Jak efektywnie używać narzędzia Patio Cleaner do oczyszczania tarasów i innych przestrzeni wokół domu?
Zadbany podjazd, taras czy balkon to nie tylko wizytówki domu, ale też przestrzeń, w której przyjemnie się przebywa. Niestety utwardzone nawierzchnie dość szybko ulegają zabrudzeniom, a utrzymanie ich w czystości jest dość pracochłonne, gdy korzysta się wyłącznie ze standardowych metod sprzątania. Znakomitym ułatwieniem jest Patio Cleaner marki Kärcher! To narzędzie zostało zaprojektowane właśnie z myślą o czyszczeniu tarasów oraz innych powierzchni na zewnątrz budynku. Poznaj funkcjonalność Patio Cleaner!
Czym jest Patio Cleaner i jak działa?
Kärcher Patio Cleaner to urządzenie do czyszczenia:
· tarasów,
· balkonów,
· podjazdów i ścieżek wokół domu,
· innych powierzchni zewnętrznych.
Usuwanie zabrudzeń odbywa się przy użyciu szczotek i czystej wody. Do urządzenia wystarczy podłączyć węża ogrodowego, by na bieżąco dozować potrzebną ilość wody. Zamiast poświęcać wiele czasu i energii na ręczne czyszczenie desek tarasowych lub płyt kamiennych, wystarczy uruchomić narzędzie Patio Cleaner, by wykonać tę samą pracę szybko i bez wysiłku.
Urządzenie marki Kärcher zostało wyposażone w innowacyjne szczotki obrotowe o walcowatym kształcie. Zapewniają one bardzo dokładne i równomierne czyszczenie różnorodnych powierzchni, przede wszystkim drewnianych. Urządzenie Patio Cleaner może być zasilane z gniazdka lub pracować na wytrzymałym akumulatorze – wszystko w zależności od tego, po który model sięgniesz.
Przygotowanie do czyszczenia tarasu
Zanim rozpoczniesz pracę z urządzeniem Patio Cleaner, zadbaj o kilka rzeczy.
· Po pierwsze: załóż strój roboczy.
· Po drugie: przygotuj obszar, który zamierzasz czyścić – usuń z niego meble oraz dekoracje.
· Upewnij się również, że urządzenie do czyszczenia tarasów może być stosowane do czyszczenia materiału, którym wykończony jest Twój taras lub balkon.
Pamiętaj o tym, że standardowe szczotki urządzenia Patio Cleaner zostały zaprojektowane z myślą o czyszczeniu powierzchni drewnianych. Jak czyścić płytki na tarasie? Oddzielnie możesz zakupić specjalne szczotki do gładkich powierzchni kamiennych oraz innego typu.
Etapy czyszczenia tarasów drewnianych z użyciem Patio Cleanera
Jeśli czyszczenie drewnianego tarasu dotychczas zajmowało Ci mnóstwo czasu, tempo wykonywania prac porządkowych przy użyciu Patio Cleanera może Cię pozytywnie zaskoczyć. Do osiągnięcia celu wystarczą bowiem zaledwie cztery kroki.
Etap 1: Czy trzeba wcześniej nawilżać powierzchnię?
Urządzenie do czyszczenia tarasu Patio Cleaner jest wyposażone w dysze, które na bieżąco dozują czystą wodę – z tego względu nie ma konieczności moczenia powierzchni wcześniej. Po podłączeniu sprzętu do wody, można od razu przystąpić do pracy. Jeśli masz urządzenie do czyszczenia PCL 4, musisz również podłączyć je do zasilania. Z kolei urządzenie do czyszczenia PCL 3-18 pracuje bezprzewodowo – wykorzystuje zasilanie akumulatorowe.
Etap 2: Czy można używać detergentów?
Czyszczenie tarasu drewnianego przy użyciu Patio Cleanera marki Kärcher nie wymaga użycia jakichkolwiek detergentów. Urządzenie nie jest wyposażone w zbiornik na środek czystości – wystarczy wyłącznie czysta woda oraz specjalnie zaprojektowane szczotki, które są w stanie usunąć z desek tarasowych błoto, mech, a także wiele innych rodzajów zabrudzeń.
Etap 3: Używanie Patio Cleaner: zasady obsługi, równomierne przesuwanie narzędzia
Tarasy drewniane wymagają starannego, ale też delikatnego czyszczenia, by podczas prac porządkowych nie doszło do jakichkolwiek uszkodzeń drewna. Jak czyścić taras drewniany przy użyciu Patio Cleanera?
· Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, wykonaj test w mało widocznym miejscu.
· Używaj tylko oryginalnych szczotek i akcesoriów, które są przeznaczone do czyszczenia powierzchni drewnianych.
· Nie używaj Patio Cleanera przez długi czas w tym samym miejscu – równomiernie przesuwaj urządzenie po tarasie, gdy jest włączone.
· Czyszczenie tarasów drewnianych zawsze powinno odbywać się zgodnie z przebiegiem włókien drewna i zgodnie ze spadkiem.
Etap 4: Spłukiwanie – czy jest konieczne po czyszczeniu?
Po zakończonym czyszczeniu tarasu przy użyciu urządzenia Patio Cleaner zazwyczaj nie ma potrzeby spłukiwania powierzchni wodą – nie są bowiem stosowane żadne detergenty. Wyjątkiem są sytuacje, w których podczas sprzątania usunięte zostały duże ilości błota lub mchu. Warto również zastosować na czystym tarasie odpowiednio dobrany preparat do pielęgnacji czyszczonej powierzchni.
Przechowywanie i pielęgnacja narzędzia Patio Cleaner
Urządzenie do czyszczenia tarasów Patio Cleaner posłuży Ci dłużej i bezproblemowo, jeśli zadbasz o jego czyszczenie, konserwację i bezpieczne przechowywanie. Po użyciu przechowuj sprzęt Patio Cleaner w pionie, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie można zawiesić na ścianie. Dbaj o czystość sprzętu: regularnie usuwaj resztki brudu ze szczotek – w razie potrzeby możesz je umyć pod bieżącą wodą. Obudowę urządzenia przecieraj delikatnie zwilżoną szmatką.
Jeśli zauważysz, że podczas czyszczenia, Patio Cleaner dotyka już swoją obudową podłoża, to znak, że należy wymienić w nim szczotki na nowe. Regularnie sprawdzaj też drożność dysz oraz sprawność uszczelek – elementy te, w razie potrzeby również można wymienić.
Podsumowanie
Urządzenia z serii Patio Cleaner marki Kärcher zostały zaprojektowane do czyszczenia desek tarasowych oraz innych powierzchni zewnętrznych, np. na przykład płyt tarasowych. Oto najważniejsze informacje o tym sprzęcie:
· szerokość robocza urządzenia wynosi 30 centymetrów;
· w zestawie z urządzeniem otrzymasz szczotki do powierzchni drewnianych; jeśli zastanawiasz się, czym czyścić płytki na tarasie, możesz sięgnąć po dodatkowe szczotki do gładkich powierzchni;
· wymiana szczotek w urządzeniu jest prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi;
· Patio Cleaner usuwa zabrudzenia przy użyciu szczotek i czystej wody – wymaga podłączenia do węża ogrodowego; oznacza to, że nie będzie Ci potrzebny żaden dodatkowy środek do czyszczenia tarasu;
· w sprzedaży znajdziesz urządzenie Patio Cleaner przewodowe (model PCL 4) oraz bezprzewodowe (model PCL 3-18 z akumulatorem).