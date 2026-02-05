Urządzenie sprawia, że odkurzanie przestaje być przykrym obowiązkiem, a staje się przyjemnością: Odkurzacz VC 7 Cordless yourMax zachwyca najnowszą technologią, bogatym wyposażeniem oraz łatwą obsługą. Innowacyjny czujnik kurzu wykrywa zanieczyszczenia oraz odpowiednio dostosowuje moc zasysania, umożliwiając efektywne wykorzystanie czasu pracy akumulatora i odkurzanie nawet do 60 minut. Bezszczotkowy silnik prądu stałego o mocy 350 wat w połączeniu z akumulatorem 25,2 V sprawiają, że odkurzanie nie kojarzy się już z ciężką pracą. Tryb Boost gwarantuje maksymalną moc zasysania po naciśnięciu jednego przycisku. Pozostałe korzyści: łatwe opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń za pomocą 1 kliknięcia, ergonomiczny design umożliwiający czyszczenie trudno dostępnych miejsc, aktywna ssawka podłogowa z oświetleniem LED, które sprawia, że kurz jest dobrze widoczny. Dzięki dodatkowemu filtrowi i dołączonemu narzędziu do czyszczenia filtra, staje się ono wyjątkowo łatwe. Różne rodzaje ssawek sprawiają, że sprzątanie staje się dziecinnie proste: Ssawka szczelinowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z zakamarków. Z kolei ssawka 2 w 1 doskonale sprawdzi się podczas czyszczenia mebli i tapicerki, a miękka szczotka to znakomity wybór do czyszczenia delikatnych powierzchni. Pozostałe praktyczne rozwiązania to wskaźnik naładowania akumulatora i uchwyt ścienny z funkcją ładowania.