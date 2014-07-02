FJ 6 DYSZA DO PIANY
Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna. Pianownica FJ 6 pasuje do myjek ciśnieniowych od K2 do K7.
Dysza pianowa FJ 6 z dodatkową silną pianą do czyszczenia wszystkich powierzchni, takich jak farba, szkło i kamień. Idealna do pojazdów, ogrodów zimowych, mebli ogrodowych, elewacji, schodów, przyczep kempingowych, chodników, ścian, żaluzji, tarasów, podjazdów itp. Pojemność pojemnika około 0,6 litrów. Wlać detergent Kärcher bezpośrednio do dyszy pianowej, podłączyć dyszę do pistoletu i nałożyć pianę. Dawkę detergentu można z łatwością regulować na dyszy pianowej (żółte pokrętło). Poziom strumienia można regulować według wymagań. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych w klasach K 2 do K 7. Idealna do stosowania ze środkiem Kärcher Ultra Foam.
Cechy i zalety
Zbiornik o pojemności 0,6 l
- Brak konieczności częstego napełniania
Łatwa wymiana różnych środków czyszczących
- Łatwy w użyciu.
Silna piana
- Łatwe czyszczenie wszystkich rodzajów powierzchni
Dozowanie środka czyszczącego
- Niskie zużycie środka czyszczącego
Przeźroczysty zbiornik ze środkiem czyszczącym
- Zawsze widoczna zawartość zbiornika
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|93 x 201 x 184
|Kompatybilność
|Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- K 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact UM Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Universal Edition T 5
- K 4 WCM Premium Home Modular
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Stairs
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: K 5 Smart Control + zestaw podłączeniowy
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition FJ
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2.00 plus
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus
- K 2.08 Plus
- K 2.08M T50
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS *EU
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.200 Balcony
- K 2.21M PLUS T50 *EU
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.36 M Plus T50
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89 plus
- K 2.90 M
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M Plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.94 MD plus
- K 2.97 M plus
- K 2.98 M plus T 50
- K 2.99 M
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home & Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Brush
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Car & Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 UM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.200
- K 5.200 T400 *EU
- K 5.520 T250 *EU
- K 5.55 Jubilee T400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 200
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.85 M plus
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 6.200 T 400
- K 6.250 JUBILEE T 400
- K 6.300
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD plus T300
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Promo
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Promo
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Dom
- K 7 Promo
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Car & Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM Premium Home Modular
- K 7 WCM Premium Modular
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.200 T 400
- K 7.21 MX Plus
- K 7.280 MD Plus
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T 400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T 400 eco!ogic
- K 7.85 M plus
- K HC 10
- KHD 3
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Ogrody zimowe
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Tarasy
- Żaluzje/rolety
- Ścieżki
- (Podwórko) wejścia, podjazdy
- Murki ogrodowe
- Mobilne domy
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.