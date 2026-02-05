Urządzenie PCL 3-18 do czyszczenia tarasów dokładnie i skutecznie usuwa brud i inne zanieczyszczenia takie jak mech lub osad. Po prostu podłącz je do węża ogrodowego i zacznij działać: Obrotowe szczotki walcowe ze zintegrowanym systemem podawania wody usuwają zanieczyszczenia, które następnie są spłukiwane. Ilość wykorzystywanej wody można regulować, tak aby zużywać jej tylko tyle, ile potrzeba do czyszczenia. Zoptymalizowana szerokość oraz ustawienie szczotek walcowych umożliwia czyszczenie dwóch desek jednocześnie aż do samych krawędzi. Ponadto nie potrzebne są żadne narzędzia do wymiany szczotek walcowych, co oznacza, że oprócz drewna i kompozytu - również gładkie płyty kamienne mogą być czyszczone dokładnie i bez wysiłku. Dzięki możliwości bezprzewodowego użytkowania, urządzenie idealnie sprawdzi się do czyszczenia znajdujących na uboczu obszarów. W zestawie znajduje się 18-woltowy akumulator oraz szybka ładowarka.