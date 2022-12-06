Czym myć lodówkę? Skuteczne sposoby na czystą lodówkę i pozbycie się nieprzyjemnych zapachów

Jak dbać o lodówkę? O czym należy pamiętać?

Lodówka znajduje się w każdej kuchni i pełni bardzo ważną funkcję. Aby służyła nam bezawaryjnie przez wiele lat, wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak:

rozmrażanie chłodziarki i zamrażarki,

czyszczenie i dbanie o uszczelki,

wymiana filtra wody,

utrzymywanie odpowiedniej temperatury,

prawidłowe przetrzymywanie żywności,

regularne czyszczenie chłodziarki.

Regularne odmrażanie lodówki i zamrażarki to podstawa dla bezawaryjnej, ale także energooszczędnej pracy. Warto wiedzieć, że już pięciomilimetrowa warstwa lodu w zamrażalniku zwiększa zużycie prądu o 10%. Tradycyjne lodówki bez funkcji „no frost” powinny być rozmrażane co najmniej 2 razy w roku, a jeżeli jest taka potrzeba, to nawet co miesiąc. Natomiast chłodziarki bezszronowe (z funkcją „no frost”) nie wymagają regularnego rozmrażania, ponieważ w ich wnętrzu nie tworzy się szron i lód.

Kolejnym ważnym zabiegiem jest czyszczenie i dbanie o uszczelki. Brud powoduje ich niszczenie, a dodatkowo w szczelinach mogą namnażać się bakterie. Aby zachować uszczelki w dobrym stanie, warto przetrzeć je od czasu do czasu gąbką nasączoną ciepłą wodą z płynem do naczyń, a raz na rok nasmarować wazeliną. Pamiętajmy także, że pełnią one ważną funkcję – odpowiadają za szczelność lodówki i gwarantują prawidłową izolację. Dlatego trzeba sprawdzać stan uszczelek. Wystarczy zrobić prosty test. Wkładamy kartkę papieru między uszczelkę a krawędź lodówki i zamykamy drzwi. Jeśli arkusz wyleci lub można nim swobodnie poruszać, uszczelka wymaga wymiany.

Regularnej wymiany wymaga także filtr wody w przypadku lodówki z kostkarką do lodu i dystrybutorem wody. Należy to robić co 3–6 miesięcy. Filtr odpowiada bowiem za smak i jakość wody.

Dla zachowania lodówki w dobrym stanie ważne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury. Latem chłodzenie powinno być mocniejsze, zaś zimą słabsze. Optymalna temperatura w chłodziarce to 5℃, natomiast w zamrażarce -18℃. Dzięki temu przechowywane produkty spożywcze nie psują się.

O zachowaniu świeżości produktów spożywczych decyduje także ich prawidłowe przechowywanie. Najważniejsze zasady to:

Nie przechowujemy dużej ilości produktów w lodówce, ponieważ zakłóca to prawidłową cyrkulację powietrza, co w efekcie powoduje psucie się jedzenia.

Produkty spożywcze przechowujemy w odpowiednim opakowaniu, np. w folii lub w szczelnych pojemnikach. Jeśli jedzenie się zepsuje, wystarczy umyć tylko pudełko, a nie całą lodówkę.

Owoce i warzywa wkładamy do lodówki po umyciu i osuszeniu.

Nie umieszczamy w lodówce ciepłych potraw, ponieważ sprzyja to tworzeniu się wilgoci, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju pleśni.

Bardzo ważnym zabiegiem, o którym powinniśmy pamiętać, jest regularne mycie lodówki. Zapobiega to namnażaniu się bakterii oraz powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Przed przystąpieniem do pracy wyłączamy lodówkę (w nowszych modelach wystarczy przekręcić pokrętło na 0, natomiast w starszych trzeba wyjąć wtyczkę z gniazdka). Następnie wyjmujemy żywność, a na końcu wszystkie półki i szuflady, które myjemy w zlewie lub zmywarce. Natomiast wnętrze lodówki wymaga nieco więcej uwagi.

Sprawdź też poradnik: Czym wyczyścić zlew?