Odkurzacz bezprzewodowy VC 7 Cordless yourMax
Czyszczenie bez wysiłku oraz maksymalny czas pracy: lekki odkurzacz VC 7 Cordless yourMax z bezworkowym systemem filtracji oraz innowacyjnym czujnikiem kurzu. Wersja w kolorze białym.
Urządzenie sprawia, że odkurzanie przestaje być przykrym obowiązkiem, a staje się przyjemnością: Odkurzacz VC 7 Cordless yourMax zachwyca najnowszą technologią, bogatym wyposażeniem oraz łatwą obsługą. Innowacyjny czujnik kurzu wykrywa zanieczyszczenia oraz odpowiednio dostosowuje moc zasysania, umożliwiając efektywne wykorzystanie czasu pracy akumulatora i odkurzanie nawet do 60 minut. Bezszczotkowy silnik prądu stałego o mocy 350 wat w połączeniu z akumulatorem 25,2 V sprawiają, że odkurzanie nie kojarzy się już z ciężką pracą. Tryb Boost gwarantuje maksymalną moc zasysania po naciśnięciu jednego przycisku. Pozostałe korzyści: łatwe opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń za pomocą 1 kliknięcia, ergonomiczny design umożliwiający czyszczenie trudno dostępnych miejsc, aktywna ssawka podłogowa z oświetleniem LED, które sprawia, że kurz jest dobrze widoczny. Dzięki dodatkowemu filtrowi i dołączonemu narzędziu do czyszczenia filtra, staje się ono wyjątkowo łatwe. Różne rodzaje ssawek sprawiają, że sprzątanie staje się dziecinnie proste: Ssawka szczelinowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z zakamarków. Z kolei ssawka 2 w 1 doskonale sprawdzi się podczas czyszczenia mebli i tapicerki, a miękka szczotka to znakomity wybór do czyszczenia delikatnych powierzchni. Pozostałe praktyczne rozwiązania to wskaźnik naładowania akumulatora i uchwyt ścienny z funkcją ładowania.
Cechy i zalety
Technologia czujnika kurzuAutomatyczne wykrywanie kurzu i regulacja mocy zasysania. Inteligentne dopasowanie mocy zapewnia dłuższy czas pracy. Intuicyjne odkurzanie bez najmniejszego wysiłku.
Dopracowana technologiaMocny akumulator 25,2 V doskonale dopasowany do aktywnej ssawki podłogowej. Zoptymalizowany czas pracy, 60 minut w trybie normalnym. Silnik o mocy 350 W, aktywna ssawka podłogowa, Power Lock i 3-stopniowy, bezworkowy system filtracji.
Praktyczny system filtracji3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz HEPA. Filtr HEPA (EN: 1822:1998) Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Aktywna ssawka podłogowa
- Optymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce.
- Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
- Niezawodne czyszczenie powierzchni.
Dwustopniowa regulacja mocy
- Długi czas pracy umożliwiający czyszczenie dużych mieszkań.
- Opcjonalny tryb Boost.
Uchwyt ścienny z możliwością ładowania
- Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
- Wygodne ładowanie po zawieszeniu odkurzacza na uchwycie ściennym.
Intuicyjny wyświetlacz poziomu naładowania i innych parametrów
- Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
- Czytelny wyświetlacz pokazujący poziom naładowania akumulatora.
Łatwe użytkowanie
- Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania.
- Opcjonalny tryb Boost.
- Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 78
|Pojemność zbiornika (ml)
|800
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|25,2
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / ok. 60 Tryb Boost: / ok. 8
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|220
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|235 x 266 x 1130
Zakres dostawy
- Akumulator: Akumulator 25,2 V / 2,5 Ah (1 szt.)
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 12 (EN1822:1998)
- Filtr powietrza wlotowego: 2 szt.
- Narzędzie do czyszczenia filtra
- Duża, uniwersalna ssawka podłogowa z oświetleniem LED
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki i miękka szczotka do odkurzania (2 w 1)
- Miękka szczotka
- Rura ssąca: Metal
- Duży uchwyt ścienny z ładowarką
Wyposażenie
- Wygodny, gumowany uchwyt
- Bezworkowy system filtracji
- Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
- Czujnik kurzu/zanieczyszczeń
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Dywany
- Powierzchnie tekstylne
- Schody
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.