Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 3-18 Battery Set

Urządzenie PCL 3-18 do czyszczenia tarasów sprawi, że Twoje drewniane patio będzie olśniewało czystością. Czyszczenie jest szybkie i bezwysiłkowe dzięki dwóm obrotowym szczotkom walcowym, a także zintegrowanemu systemowi podawania wody. W zestawie znajduje się akumulator i szybka ładowarka.

Urządzenie PCL 3-18 do czyszczenia tarasów dokładnie i skutecznie usuwa brud i inne zanieczyszczenia takie jak mech lub osad. Po prostu podłącz je do węża ogrodowego i zacznij działać: Obrotowe szczotki walcowe ze zintegrowanym systemem podawania wody usuwają zanieczyszczenia, które następnie są spłukiwane. Ilość wykorzystywanej wody można regulować, tak aby zużywać jej tylko tyle, ile potrzeba do czyszczenia. Zoptymalizowana szerokość oraz ustawienie szczotek walcowych umożliwia czyszczenie dwóch desek jednocześnie aż do samych krawędzi. Ponadto nie potrzebne są żadne narzędzia do wymiany szczotek walcowych, co oznacza, że oprócz drewna i kompozytu - również gładkie płyty kamienne mogą być czyszczone dokładnie i bez wysiłku. Dzięki możliwości bezprzewodowego użytkowania, urządzenie idealnie sprawdzi się do czyszczenia znajdujących na uboczu obszarów. W zestawie znajduje się 18-woltowy akumulator oraz szybka ładowarka.

Cechy i zalety
Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 3-18 Battery Set: Dwie obrotowe szczotki walcowe (w zestawie do drewnianych powierzchni)
Dokładne czyszczenie zewnętrznych powierzchni wykonanych z drewna i kompozytu.
Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 3-18 Battery Set: Zintegrowane podawanie wody
Doskonałe rezultaty czyszczenia - jednoczesne usuwanie i spłukiwanie zanieczyszczeń.
Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 3-18 Battery Set: Ergonomiczny zawór regulacji wody
Ilość wody można elastycznie dopasować do stopnia zanieczyszczeń.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Akumulator z technologią Real Time na wyświetlaczu LCD: Czas pracy oraz ładowania i pojemność akumulatora.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienny akumulator może być używany z urządzeniami kompatybilnymi z platformą 18 V Battery Power.
Wymienne szczotki walcowe
  • Odpowiedni do czyszczenia drewnianychi kompozytowych desek tarasowych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Ciśnienie maksymalne (bar) maks. 10
Zakres ciśnienia Niskie ciśnienie
Zużycie wody przy 4 barach (l/h) maks. 180
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 500 - 600
Szerokość robocza szczotek walcowych (mm) 300
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) maks. 20 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 17 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 83
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4
Waga z opakowaniem (kg) 7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 363 x 307 x 1324

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)

Wyposażenie

  • Dwie dysze
  • Regulacja ilości podawanej wody
  • Pozycja parking
  • Ergonomiczny uchwyt
Wideo

Zastosowania
  • Tarasy
  • Balkon
  • Powierzchnie drewniane
  • Mech
Akcesoria
