Jak naostrzyć piłę łańcuchową?

Jak rozpoznać, że konieczne jest ostrzenie piły łańcuchowej?

Oznaki nieprawidłowego naostrzenia piły łańcuchowej nie dla każdego użytkownika są oczywiste, warto więc przyjrzeć się poniższej liście, aby w porę je wychwycić i podjąć odpowiednie działania.

Oto, co powinno zwrócić Twoją uwagę:

Piła nie jest tak komfortowa w użyciu jak dotychczas: wkładasz w jej użycie coraz więcej siły i wciąż masz wrażenie, że nie pracuje tak, jak powinna.

w użyciu jak dotychczas: wkładasz w jej użycie coraz więcej siły i wciąż masz wrażenie, że nie pracuje tak, jak powinna. Podczas pracy piła powoduje nieprzyjemnie wibracje i drgania.

Urządzenie może robić wrażenie mniej przewidywalnego i trudniej je kontrolować.

Czas potrzebny na przeprowadzenie cięcia znacząco się wydłuża.

Cięcie jest nierówne, postrzępione.

Piła łańcuchowa zaczyna produkować duże ilości pyłu zamiast długich wiórów.

zamiast długich wiórów. Z rzazu, czyli szczeliny pozostawionej w drewnie po przejściu piły, może unosić się dym.

Jeśli zauważysz którykolwiek z wymienionych objawów, powinieneś natychmiast sprawdzić, czy łańcuch nie potrzebuje naostrzenia.

Odpowiednie naostrzenie jest ważne, ponieważ gwarantuje efektywność Twoich działań oraz bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach. Tępy łańcuch może dodatkowo prowadzić do przeciążenia silnika piły oraz większego zużycia paliwa (jeśli korzystasz z piły spalinowej).