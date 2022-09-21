Jak i czym skutecznie wyczyścić rolety, a jak żaluzje?

Jak myć rolety i żaluzje? Sprawdzone metody na czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych osłon okien

Mycie rolet i żaluzji wcale nie musi być uciążliwe. Wystarczy dobrać metodę odpowiednią do tworzywa i stopnia zabrudzenia.

Regularna pielęgnacja pozwala utrzymać je w dobrym stanie i skraca czas potrzebny na gruntowne czyszczenie.

Na początek warto zapamiętać kilka uniwersalnych zasad, które sprawdzają się niezależnie od typu osłon:

Zacznij od czyszczenia na sucho – odkurzanie lub przetarcie mikrofibrą usuwa większość kurzu i zapobiega jego wcieraniu w materiał.

– odkurzanie lub przetarcie mikrofibrą usuwa większość kurzu i zapobiega jego wcieraniu w materiał. Mycie na mokro stosuj tylko wtedy, gdy to konieczne – przy plamach, osadach lub lepkim nalocie, zawsze z użyciem łagodnych detergentów.

– przy plamach, osadach lub lepkim nalocie, zawsze z użyciem łagodnych detergentów. Tekstylia i delikatne powierzchnie możesz odświeżać parą – bez chemii i z dobrym efektem higienicznym.

– bez chemii i z dobrym efektem higienicznym. Osłony zewnętrzne można czyścić myjką ciśnieniową, pod warunkiem zachowania dużej odległości i niskiego ciśnienia – pozwala to szybko usunąć zabrudzenia bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu.

– pozwala to szybko usunąć zabrudzenia bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu. Zawsze sprawdzaj zalecenia producenta – szczególnie przy tkaninach i elementach impregnowanych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe wskazówki w zależności od rodzaju i przeznaczenia rolet i żaluzji.