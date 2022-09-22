Pianownica: Czym się kierować przy wyborze, jaką wybrać?

Co to jest pianownica?

Skuteczna walka z zabrudzeniami wymaga stosowania różnych metod, środków i narzędzi. Jednym z nich jest pianownica, czyli akcesorium do wytwarzania i aplikowania detergentów myjących w postaci wysokiej jakości gęstej piany. Silnie spieniony roztwór ma doskonałe właściwości czyszczące. Co więcej, dociera do trudno dostępnych miejsc.

Wytworzona przez pianownicę silna piana nałożona bezpośrednio na zabrudzenia dzięki gęstej konsystencji utrzymuje się na powierzchni i nie spływa. W efekcie składniki aktywne środka czyszczącego mogą dłużej oddziaływać na brud, skutecznie go rozpuszczając. Użycie pianownicy pozwala zatem bezdotykowo usunąć większość zanieczyszczeń. Jest to szczególnie ważne w przypadku delikatnych powierzchni wrażliwych na szorowanie. Aktywna piana eliminuje zatem ryzyko powstania rys i innych uszkodzeń w wyniku stosowania gąbki lub szczotki.

Znakomite efekty czyszczenia to nie jedyna zaleta stosowania pianownicy. Inne korzyści to: