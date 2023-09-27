Obcinanie gałęzi drzew – co warto wiedzieć?

Przycinanie gałęzi drzew – kiedy i jak często należy to robić?

Wiele drzew przycina się w okresie spoczynku, czyli zazwyczaj zimą lub wczesną wiosną, gdy drzewo jest pozbawione liści. To minimalizuje stres dla drzewa i poprawia gojenie się ran.

Większość drzew wymaga przycięcia co kilka lat, zależnie od ich gatunku, wzrostu i kondycji.

Niektóre drzewa, takie jak szybko rosnące drzewa owocowe, mogą wymagać corocznego przycinania, podczas gdy inne gatunki potrzebują przycinania tylko co kilka lat. Jeśli gałęzie są obumarłe bądź uszkodzone przez choroby lub szkodniki, powinny zostać usunięte niezwłocznie.

Możesz przycinać gałęzie drzew bez zezwolenia, jeśli nie ingerują one w przewody energetyczne, linie telekomunikacyjne ani inne instalacje publiczne, gdy przycinanie nie zagraża życiu, zdrowiu i mieniu sąsiadów, a także gdy drzewo nie znajduje się na terenach chronionych lub w strefach ochrony przyrody.

Jeśli masz wątpliwości lub drzewo wymaga większego przycięcia, skonsultuj się ze specjalistą, aby uzyskać profesjonalne porady.