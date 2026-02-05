Odkurzacz bezprzewodowy VC 7 Cordless yourMax

Czyszczenie bez wysiłku oraz maksymalny czas pracy: lekki odkurzacz VC 7 Cordless yourMax z bezworkowym systemem filtracji oraz innowacyjnym czujnikiem kurzu. Wersja w kolorze białym.

Urządzenie sprawia, że odkurzanie przestaje być przykrym obowiązkiem, a staje się przyjemnością: Odkurzacz VC 7 Cordless yourMax zachwyca najnowszą technologią, bogatym wyposażeniem oraz łatwą obsługą. Innowacyjny czujnik kurzu wykrywa zanieczyszczenia oraz odpowiednio dostosowuje moc zasysania, umożliwiając efektywne wykorzystanie czasu pracy akumulatora i odkurzanie nawet do 60 minut. Bezszczotkowy silnik prądu stałego o mocy 350 wat w połączeniu z akumulatorem 25,2 V sprawiają, że odkurzanie nie kojarzy się już z ciężką pracą. Tryb Boost gwarantuje maksymalną moc zasysania po naciśnięciu jednego przycisku. Pozostałe korzyści: łatwe opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń za pomocą 1 kliknięcia, ergonomiczny design umożliwiający czyszczenie trudno dostępnych miejsc, aktywna ssawka podłogowa z oświetleniem LED, które sprawia, że kurz jest dobrze widoczny. Dzięki dodatkowemu filtrowi i dołączonemu narzędziu do czyszczenia filtra, staje się ono wyjątkowo łatwe. Różne rodzaje ssawek sprawiają, że sprzątanie staje się dziecinnie proste: Ssawka szczelinowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z zakamarków. Z kolei ssawka 2 w 1 doskonale sprawdzi się podczas czyszczenia mebli i tapicerki, a miękka szczotka to znakomity wybór do czyszczenia delikatnych powierzchni. Pozostałe praktyczne rozwiązania to wskaźnik naładowania akumulatora i uchwyt ścienny z funkcją ładowania.

Cechy i zalety
Technologia czujnika kurzu
Automatyczne wykrywanie kurzu i regulacja mocy zasysania. Inteligentne dopasowanie mocy zapewnia dłuższy czas pracy. Intuicyjne odkurzanie bez najmniejszego wysiłku.
Dopracowana technologia
Mocny akumulator 25,2 V doskonale dopasowany do aktywnej ssawki podłogowej. Zoptymalizowany czas pracy, 60 minut w trybie normalnym. Silnik o mocy 350 W, aktywna ssawka podłogowa, Power Lock i 3-stopniowy, bezworkowy system filtracji.
Praktyczny system filtracji
3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz HEPA. Filtr HEPA (EN: 1822:1998) Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Aktywna ssawka podłogowa
  • Optymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce.
  • Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
  • Niezawodne czyszczenie powierzchni.
Dwustopniowa regulacja mocy
  • Długi czas pracy umożliwiający czyszczenie dużych mieszkań.
  • Opcjonalny tryb Boost.
Uchwyt ścienny z możliwością ładowania
  • Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
  • Wygodne ładowanie po zawieszeniu odkurzacza na uchwycie ściennym.
Intuicyjny wyświetlacz poziomu naładowania i innych parametrów
  • Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
  • Czytelny wyświetlacz pokazujący poziom naładowania akumulatora.
Łatwe użytkowanie
  • Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania.
  • Opcjonalny tryb Boost.
  • Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) < 78
Pojemność zbiornika (ml) 800
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 25,2
Wydajność (Ah) 2,5
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb normalny: / ok. 60 Tryb Boost: / ok. 8
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 220
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 2,6
Waga z opakowaniem (kg) 5,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 235 x 266 x 1130

Zakres dostawy

  • Akumulator: Akumulator 25,2 V / 2,5 Ah (1 szt.)
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 12 (EN1822:1998)
  • Filtr powietrza wlotowego: 2 szt.
  • Narzędzie do czyszczenia filtra
  • Duża, uniwersalna ssawka podłogowa z oświetleniem LED
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki i miękka szczotka do odkurzania (2 w 1)
  • Miękka szczotka
  • Rura ssąca: Metal
  • Duży uchwyt ścienny z ładowarką

Wyposażenie

  • Wygodny, gumowany uchwyt
  • Bezworkowy system filtracji
  • Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
  • Czujnik kurzu/zanieczyszczeń
Zastosowania
  • Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
  • Dywany
  • Powierzchnie tekstylne
  • Schody
Akcesoria
Części zamienne

