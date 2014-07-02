FJ 6 DYSZA DO PIANY

Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna. Pianownica FJ 6 pasuje do myjek ciśnieniowych od K2 do K7.

Dysza pianowa FJ 6 z dodatkową silną pianą do czyszczenia wszystkich powierzchni, takich jak farba, szkło i kamień. Idealna do pojazdów, ogrodów zimowych, mebli ogrodowych, elewacji, schodów, przyczep kempingowych, chodników, ścian, żaluzji, tarasów, podjazdów itp. Pojemność pojemnika około 0,6 litrów. Wlać detergent Kärcher bezpośrednio do dyszy pianowej, podłączyć dyszę do pistoletu i nałożyć pianę. Dawkę detergentu można z łatwością regulować na dyszy pianowej (żółte pokrętło). Poziom strumienia można regulować według wymagań. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych w klasach K 2 do K 7. Idealna do stosowania ze środkiem Kärcher Ultra Foam.

Cechy i zalety
Zbiornik o pojemności 0,6 l
  • Brak konieczności częstego napełniania
Łatwa wymiana różnych środków czyszczących
  • Łatwy w użyciu.
Silna piana
  • Łatwe czyszczenie wszystkich rodzajów powierzchni
Dozowanie środka czyszczącego
  • Niskie zużycie środka czyszczącego
Przeźroczysty zbiornik ze środkiem czyszczącym
  • Zawsze widoczna zawartość zbiornika
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor antracyt
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 93 x 201 x 184
Kompatybilność Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Ogrody zimowe
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Tarasy
  • Żaluzje/rolety
  • Ścieżki
  • (Podwórko) wejścia, podjazdy
  • Murki ogrodowe
  • Mobilne domy
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.