Jak i kiedy siać trawę? Zakładanie przydomowego trawnika

Jaką trawę do ogrodu wybrać?

Pierwszym krokiem przy zakładaniu trawnika w ogrodzie jest wybór odpowiedniej mieszanki nasion trawy. Aby murawa spełniała nasze oczekiwania i zdrowo rosła, warto wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:

warunki stanowiskowe – rodzaj gleby, stopień nasłonecznienia, tolerancja na zacienienie, wytrzymałość na suszę itp.,

– rodzaj gleby, stopień nasłonecznienia, tolerancja na zacienienie, wytrzymałość na suszę itp., przeznaczenie trawnika – funkcje użytkowe, rekreacyjne, reprezentacyjne,

– funkcje użytkowe, rekreacyjne, reprezentacyjne, ilość czasu, jaką możemy poświęcić na pielęgnację trawnika.

Kluczem do uzyskania gęstego, zielonego trawnika jest przede wszystkim wybór mieszanki traw dopasowanej do warunków, jakie panują w naszym ogrodzie. W przypadku miejsc nasłonecznionych najlepiej wybrać odmiany, które mają zdolności regeneracyjne i są odporne na suszę. Taka trawa wzrasta nawet na glebach piaszczystych lub z przewagą gliny, a ponadto silnie się ukorzenia. Na nasłonecznione trawniki nadają się mieszanki nasion na bazie życicy trwałej i różnych gatunków kostrzewy.

Na trawniki zacienione, np. pod koronami drzew czy szpalerami żywopłotów oraz w innych osłoniętych miejscach, polecane są nasiona traw o mniejszych wymaganiach świetlnych oraz tolerujące wyższy poziom wilgotności podłoża. W takich warunkach doskonale radzą sobie takie odmiany, jak kostrzewa czerwona, mietlica pospolita i wiechlina łąkowa.

Gdy dobierzemy odpowiednie odmiany do warunków stanowiskowych, warto wziąć pod uwagę przeznaczenie przyszłego trawnika. Najczęściej w sklepach ogrodniczych możemy spotkać mieszanki sportowe, ozdobne, krajobrazowe oraz uniwersalne.

Jeżeli murawa będzie pełniła funkcję rekreacyjną, najlepiej wybrać mieszanki na trawnik intensywnie użytkowany. Trawy sportowe tworzą gęstą i wytrzymałą darń, odporną na uszkodzenia, w tym deptanie, nacisk i rozrywanie. Ponadto szybko się regenerują i są łatwe w pielęgnacji. Najczęściej w składzie mieszanki użytkowej możemy spotkać nasiona:

kostrzewy czerwonej – ma silny system korzeniowy,

życicy trwałej (inaczej rajgrasu angielskiego) – szybko kiełkuje i odrasta,

wiechliny łąkowej – świetnie znosi deptanie.

Jeżeli planujemy trawnik reprezentacyjny, wybierzmy trawy ozdobne, które tworzą efekt intensywnie zielonego dywanu. Jednak pamiętajmy, że tego rodzaju odmiany są delikatne, źle znoszą deptanie i wolno odrastają. Wymagają także odpowiedniej pielęgnacji. Mieszanki na murawę, która ma zachwycać wyglądem, zawierają głównie: