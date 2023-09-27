Jaki olej do piły łańcuchowej ?
Choć nowoczesne piły łańcuchowe oraz inne narzędzia do cięcia i pielęgnacji drzew mogą mieć wbudowany system automatycznej lubrykacji (smarowania) łańcucha, dzięki czemu obsługa urządzenia jest bardzo prosta, nic nie zwalnia nas od konieczności uzyskania informacji, po jaki olej do smarowania piły musimy sięgać, aby jej nie zniszczyć. Stosowanie właściwego oleju do piły – zarówno do łańcucha, jak i do silnika – to warunek jej bezawaryjnej pracy przez wiele lat.
Olej do piły łańcuchowej – jakie jest jego zadanie ?
Doskonała jakość płynów eksploatacyjnych gwarantuje, że piła łańcuchowa pracuje bezawaryjnie i nie stwarza zagrożenia dla użytkownika. W zależności od tego, czy używamy piły z silnikiem spalinowym czy akumulatorowej, będziemy potrzebowali oleju do mieszanki paliwowej lub silnika oraz do łańcucha (modele spalinowe) bądź tylko do łańcucha (akumulatorowe).
Smarowanie łańcucha jest istotnym elementem konserwacji każdego rodzaju piły łańcuchowej i zapewnia:
- Redukcję tarcia. Podczas pracy łańcuch piły porusza się po prowadnicy z dużą prędkością. Smarowanie olejem zmniejsza tarcie między łańcuchem a prowadnicą, co chroni te elementy przed nadmiernym zużyciem.
- Chłodzenie. Podczas cięcia drewna dochodzi do wydzielania się ciepła z powodu tarcia. Olej działa jako chłodziwo, pomagając utrzymać odpowiednią temperaturę łańcucha i prowadnicy, co przeciwdziała przegrzewaniu i ewentualnym uszkodzeniom.
- Wydłużenie żywotności łańcucha. Regularne smarowanie olejem może znacząco wydłużyć żywotność łańcucha piły i prowadnicy, ponieważ chroni te elementy przed nadmiernym zużyciem, łamaniem lub innymi uszkodzeniami.
- Ochronę przed korozją. Drewno może być wilgotne, co często prowadzi do korozji metalowych elementów łańcucha i prowadnicy. Olej tworzy warstwę ochronną, która zabezpiecza przed działaniem wilgoci.
- Poprawę efektywności cięcia. Smarowanie olejem pozwala łańcuchowi piły swobodnie poruszać się po prowadnicy, co przekłada się na dokładniejsze i bardziej efektywne cięcie drewna.
Jeśli korzystasz z piły łańcuchowej z silnikiem spalinowym, niezbędne jest także użycie oleju do smarowania silnika bądź wzbogacającego mieszankę spalinową.
W piłach wyposażonych w silnik dwusuwowy, w którym paliwo wlewane jest bezpośrednio do przestrzeni pod tłokiem, gdzie znajduje się mechanizm korbowy, olej dodawany jest do paliwa, aby mechanizm ten był smarowany podczas pracy. Musi to być preparat o bardzo wysokiej czystości, aby w trakcie procesu spalania nie wytwarzała się sadza ani inne zanieczyszczenia. Mogłyby one osiadać na elementach silnika, zmniejszać jego wydajność i przyspieszać zużycie. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji paliwa i oleju – informacje o nich znajdziesz w instrukcji obsługi Twojej piły.
W piłach z silnikiem czterosuwowym oleju nie miesza się z paliwem, ale wlewa bezpośrednio do silnika. W silniku takim znajdziemy dwa osobne wlewy: na benzynę i na olej.
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Kiedy wymienić olej w pile łańcuchowej ?
Aby podjąć decyzję o wymianie oleju we właściwym czasie, powinieneś regularnie sprawdzać stan oleju i bacznie przyglądać się pracy swojej piły łańcuchowej na co dzień. Im częściej oraz intensywniej eksploatujesz urządzenie, tym częściej trzeba wymieniać olej.
Nie bez znaczenia są także ogólne zalecenia producenta – jeśli piła nie daje jeszcze żadnych oznak zużycia oleju, warto sprawdzić go w sugerowanym czasie, aby uniknąć uszkodzenia silnika lub prowadnicy i łańcucha. Jeśli zauważysz, że olej w zbiorniku staje się gęsty, zmienia kolor na ciemniejszy lub ma nieprzyjemny zapach, może to sugerować, że stracił swoje właściwości i należy go wymienić. Podobnie gdy zauważysz, że łańcuch jest gorący w dotyku, a prowadnica jest sucha – w takim przypadku konieczne jest uzupełnienie lub wymiana oleju.
W wielu nowoczesnych akumulatorowych piłach łańcuchowych poziom oleju można sprawdzić w dowolnym momencie w przezroczystym oknie kontrolnym.
Jakie są inne oznaki tego, że trzeba już wymienić olej?
- Na ciętym drewnie nie ma widocznej warstwy oleju lub jest ona bardzo niewielka.
- Piła trudniej się prowadzi przez drewno i masz wrażenie, że coś stawia opór ruchowi łańcucha.
- Odnosisz wrażenie, że łańcuch zbyt szybko uległ nadmiernemu zużyciu, łatwo się tępi lub pojawiają się nierówności na jego powierzchni.
Jak dobrać właściwy olej do pilarki łańcuchowej ?
Zarówno olej do łańcucha, jak i olej do silnika piły łańcuchowej musi być produktem przeznaczonym do tego właśnie segmentu produktów. Niedopuszczalne jest używanie np. oleju do silników samochodowych – tak nowego, jak zużytego (przepracowanego) – i jakichkolwiek innych substancji smarujących.
Olej do smarowania łańcuchów pił łańcuchowych powinien mieć wysokie właściwości ochronne. Warto wybrać taki, który ma dodatki antykorozyjne.
Należy pamiętać, że wysokiej klasy olej do łańcucha ma doskonałą przyczepność – jeśli po smarowaniu łańcucha odpowiednią ilością oleju stwierdzisz, że podczas pracy urządzenia jest on rozchlapywany, będzie to dowód na jego niską lepkość. Olej taki nie zabezpieczy ruchomych elementów przed skutkami tarcia i nie będzie chronił ogniw łańcucha ani powierzchni prowadnicy.
Równie ważne jest znalezienie oleju, który wykazuje wystarczającą odporność na wysoką temperaturę. W przeciwnym wypadku po pewnym czasie pracy olej zaczynie się palić i dymić na niebiesko.
Czy do silnika pilarki łańcuchowej konkretnej marki koniecznie musisz kupić olej tej samej marki? Nie, ale jest to zawsze najbezpieczniejszy wybór. Jeśli kupujesz niemarkowy olej, musi to być dobrej jakości preparat do silnika piły spalinowej – zawsze należy sprawdzić na opakowaniu, dla jakich silników jest odpowiedni.
Jak stosować olej do piły łańcuchowej? Wymiana oleju – krok po kroku
Aby dolać olej do czterosuwowego silnika piły łańcuchowej, musisz:
- Upewnić się, że piła jest wyłączona.
- Jeśli piła jest gorąca, zaczekać, aż ostygnie, aby uniknąć poparzeń.
- Zlokalizować zbiornik oleju i odkręcić korek.
- Ostrożnie wlać olej do zbiornika, upewniając się, że nie przekraczasz zalecanego poziomu.
- Po uzupełnieniu zasobnika dokładnie zakręcić korek zbiornika, aby zapobiec wyciekom podczas pracy.
Aby sporządzić mieszankę do silnika dwusuwowego, sprawdź w instrukcji obsługi swojej piły łańcuchowej, jakie masz przyjąć proporcje paliwa i oleju. Większość olejów do pił łańcuchowych miesza się z paliwem w proporcji 1:50 lub 1,25:50.
Jeśli zamierzasz nasmarować łańcuch piły:
- Upewnij się, że piła jest wyłączona.
- Zlokalizuj zbiornik oleju i odkręć korek.
- Powoli wlej olej do zbiornika. Staraj się nie przekroczyć zalecanego poziomu.
- Włącz piłę na chwilę, aby łańcuch się obrócił. W ten sposób olej zostanie równomiernie rozprowadzony po łańcuchu i prowadnicy.
- Rozpocznij cięcie drewna. W miarę pracy piły olej będzie stopniowo wyciekał na łańcuch i prowadnicę, zapewniając odpowiednie smarowanie.
- Upewnij się, że prowadnica i łańcuch są cały czas dostatecznie nasmarowane. Śledź stan łańcucha i prowadnicy podczas pracy.