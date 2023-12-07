Jak efektywnie używać narzędzia Patio Cleaner do oczyszczania tarasów i innych przestrzeni wokół domu?

Czym jest Patio Cleaner i jak działa?

Kärcher Patio Cleaner to urządzenie do czyszczenia:

· tarasów,

· balkonów,

· podjazdów i ścieżek wokół domu,

· innych powierzchni zewnętrznych.

Usuwanie zabrudzeń odbywa się przy użyciu szczotek i czystej wody. Do urządzenia wystarczy podłączyć węża ogrodowego, by na bieżąco dozować potrzebną ilość wody. Zamiast poświęcać wiele czasu i energii na ręczne czyszczenie desek tarasowych lub płyt kamiennych, wystarczy uruchomić narzędzie Patio Cleaner, by wykonać tę samą pracę szybko i bez wysiłku.

Urządzenie marki Kärcher zostało wyposażone w innowacyjne szczotki obrotowe o walcowatym kształcie. Zapewniają one bardzo dokładne i równomierne czyszczenie różnorodnych powierzchni, przede wszystkim drewnianych. Urządzenie Patio Cleaner może być zasilane z gniazdka lub pracować na wytrzymałym akumulatorze – wszystko w zależności od tego, po który model sięgniesz.