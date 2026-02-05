Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 3-18 Battery Set
Urządzenie PCL 3-18 do czyszczenia tarasów sprawi, że Twoje drewniane patio będzie olśniewało czystością. Czyszczenie jest szybkie i bezwysiłkowe dzięki dwóm obrotowym szczotkom walcowym, a także zintegrowanemu systemowi podawania wody. W zestawie znajduje się akumulator i szybka ładowarka.
Urządzenie PCL 3-18 do czyszczenia tarasów dokładnie i skutecznie usuwa brud i inne zanieczyszczenia takie jak mech lub osad. Po prostu podłącz je do węża ogrodowego i zacznij działać: Obrotowe szczotki walcowe ze zintegrowanym systemem podawania wody usuwają zanieczyszczenia, które następnie są spłukiwane. Ilość wykorzystywanej wody można regulować, tak aby zużywać jej tylko tyle, ile potrzeba do czyszczenia. Zoptymalizowana szerokość oraz ustawienie szczotek walcowych umożliwia czyszczenie dwóch desek jednocześnie aż do samych krawędzi. Ponadto nie potrzebne są żadne narzędzia do wymiany szczotek walcowych, co oznacza, że oprócz drewna i kompozytu - również gładkie płyty kamienne mogą być czyszczone dokładnie i bez wysiłku. Dzięki możliwości bezprzewodowego użytkowania, urządzenie idealnie sprawdzi się do czyszczenia znajdujących na uboczu obszarów. W zestawie znajduje się 18-woltowy akumulator oraz szybka ładowarka.
Cechy i zalety
Dwie obrotowe szczotki walcowe (w zestawie do drewnianych powierzchni)Dokładne czyszczenie zewnętrznych powierzchni wykonanych z drewna i kompozytu.
Zintegrowane podawanie wodyDoskonałe rezultaty czyszczenia - jednoczesne usuwanie i spłukiwanie zanieczyszczeń.
Ergonomiczny zawór regulacji wodyIlość wody można elastycznie dopasować do stopnia zanieczyszczeń.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Akumulator z technologią Real Time na wyświetlaczu LCD: Czas pracy oraz ładowania i pojemność akumulatora.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienny akumulator może być używany z urządzeniami kompatybilnymi z platformą 18 V Battery Power.
Wymienne szczotki walcowe
- Odpowiedni do czyszczenia drewnianychi kompozytowych desek tarasowych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|maks. 10
|Zakres ciśnienia
|Niskie ciśnienie
|Zużycie wody przy 4 barach (l/h)
|maks. 180
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|500 - 600
|Szerokość robocza szczotek walcowych (mm)
|300
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|maks. 20 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 17 (2,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|44 / 83
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4
|Waga z opakowaniem (kg)
|7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|363 x 307 x 1324
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Wyposażenie
- Dwie dysze
- Regulacja ilości podawanej wody
- Pozycja parking
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Balkon
- Powierzchnie drewniane
- Mech
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.