lekki silnik uniwersalny. Jest on dość głośny i wymaga konserwacji (zużycie szczotek węglowych), ale jednocześnie zużywa mało energii elektrycznej. Atutem jest także niski prąd rozruchowy. Pompa wykonana jest natomiast z wytrzymałego, ale lekkiego kompozytu (poliamid i włókno szklane), co przekłada się na odporność na korozję, środki czyszczące i oleje, a tym samym długoletnią żywotność.
Głównym przeznaczeniem myjek ciśnieniowych K 2 jest czyszczenie:
- rowerów,
- maszyn i narzędzi ogrodniczych,
- mebli ogrodowych.
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