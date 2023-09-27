Jaki olej do piły łańcuchowej ?

Olej do piły łańcuchowej – jakie jest jego zadanie ?

Doskonała jakość płynów eksploatacyjnych gwarantuje, że piła łańcuchowa pracuje bezawaryjnie i nie stwarza zagrożenia dla użytkownika. W zależności od tego, czy używamy piły z silnikiem spalinowym czy akumulatorowej, będziemy potrzebowali oleju do mieszanki paliwowej lub silnika oraz do łańcucha (modele spalinowe) bądź tylko do łańcucha (akumulatorowe).

Smarowanie łańcucha jest istotnym elementem konserwacji każdego rodzaju piły łańcuchowej i zapewnia:

Redukcję tarcia. Podczas pracy łańcuch piły porusza się po prowadnicy z dużą prędkością. Smarowanie olejem zmniejsza tarcie między łańcuchem a prowadnicą, co chroni te elementy przed nadmiernym zużyciem.

Podczas pracy łańcuch piły porusza się po prowadnicy z dużą prędkością. Smarowanie olejem zmniejsza tarcie między łańcuchem a prowadnicą, co chroni te elementy przed nadmiernym zużyciem. Chłodzenie. Podczas cięcia drewna dochodzi do wydzielania się ciepła z powodu tarcia. Olej działa jako chłodziwo, pomagając utrzymać odpowiednią temperaturę łańcucha i prowadnicy, co przeciwdziała przegrzewaniu i ewentualnym uszkodzeniom.

Podczas cięcia drewna dochodzi do wydzielania się ciepła z powodu tarcia. Olej działa jako chłodziwo, pomagając utrzymać odpowiednią temperaturę łańcucha i prowadnicy, co przeciwdziała przegrzewaniu i ewentualnym uszkodzeniom. Wydłużenie żywotności łańcucha. Regularne smarowanie olejem może znacząco wydłużyć żywotność łańcucha piły i prowadnicy, ponieważ chroni te elementy przed nadmiernym zużyciem, łamaniem lub innymi uszkodzeniami.

Regularne smarowanie olejem może znacząco wydłużyć żywotność łańcucha piły i prowadnicy, ponieważ chroni te elementy przed nadmiernym zużyciem, łamaniem lub innymi uszkodzeniami. Ochronę przed korozją. Drewno może być wilgotne, co często prowadzi do korozji metalowych elementów łańcucha i prowadnicy. Olej tworzy warstwę ochronną, która zabezpiecza przed działaniem wilgoci.

Drewno może być wilgotne, co często prowadzi do korozji metalowych elementów łańcucha i prowadnicy. Olej tworzy warstwę ochronną, która zabezpiecza przed działaniem wilgoci. Poprawę efektywności cięcia. Smarowanie olejem pozwala łańcuchowi piły swobodnie poruszać się po prowadnicy, co przekłada się na dokładniejsze i bardziej efektywne cięcie drewna.

Jeśli korzystasz z piły łańcuchowej z silnikiem spalinowym, niezbędne jest także użycie oleju do smarowania silnika bądź wzbogacającego mieszankę spalinową.

W piłach wyposażonych w silnik dwusuwowy, w którym paliwo wlewane jest bezpośrednio do przestrzeni pod tłokiem, gdzie znajduje się mechanizm korbowy, olej dodawany jest do paliwa, aby mechanizm ten był smarowany podczas pracy. Musi to być preparat o bardzo wysokiej czystości, aby w trakcie procesu spalania nie wytwarzała się sadza ani inne zanieczyszczenia. Mogłyby one osiadać na elementach silnika, zmniejszać jego wydajność i przyspieszać zużycie. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji paliwa i oleju – informacje o nich znajdziesz w instrukcji obsługi Twojej piły.

W piłach z silnikiem czterosuwowym oleju nie miesza się z paliwem, ale wlewa bezpośrednio do silnika. W silniku takim znajdziemy dwa osobne wlewy: na benzynę i na olej.

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