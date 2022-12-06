Czym myć lodówkę? Skuteczne sposoby na czystą lodówkę i pozbycie się nieprzyjemnych zapachów
Lodówka, jako miejsce przechowywania żywności, powinna być higienicznie czysta. W przeciwnym razie stanie się siedliskiem bakterii, pleśni i innych chorobotwórczych drobnoustrojów, które szybko rozprzestrzenią się na produkty spożywcze. Problemem może okazać się także nieprzyjemny zapach, który wnika w przechowywane potrawy. Sprawdź, jak i czym myć lodówkę.
Jak dbać o lodówkę? O czym należy pamiętać?
Lodówka znajduje się w każdej kuchni i pełni bardzo ważną funkcję. Aby służyła nam bezawaryjnie przez wiele lat, wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak:
- rozmrażanie chłodziarki i zamrażarki,
- czyszczenie i dbanie o uszczelki,
- wymiana filtra wody,
- utrzymywanie odpowiedniej temperatury,
- prawidłowe przetrzymywanie żywności,
- regularne czyszczenie chłodziarki.
Regularne odmrażanie lodówki i zamrażarki to podstawa dla bezawaryjnej, ale także energooszczędnej pracy. Warto wiedzieć, że już pięciomilimetrowa warstwa lodu w zamrażalniku zwiększa zużycie prądu o 10%. Tradycyjne lodówki bez funkcji „no frost” powinny być rozmrażane co najmniej 2 razy w roku, a jeżeli jest taka potrzeba, to nawet co miesiąc. Natomiast chłodziarki bezszronowe (z funkcją „no frost”) nie wymagają regularnego rozmrażania, ponieważ w ich wnętrzu nie tworzy się szron i lód.
Kolejnym ważnym zabiegiem jest czyszczenie i dbanie o uszczelki. Brud powoduje ich niszczenie, a dodatkowo w szczelinach mogą namnażać się bakterie. Aby zachować uszczelki w dobrym stanie, warto przetrzeć je od czasu do czasu gąbką nasączoną ciepłą wodą z płynem do naczyń, a raz na rok nasmarować wazeliną. Pamiętajmy także, że pełnią one ważną funkcję – odpowiadają za szczelność lodówki i gwarantują prawidłową izolację. Dlatego trzeba sprawdzać stan uszczelek. Wystarczy zrobić prosty test. Wkładamy kartkę papieru między uszczelkę a krawędź lodówki i zamykamy drzwi. Jeśli arkusz wyleci lub można nim swobodnie poruszać, uszczelka wymaga wymiany.
Regularnej wymiany wymaga także filtr wody w przypadku lodówki z kostkarką do lodu i dystrybutorem wody. Należy to robić co 3–6 miesięcy. Filtr odpowiada bowiem za smak i jakość wody.
Dla zachowania lodówki w dobrym stanie ważne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury. Latem chłodzenie powinno być mocniejsze, zaś zimą słabsze. Optymalna temperatura w chłodziarce to 5℃, natomiast w zamrażarce -18℃. Dzięki temu przechowywane produkty spożywcze nie psują się.
O zachowaniu świeżości produktów spożywczych decyduje także ich prawidłowe przechowywanie. Najważniejsze zasady to:
- Nie przechowujemy dużej ilości produktów w lodówce, ponieważ zakłóca to prawidłową cyrkulację powietrza, co w efekcie powoduje psucie się jedzenia.
- Produkty spożywcze przechowujemy w odpowiednim opakowaniu, np. w folii lub w szczelnych pojemnikach. Jeśli jedzenie się zepsuje, wystarczy umyć tylko pudełko, a nie całą lodówkę.
- Owoce i warzywa wkładamy do lodówki po umyciu i osuszeniu.
- Nie umieszczamy w lodówce ciepłych potraw, ponieważ sprzyja to tworzeniu się wilgoci, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju pleśni.
Bardzo ważnym zabiegiem, o którym powinniśmy pamiętać, jest regularne mycie lodówki. Zapobiega to namnażaniu się bakterii oraz powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Przed przystąpieniem do pracy wyłączamy lodówkę (w nowszych modelach wystarczy przekręcić pokrętło na 0, natomiast w starszych trzeba wyjąć wtyczkę z gniazdka). Następnie wyjmujemy żywność, a na końcu wszystkie półki i szuflady, które myjemy w zlewie lub zmywarce. Natomiast wnętrze lodówki wymaga nieco więcej uwagi.
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Czym umyć lodówkę wewnątrz? Sprawdzone domowe sposoby
Czyszczenie lodówki wewnątrz wymaga umycia ścianek. Szczególnie dokładnie należy umyć rowki, na których leżą półki. Mogą się tam zbierać zanieczyszczenia, które są doskonałą pożywką dla bakterii. Konieczne jest także wyczyszczenie kanalika otworu odpływowego np. ściereczką nawiniętą na patyczek do szaszłyków lub patyczkami higienicznymi.
Czym myć lodówkę w środku? Na pewno nie przypadkowymi detergentami. Ich używanie jest wręcz zabronione. Pamiętajmy, że czyszczona powierzchnia ma kontakt z żywnością, a zawarte w środkach chemicznych związki mogą być szkodliwe dla zdrowia. Ich silny zapach może też przenikać do produktów spożywczych. Poza tym detergenty mogą porysować lub odbarwiać powierzchnię w lodówce.
Oczywiście w sklepach znajdziemy specjalne środki do czyszczenia lodówki, które są bezpieczne dla żywności i nie niszczą wnętrza chłodziarki. Jednak najlepiej wykorzystać produkty, które zwykle mamy w domu – ocet, sodę oczyszczoną i cytrynę.
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Mycie lodówki wodą z octem
Ocet to niezastąpiony pomocnik podczas sprzątania nie tylko lodówki, ale całego domu. Skutecznie zmywa tłuszcz, nabłyszcza, ale także usuwa większość bakterii i powstrzymuje rozwój pleśni oraz likwiduje brzydkie zapachy. Jako środek naturalny jest bezpieczny dla naszego zdrowia i żywności. Ocet jest zatem doskonałym środkiem do higienicznego mycia wnętrza lodówki.
Jak umyć lodówkę octem? Wystarczy przygotować roztwór: 3 łyżeczki octu na litr wody. Następnie miękką ściereczką myjemy dokładnie całe wnętrze. Przydatne są także patyczki kosmetyczne do czyszczenia zakamarków. Jeżeli chłodziarka nie była myta przez długi czas i wydobywa się z niej nieprzyjemny zapach, możemy zastosować silniejszy roztwór. W takim przypadku mieszamy wodę i ocet w proporcjach 3:1 lub 1:1. Aby zapewnić silne działanie odkażające, można użyć także samego octu do mycia lodówki.
Czyszczenie lodówki sodą oczyszczoną
Soda oczyszczona to kolejny hit o uniwersalnym zastosowaniu wykorzystywany podczas sprzątania. Ma właściwości ścierne i czyszczące, świetnie usuwa plamy i brzydkie zapachy. Działa także antyseptycznie – usuwa bakterie i inne mikroorganizmy. Soda to produkt naturalny, więc jest bezpieczna dla żywności i naszego zdrowia.
Jak myć lodówkę sodą? Mamy dwie możliwości:
- Przygotowujemy domowy płyn do mycia lodówki – mieszamy 1 łyżkę sody z litrem wody, a w przypadku silniejszych zabrudzeń – 3 łyżki sody ze szklanką wody. Powstałym roztworem myjemy lodówkę, pozostawiamy na 10 minut, a następnie wycieramy do sucha.
- Przygotowujemy pastę z sody i wody – gęstą papkę nakładamy na wyjątkowo silne zabrudzenia i pozostawiamy na ok. 10 minut. Po tym czasie przecieramy powierzchnię wilgotną ściereczką, a następnie osuszamy.
Warto też wiedzieć, że sodę oczyszczoną możemy wykorzystać jako pochłaniacz zapachów w lodówce. Wystarczy wysypać proszek na talerzyk i wstawić na dolną półkę.
Mycie lodówki sokiem z cytryny
Kolejnym naturalnym produktem, który można wykorzystać do czyszczenia lodówki, jest cytryna. Ma ona doskonałe właściwości czyszczące – usuwa plamy i tłuszcz. Cytryna skutecznie likwiduje także bakterie i nieprzyjemne zapachy. Jej dodatkową zaletą jest przyjemna woń po sprzątaniu.
Jak wyczyścić lodówkę cytryną? Trzeba przygotować domowy płyn czyszczący. Wyciskamy sok z trzech cytryn i mieszamy go z połową szklanki ciepłej wody. Następnie nasączamy ściereczkę i myjemy wnętrze lodówki. Po 10 minutach przecieramy powierzchnię samą wodą, a następnie osuszamy.
Połówkę cytryny możemy także umieścić w lodówce, aby zlikwidować brzydkie zapachy.
Fot. Sok z cytryny, soda i ocet również pomogą przy czyszczeniu lodówki
Jak umyć lodówkę, by usunąć wszelkie zabrudzenia?
Domowe sposoby na mycie lodówki są ekologiczne, tanie oraz przyjazne dla naszego zdrowia. Czasem jednak środki te są mało skuteczne w walce z wyjątkowo uciążliwymi zabrudzeniami. Dlatego aby uniknąć szorowania i długotrwałego czyszczenia, warto użyć parownicy.
Parownice Kärcher z serii SC to urządzenia, które do czyszczenia wykorzystują wyłącznie czystą wodę bez jakiejkolwiek chemii. Mogą być zatem stosowane do czyszczenia lodówki, ponieważ jest to bezpieczne dla żywności i naszego zdrowia, a także ekologiczne. Co więcej, parownice gwarantują doskonałe efekty usuwania zabrudzeń, nawet tłustych i uciążliwych.
Generują gorącą parę wodną, która pod wysokim ciśnieniem wydostaje się z dyszy. Jej mikrocząsteczki z dużą prędkością uderzają w czyszczoną powierzchnię, dzięki czemu wnikają nawet w niewidoczne gołym okiem szczeliny. Para dociera także w trudno dostępne miejsca, których w lodówce nie brak. Efekt czyszczenia potęguje dodatkowo wysoka temperatura. W wyniku odkształceń termicznych zabrudzenia łatwo się odspajają, bez konieczności szorowania. Co ważne, parownica Kärcher usuwa także 99,99% bakterii i innych drobnoustrojów1, gwarantując higieniczną czystość.
Myjki parowe Kärcher pozwalają skutecznie czyścić lodówkę, a ponadto są niezastąpione podczas sprzątania całego domu.
Zobacz film i przekonaj się jak działa parownica Kärcher:
Lodówka jest jednym z najczęściej użytkowanych sprzętów w kuchni. W związku z tym brudzi się nie tylko w środku, ale także na zewnątrz. Na powierzchni lodówki gromadzą się opary z tłuszczu i para wodna powstające podczas gotowania, a także kurz, który miesza się z zanieczyszczeniami. Powszechnym problemem są także odciski palców.
Warto zauważyć, że w zależności od koloru lodówki czy materiału, z którego jest wykonana, zabrudzenia mogą być widoczne w różnym stopniu. W sklepach AGD możemy wybrać modele czarne, grafitowe, białe, inox (stalowe), beżowe, ale także czerwone, niebieskie czy żółte. Producenci oferują coraz ciekawszą gamę kolorystyczną. Zabrudzenia są jednak widoczne na każdej powierzchni, a w szczególności na lodówkach czarnych i białych (starsze modele po kilku latach stają się żółte).
Czysta z zewnątrz lodówka to kwestia estetyki i ładnego wyglądu, ale także higieny. Dlatego jej powierzchnię powinniśmy regularnie czyścić. W tym celu możemy sięgnąć po specjalistyczne środki czyszczące, np. do powierzchni ze stali nierdzewnej (inox) lub lakierowanych AGD. Dobrym wyborem są także sposoby domowe – woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń, octu lub cytryny (zwłaszcza do lodówek ze stali nierdzewnej). Zabrudzenia z powierzchni lodówki bez problemu usuniemy także za pomocą parownicy.
Bez względu na to, czym myjemy lodówkę z zewnątrz, na koniec powinniśmy ją wytrzeć do sucha. Jednak zamiast używać ściereczki lub ręcznika papierowego, najlepiej użyć myjki do okien Kärcher z serii WV. Działa ona jak odkurzacz, czyli zasysa nadmiar wilgoci wraz z brudem do zbiornika. Dzięki temu powierzchnia jest natychmiast sucha i nie pojawiają się na niej smugi ani zacieki. Nie wymaga także uciążliwego polerowania. Myjka do okien wbrew nazwie przydaje się do wielu zastosowań – wszędzie tam, gdzie trzeba zebrać wilgoć.
Fot. Parownica Kaercher z serii SC to doskonały sposób na pozbycie się zabrudzeń z lodówki
Jak często powinno się czyścić lodówkę? Jak o nią dbać na co dzień?
Nie istnieją sztywne reguły, które jasno określałyby, co ile należy myć lodówkę. Zwykle przyjmuje się, że musi to być przynajmniej dwa razy w miesiącu, a najlepiej co tydzień. Przy okazji można przejrzeć przechowywane produkty i wyrzucić te zepsute lub przeterminowane. Na co dzień lodówkę powinniśmy myć na bieżąco, czyli usuwamy resztki jedzenia i plamy, gdy je zauważymy. Natomiast gruntowne czyszczenie warto przeprowadzać raz na kwartał.
Dbanie o czystość lodówki jest ważne przede wszystkim z uwagi na przechowywaną w niej żywność. Pośrednio wpływa to zatem na nasze zdrowie.
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