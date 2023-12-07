Jak prasować spodnie w kant – krok po kroku

Wybór odpowiedniego sprzętu

Jeśli chcesz często prasować spodnie na kant, pomyśl o zakupie żelazka parowego, ponieważ gorąca para wodna wygładza materiał skuteczniej niż sama rozgrzana stopa tradycyjnego żelazka. Wybierając model dla siebie, zwróć uwagę na opcję regulacji temperatury i siły wyrzutu pary. Możesz też zdecydować się na urządzenie ze stacją parową, które jest jeszcze bardziej wydajne i znacznie skraca czas niezbędny do tego, by wyprasować różnorodne ubrania. Inną możliwością jest ręczne żelazko parowe (tzw. Steamer), które nadaje się do prasowania również na wieszaku.

Czego jeszcze potrzebujesz do prasowania? Na pewno przyda się stabilna deska do prasowania o gładkiej powierzchni, dzięki której można ułożyć spodnie i równomiernie je zaprasować.

Podczas prasowania pomocne mogą okazać się dodatkowe akcesoria, takie jak wilgotna ściereczka do rozprasowywania czy nabłyszczacz tkanin. Jeśli cenisz urządzenia oszczędzające czas i ułatwiające pracę, doskonałym zakupem będzie również parownica z żelazkiem.

Kärcher SI 4 EasyFix to stanowisko do prasowania składające się z deski AB 1000, parownicy i żelazka, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób. Nowoczesna deska ma funkcję nadmuchu i odciągu pary, co jeszcze bardziej przyspiesza i ułatwia precyzyjne oraz bezpieczne prasowanie różnych materiałów. Dzięki temu urządzeniu, skrócisz czas prasowania o 50%. Dodatkowo parownica SC 4 umożliwia nie tylko usuwanie zagnieceń, ale także czyszczenie wodoodpornych powierzchni w domu. Jest to więc urządzenie bardzo uniwersalne i przy tym ekonomiczne.