Jak i czym skutecznie wyczyścić rolety, a jak żaluzje?
Poznaj proste sposoby na odświeżenie swoich osłon okiennych. Podpowiadamy, jak zaplanować czyszczenie rolet oraz jak dbać o modele zewnętrzne i wewnętrzne. Oto kompletny poradnik, dzięki któremu sprawne czyszczenie żaluzji i rolet nie będzie już problemem! Zobacz, jak czyścić rolety krok po kroku!
Jak myć rolety i żaluzje? Sprawdzone metody na czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych osłon okien
Mycie rolet i żaluzji wcale nie musi być uciążliwe. Wystarczy dobrać metodę odpowiednią do tworzywa i stopnia zabrudzenia.
Regularna pielęgnacja pozwala utrzymać je w dobrym stanie i skraca czas potrzebny na gruntowne czyszczenie.
Na początek warto zapamiętać kilka uniwersalnych zasad, które sprawdzają się niezależnie od typu osłon:
- Zacznij od czyszczenia na sucho – odkurzanie lub przetarcie mikrofibrą usuwa większość kurzu i zapobiega jego wcieraniu w materiał.
- Mycie na mokro stosuj tylko wtedy, gdy to konieczne – przy plamach, osadach lub lepkim nalocie, zawsze z użyciem łagodnych detergentów.
- Tekstylia i delikatne powierzchnie możesz odświeżać parą – bez chemii i z dobrym efektem higienicznym.
- Osłony zewnętrzne można czyścić myjką ciśnieniową, pod warunkiem zachowania dużej odległości i niskiego ciśnienia – pozwala to szybko usunąć zabrudzenia bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu.
- Zawsze sprawdzaj zalecenia producenta – szczególnie przy tkaninach i elementach impregnowanych.
Poniżej zamieszczamy szczegółowe wskazówki w zależności od rodzaju i przeznaczenia rolet i żaluzji.
Jak i czym wyczyścić rolety wewnętrzne?
Aby wyczyścić rolety wewnętrzne, należy dopasować środek czyszczący do rodzaju tkaniny oraz specyfiki zabrudzeń.
Na roletach zamontowanych wewnątrz zbiera się kurz i inne zabrudzenia. Czym można je usunąć?
- Kurz i pył domowy – osadzają się wszędzie, szczególnie w sezonie grzewczym. Najlepiej usuwać je suchą ściereczką z mikrofibry, miękką szczotką lub odkurzaczem z końcówką szczotkową. Unikaj mycia na mokro, zanim dokładnie nie usuniesz kurzu na sucho, aby nie powstały błotniste smugi.
- Tłuste osady – typowe dla kuchni i aneksów kuchennych. Do czyszczenia sprawdzi się letnia woda z niewielką ilością łagodnego detergentu. Unikaj silnych odtłuszczaczy i intensywnego tarcia, które mogą zniszczyć strukturę tkaniny.
- Zanieczyszczenia z zewnątrz (pył drogowy, smog, sadza) – gromadzą się na roletach przy ruchliwych ulicach oraz przy często uchylanych oknach. Usuwaj je lekko wilgotną ściereczką, prowadząc ruchy od góry do dołu. Nie stosuj środków ściernych ani proszków czyszczących.
- Wilgoć i osady mineralne – występują głównie w łazienkach, pralniach i kuchniach. Skuteczne będzie delikatne przetarcie roztworem wody z octem lub dedykowanym preparatem. Uważaj, by nie przemoczyć rolety i zawsze wykonaj próbę na niewidocznym fragmencie.
- Sierść i alergeny (pyłki, roztocza) – w domach ze zwierzętami najlepiej sprawdzi się wałek do ubrań, elektroszczotka lub odkurzacz o niskiej mocy. Unikaj czyszczenia na mokro, które sprzyja zbijaniu się włókien.
- Ślady po owadach – usuwaj je punktowo miękką, lekko wilgotną gąbką z dodatkiem łagodnego detergentu; nie zdrapuj zaschniętych zabrudzeń, aby nie uszkodzić powierzchni.
Zanim przystąpisz do pracy, określ, z czego mogą być wykonane rolety i jak je myć w zależności od materiału:
- Rolety dzień-noc – zazwyczaj poliestrowe, o podwójnej strukturze pasów. Czyść je regularnie na sucho ściereczką z mikrofibry lub odkurzaczem z miękką końcówką, a punktowe zabrudzenia usuwaj lekko wilgotną szmatką. Unikaj prania, mocnego tarcia i intensywnego namaczania, aby materiał się nie zdeformował.
- Rolety zwijane – najczęściej produkowane z poliestru lub tkanin pokrytych warstwą impregnującą. Do codziennej pielęgnacji wystarczy sucha lub lekko wilgotna ściereczka, a przy większych zabrudzeniach łagodny detergent. Nie stosuj alkoholu ani silnej chemii, które mogą uszkodzić powłokę ochronną.
Rolety materiałowe – wykonywane z tkanin syntetycznych lub mieszanek z domieszką włókien naturalnych. Czyść je delikatnie, najlepiej punktowo, używając wilgotnej ściereczki i łagodnego środka. Unikaj prania w pralce i nadmiernego moczenia, ponieważ materiał może się skurczyć.
- Rolety rzymskie – często szyte z bawełny, lnu lub tkanin dekoracyjnych, nierzadko z usztywnieniami. Przed czyszczeniem sprawdź zalecenia producenta, a jeśli dopuszczalne – zdejmij poszycie i pierz ręcznie lub w programie do tkanin delikatnych. Uważaj na elementy konstrukcyjne i nie wykręcaj materiału.
- Rolety plisowane – wykonane z cienkich tkanin poliestrowych formowanych w harmonijkę, czasem z powłoką termoizolacyjną; najlepiej czyścić je na sucho lub metodą bardzo delikatnego mycia miejscowego; nie rozkładaj ich całkowicie do namaczania i nie prasuj, ponieważ plisy łatwo tracą swój kształt.
Rolety dzień-noc – czyszczenie z kurzu i plam
Najważniejszą zasadą czyszczenia tego modelu jest systematyczność. Nie można pozwolić, aby na materiale i mechanizmie nagromadził się kurz.
Rolety dzień-noc warto odkurzać co najmniej raz w tygodniu za pomocą suchej, miękkiej ściereczki, miotełki do kurzu, lub odkurzacza ze specjalną końcówką szczotkową np. bezprzewodowym odkurzaczem pionowym VC 7 Cordless Your Max z miękką szczotką.
Moc odkurzacza powinna być ustawiona na minimum – zbyt duża siła ssąca może trwale odkształcić roletę. Jeżeli zauważysz plamy, działaj natychmiast. Użyj wilgotnej ściereczki i ostrożnie pocieraj plamę (nie szoruj). W razie potrzeby sięgnij po odrobinę płynu do delikatnych tkanin lub specjalny środek do czyszczenia rolet.
Rolet dzień-noc nie należy:
- prać w pralce ani chemicznie (w pralni),
- czyścić silnymi detergentami, ponieważ mogą odbarwić materiał lub zniszczyć delikatne części przezroczyste.
Fot. Rolety z kurzu najlepiej wyczyścić wilgotną ścierką z detergentem
Jak odświeżyć rolety zwijane?
Rolety zwijane, czyli wolnowiszące, mogą być wykonane z różnych materiałów. Najczęściej są to osłony materiałowe i bambusowe. Pielęgnujemy je podobnie jak rolety dzień-noc, czyli regularnie odkurzamy. Do usuwania kurzu można także wykorzystać rolkę do czyszczenia ubrań.
W przypadku zabrudzeń punktowych wystarczy zwykła gumka do ołówka (w przypadku rolet materiałowych). Jeżeli roleta zwijana jest mocno zabrudzona, użyj lekko zwilżonej ściereczki.
Roleta materiałowa – czyszczenie na sucho i na mokro
Rolety materiałowe wewnętrzne wymagają systematyczności. Przynajmniej raz w tygodniu przetrzyj je suchą ściereczką z mikrofibry lub miotełką do kurzu. Możesz też użyć odkurzacza ustawionego na najniższą siłę ssania z końcówką z delikatnym włosiem.
Czyszczenie rolet materiałowych na mokro warto przeprowadzić, gdy zauważysz plamy, szary osad z kurzu lub lepką warstwę (często spotykaną w kuchni). W praktyce mycie wykonuje się co 1-3 miesiące w pokojach oraz co 2-4 tygodnie w kuchni i przy często uchylanych oknach.
Jak myć rolety materiałowe krok po kroku?
- Odkurz roletę na sucho, żeby nie rozmazać kurzu podczas mycia.
- Przygotuj roztwór czyszczący – letnia woda z niewielką ilością łagodnego detergentu (np. płynu do naczyń lub delikatne mydło).
- Zwilż ściereczkę z mikrofibry i dobrze ją odciśnij – ma być wilgotna, nieociekająca.
- Czyść roletę pasami, od góry do dołu, delikatnymi ruchami (bez szorowania). W przypadku plam przyłóż ściereczkę na kilkanaście sekund i dopiero potem przetrzyj.
- Wymieniaj lub płucz ściereczkę w trakcie, gdy zacznie zbierać brud – inaczej będziesz go tylko rozmazywać.
- Usuń detergent z rolety – przetrzyj całą roletę drugi raz czystą ściereczką zwilżoną samą wodą (również dobrze odciśniętą).
- Osusz powierzchnię suchą mikrofibrą – szczególnie przy dolnej krawędzi (obciążniku), gdzie najczęściej gromadzi się nadmiar wody tworzący zacieki.
- Zostaw roletę całkowicie rozwiniętą do wyschnięcia i dopiero po pełnym wyschnięciu ją zroluj.
Pranie w pralce zazwyczaj nie jest zalecane, chyba że producent wyraźnie to dopuszcza – w przeciwnym razie roleta może się odkształcić lub stracić swoje właściwości.
Przy pojedynczych plamach można sięgnąć po odkurzacz ekstrakcyjny, np. SE 2 Spot Care.
Uwaga! Metoda nie jest odpowiednia do każdego rodzaju tkaniny – przed użyciem trzeba bezwzględnie sprawdzić zalecenia producenta rolety i wykonać próbę w mało widocznym miejscu.
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Jak prać rolety rzymskie?
Czyszczenie rolet rzymskich może polegać po prostu na ich wypraniu! Wykonane są bowiem z materiałów, które można prać w pralce lub czyścić chemicznie. Trzeba jednak mieć świadomość, że częste korzystanie z tej metody może z czasem osłabić intensywność kolorów.
Jak prać rolety rzymskie krok po kroku?
- Sprawdź materiał rolety rzymskiej (najczęściej będzie to poliester lub bawełna, rzadziej len, jedwab albo tkaniny z domieszką wełny) i dobierz sposób prania do tkaniny. Na podstawie informacji z metki wybierz odpowiedni środek piorący oraz zdecyduj, czy roletę można prać w pralce, czy wyłącznie ręcznie.
- Wybierz tryb – przy tkaninach barwionych, delikatnych lub podatnych na odkształcenia bezpieczniejszym rozwiązaniem jest pranie ręczne.
- Rolety rzymskie pierz w temperaturze nie wyższej niż 40°C, a w przypadku delikatnych tkanin lub intensywnych kolorów – 30°C.
- Zrezygnuj z wirowania w pralce. Jeśli to możliwe, całkowicie wyłącz wirowanie lub ustaw je na minimalne obroty, aby nie zdeformować materiału.
- Mocno zabrudzony materiał namocz w zimnej wodzie przed właściwym praniem.
- Rolety rzymskie najlepiej suszyć rozwieszone na płasko, unikając suszarek bębnowych, które mogą spowodować skurczenie się materiału.
- Po wyschnięciu wyprasuj materiał zgodnie z zaleceniami na metce, zwracając uwagę na dopuszczalną temperaturę prasowania.
Uwaga! Impregnowanych rolet rzymskich nie można prać w pralce. Wymagają one czyszczenia na sucho za pomocą szmatki lub odkurzacza z końcówką do tapicerki. W przypadku plam usuwamy je wilgotną ściereczką z mikrofibry, nasączoną wodą lub odrobiną szamponu do włosów.
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Czym usunąć brud z rolet plisowanych?
Rolety plisowane, wykonane najczęściej z materiałów syntetycznych, charakterystyczny kształt harmonijki uzyskują w wyniku termicznego plisowania. Dzięki temu tkanina pozostaje sprężysta przez długi czas. Aby nie zniszczyć tej struktury, regularnie i delikatnie zbieraj kurz ściereczką lub wykorzystaj odkurzacz z miękką szczotką. Niektóre rodzaje plis można również bez przeszkód czyścić na mokro.
Jak czyścić rolety plisowane na mokro krok po kroku?
- Zdejmij osłonę z okna.
- Przygotuj wodę o temperaturze do 30°C.
- Przetrzyj materiał wilgotną gąbką, omijając mechanizm.
- W razie potrzeby zanurz sam materiał w wodzie z delikatnym płynem do prania.
- Nie zagniataj ani nie szoruj tkaniny.
- Spłucz detergent pod bieżącą wodą (np. prysznicem).
- Odsącz wodę, ściskając profile – bez wykręcania.
- Zamontuj roletę i kilkukrotnie ją rozsuń.
- Pozostaw roletę w pozycji złożonej na około 12 godzin, co pozwoli utrwalić kształt plis podczas schnięcia.
Czyszczenie rolet parą, czyli jak usunąć pleśń oraz grzyba
W warunkach podwyższonej wilgotności (np. w kuchni czy w łazience) na roletach może pojawić się pleśń. Jest to problem nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny. Pamiętaj, że pleśń nawet w niewielkich ilościach jest szkodliwa, dlatego należy reagować natychmiast.
Zdecydowana większość tkanin nie nadaje się do prania w pralce. Wykluczone są także silne środki przeciw pleśni, które mogą odbarwić materiał.
Jak i czym usunąć pleśń z rolety? Jedną z dozwolonych metod jest użycie ciepłej wody z dodatkiem proszku do prania i płynu do mycia naczyń. Takim roztworem wyczyść roletę wewnętrzną przy pomocy miękkiej gąbki, unikając szorowania i nadmiernego moczenia tkaniny.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest użycie parownicy Kärcher z serii SC. Gorąca para wodna nie tylko usuwa nieestetyczne ślady po pleśni, ale także zabija do 99,999% bakterii i wirusów. Co więcej, czyszczenie parowe to również znakomity sposób na pozbycie się uciążliwych zapachów, którymi przesiąknięta jest roleta. Parownica SC 3 Deluxe Textile Edition dodatkowo posiada końcówkę do wygładzania ubrań i tekstyliów – ta ułatwia odświeżanie zasłon oraz niektórych rolet
Uwaga! Czyszcząc roletę za pomocą parownicy, warto sprawdzić, czy materiał jest odporny na wysoką temperaturę.
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Jak czyścić żaluzje?
Żaluzje to alternatywa dla rolet. Jednak ze względu na poziome ułożenie lamel są bardziej problematyczne w pielęgnacji. Przy ich czyszczeniu trzeba również wziąć pod uwagę materiał, z którego są wykonane – najpopularniejsze są żaluzje aluminiowe i drewniane. Coraz większą grupę zwolenników zyskują także nowoczesne żaluzje fasadowe.
Jak usuwać kurz z żaluzji krok po kroku?
- Ustaw żaluzje w pozycji zamkniętej, tak aby tworzyły równą powierzchnię przodem do pomieszczenia.
- Odkurzaj od góry do dołu, używając odkurzacza z końcówką szczotkową lub miękką miotełką do kurzu.
- Odwróć lamele w drugą stronę.
- Powtórz czynność, odkurzając tym razem od dołu do góry.
Do czyszczenia żaluzji najlepiej używać odkurzacza z miękką szczotką, ściereczki z mikrofibry lub miotełki do kurzu. Dzięki temu usuwasz kurz bez ryzyka porysowania lameli. Szczotki do żaluzji zbudowane są z kilku rzędów równolegle położonych wałków, co umożliwia zbieranie kurzu jednocześnie z wielu lamel. Przyrząd do czyszczenia żaluzji możemy zrobić także sami – na szczypce kuchenne wystarczy nawinąć dwie ściereczki z mikrofibry.
Jak umyć żaluzje aluminiowe? Poznaj proste sposoby
Żaluzje aluminiowe są stosunkowo łatwe do utrzymania w czystości. Poza regularnym odkurzaniem warto co jakiś czas czyścić je na mokro za pomocą lekko wilgotnej ściereczki. Nie można ich jednak przemoczyć. Przy czyszczeniu żaluzji aluminiowych sprawdza się woda z mydłem lub płynem do naczyń.
Mycie żaluzji aluminiowych zacznij od góry i delikatnie przecieraj lamelę po lameli. Możesz także wybrać szybszą metodę i wyczyścić żaluzje całościowo, ustawiając je w pozycji zamkniętej.
Do czyszczenia żaluzji aluminiowych można również zastosować parownicę Kärcher z dyszą ręczną z powłoczką – gorąca para pod ciśnieniem dociera w szczeliny między lamelami i skutecznie rozpuszcza zabrudzenia, bez użycia detergentów. W tej roli sprawdzi się np. SC 3 Deluxe Textile Edition.
Jak zadbać o czystość żaluzji drewnianych?
Żaluzje drewniane są znacznie delikatniejsze niż ich aluminiowe odpowiedniki. Szczególnie szkodliwa jest dla nich wilgoć, której nadmiar może prowadzić do deformacji lub rozwarstwienia lameli. Czyszczenie żaluzji drewnianych najlepiej przeprowadzać na sucho. To najbezpieczniejszy sposób na pozbycie się zabrudzeń.
Jeśli jednak zachodzi konieczność dokładniejszego czyszczenia, najlepiej użyć lekko wilgotnej ściereczki. Do poważniejszych zabrudzeń, np. tłustych plam, doskonale nada się delikatny środek przeznaczony do drewna. Warto także pamiętać o impregnacji żaluzji drewnianych. Odpowiednie preparaty tworzą na powierzchni lameli warstwę ochronną.
Fot. Rolety zewnętrzne można też łatwo wyczyścić myjką ciśnieniową ze specjalną szczotką myjącą Kärcher
Jak i czym myć rolety zewnętrzne?
Czyszczenie rolet zewnętrznych jest konieczne m.in. dla zachowania ich dobrego stanu technicznego. Trzeba mieć jednak świadomość, że narażone są na działanie czynników atmosferycznych oraz innego rodzaju zabrudzenia, jak np. kurz, piach, pyłki itp.
Jak wyczyścić rolety zewnętrzne krok po kroku?
- Rozwiń pancerz rolety. Opuść roletę do pełnej długości, aby mieć dostęp do całej jej powierzchni.
- Odłącz zasilanie (jeśli roleta jest automatyczna). Przerwij dopływ prądu, aby bezpiecznie przeprowadzić czyszczenie.
- Wykonaj mycie wstępne wodą. Spłucz roletę czystą wodą, usuwając piasek, kurz i luźne zabrudzenia.
- Przygotuj roztwór czyszczący. Wymieszaj ciepłą wodę z niewielką ilością łagodnego detergentu, np. płynu do mycia naczyń.
- Umyj powierzchnię rolety. Czyść pancerz miękką ściereczką lub gąbką, prowadząc ruchy wzdłuż lameli.
- Unikaj agresywnych środków. Nie stosuj preparatów na bazie alkoholu, rozpuszczalników ani detergentów o działaniu żrącym.
- Spłucz resztki detergentu. Dokładnie usuń resztki piany czystą wodą.
- Pozostaw roletę do wyschnięcia. Odczekaj, aż pancerz całkowicie wyschnie, zanim ponownie uruchomisz mechanizm.
Mycie żaluzji fasadowych: jak zrobić to skutecznie?
Nowoczesne żaluzje fasadowe urzekają oryginalnym wyglądem i zyskują coraz szersze grono zwolenników. Mogą być wykonane z różnych materiałów, np. z metalu lub PVC. Aby system działał bezawaryjnie, czyszczenie musi być wykonywane regularnie. Konieczne jest usuwanie kurzu, drobinek piasku czy zalegających liści.
Mycie żaluzji fasadowych zaczynamy od ich opuszczenia i ułożenia lameli w jedną stronę. Pierwszym etapem jest czyszczenie na sucho za pomocą miękkiej szmatki.
Do mycia żaluzji fasadowych zewnętrznych możesz użyć dowolnej myjki ciśnieniowej Kärcher z serii K2-K7. Istotnym elementem zestawu jest szczotka obrotowa WB 120. Akcesorium to jest kompatybilne z większością myjek Kärcher i umożliwia skuteczne usuwanie zabrudzeń z lameli bez ryzyka ich uszkodzenia. Pamiętaj, aby pracować z umiarkowanym ciśnieniem wody i po zakończeniu powtórzyć mycie po obróceniu lameli w drugą stronę.
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Jak sprawnie odświeżyć rolety zewnętrzne? Mycie myjką ciśnieniową Kärcher!
Szybszym i skuteczniejszym sposobem na pozbycie się zabrudzeń z rolet zewnętrznych jest użycie myjki ciśnieniowej Kärcher. Strumień wody pod odpowiednim ciśnieniem usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia i jest w pełni bezpieczny dla osłon (najlepiej wybrać model z regulacją siły strumienia). Warto również użyć dyszy do piany, aby równomiernie rozprowadzić spieniony środek czyszczący. Do tego zadania świetnie sprawdzą się myjki z serii K, np.
- K 3 Power Control Home – myjka o maksymalnym ciśnieniu ok. 120 bar i wydajności do 380 l/h, z regulacją mocy strumienia, odpowiednia do regularnego i bezpiecznego czyszczenia rolet zewnętrznych przy domu.
- K Silent eco!Booster – model o maksymalnym ciśnieniu ok. 130 bar i wydajności do 420 l/h, wyróżniający się cichą pracą i dyszą eco!Booster zwiększającą skuteczność mycia przy mniejszym zużyciu wody.
- K 7 Power Flex – najmocniejsza propozycja (do ok. 180 bar i 600 l/h), przeznaczona do silnie zabrudzonych rolet oraz dużych powierzchni, z elastycznym wężem ułatwiającym pracę.
Co ważne, rolety zewnętrzne najlepiej czyścić w okresie wiosenno-letnim. Mamy wówczas pewność, że temperatura nie spadnie poniżej zera. Zamarznięta woda wewnątrz mechanizmu mogłaby go uszkodzić.
Jak czyścić rolety zewnętrzne za pomocą myjki ciśnieniowej krok po kroku?
- Opuść roletę i odłącz zasilanie, jeśli jest sterowana elektrycznie.
- Wybierz łagodny strumień (szeroki wachlarz, niższe ciśnienie) i trzymaj lancę w bezpiecznej odległości.
- Spłucz roletę wodą od góry do dołu, żeby usunąć piasek i kurz.
- Nałóż pianę za pomocą pianownicy. Pozostaw ją na chwilę na pancerzu, ale nie dopuść do jej zaschnięcia.
- Spłucz całość dokładnie od góry do dołu, prowadząc lancę płynnie, bez „punktowania” jednego miejsca.
- Domyj miejsca przy prowadnicach krótkim, szerokim strumieniem — nie kieruj wody w skrzynkę i mechanizm.
- Zostaw do wyschnięcia i dopiero potem podnieś roletę / włącz zasilanie.
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