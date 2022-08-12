Jak i kiedy siać trawę? Zakładanie przydomowego trawnika
Chyba każdy właściciel ogrodu marzy o gęstym, równym i zielonym trawniku niczym dywan, który ładnie się prezentuje, ale także pełni funkcje użytkowe. Aby uzyskać taki efekt, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja. Wygląd i kondycja trawnika w dużej mierze zależy również od tego, czy został poprawnie założony. Kiedy i jak siać trawę? Przedstawiamy kompleksowy poradnik. Załóż z nami trawnik krok po kroku.
Jaką trawę do ogrodu wybrać?
Pierwszym krokiem przy zakładaniu trawnika w ogrodzie jest wybór odpowiedniej mieszanki nasion trawy. Aby murawa spełniała nasze oczekiwania i zdrowo rosła, warto wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:
- warunki stanowiskowe – rodzaj gleby, stopień nasłonecznienia, tolerancja na zacienienie, wytrzymałość na suszę itp.,
- przeznaczenie trawnika – funkcje użytkowe, rekreacyjne, reprezentacyjne,
- ilość czasu, jaką możemy poświęcić na pielęgnację trawnika.
Kluczem do uzyskania gęstego, zielonego trawnika jest przede wszystkim wybór mieszanki traw dopasowanej do warunków, jakie panują w naszym ogrodzie. W przypadku miejsc nasłonecznionych najlepiej wybrać odmiany, które mają zdolności regeneracyjne i są odporne na suszę. Taka trawa wzrasta nawet na glebach piaszczystych lub z przewagą gliny, a ponadto silnie się ukorzenia. Na nasłonecznione trawniki nadają się mieszanki nasion na bazie życicy trwałej i różnych gatunków kostrzewy.
Na trawniki zacienione, np. pod koronami drzew czy szpalerami żywopłotów oraz w innych osłoniętych miejscach, polecane są nasiona traw o mniejszych wymaganiach świetlnych oraz tolerujące wyższy poziom wilgotności podłoża. W takich warunkach doskonale radzą sobie takie odmiany, jak kostrzewa czerwona, mietlica pospolita i wiechlina łąkowa.
Gdy dobierzemy odpowiednie odmiany do warunków stanowiskowych, warto wziąć pod uwagę przeznaczenie przyszłego trawnika. Najczęściej w sklepach ogrodniczych możemy spotkać mieszanki sportowe, ozdobne, krajobrazowe oraz uniwersalne.
Jeżeli murawa będzie pełniła funkcję rekreacyjną, najlepiej wybrać mieszanki na trawnik intensywnie użytkowany. Trawy sportowe tworzą gęstą i wytrzymałą darń, odporną na uszkodzenia, w tym deptanie, nacisk i rozrywanie. Ponadto szybko się regenerują i są łatwe w pielęgnacji. Najczęściej w składzie mieszanki użytkowej możemy spotkać nasiona:
- kostrzewy czerwonej – ma silny system korzeniowy,
- życicy trwałej (inaczej rajgrasu angielskiego) – szybko kiełkuje i odrasta,
- wiechliny łąkowej – świetnie znosi deptanie.
Jeżeli planujemy trawnik reprezentacyjny, wybierzmy trawy ozdobne, które tworzą efekt intensywnie zielonego dywanu. Jednak pamiętajmy, że tego rodzaju odmiany są delikatne, źle znoszą deptanie i wolno odrastają. Wymagają także odpowiedniej pielęgnacji. Mieszanki na murawę, która ma zachwycać wyglądem, zawierają głównie:
- kostrzewę czerwoną (jak największa ilość – min. 70%),
- kostrzewę owczą,
- życicę trwałą,
- wiechlinę łąkową.
W bardzo dużych ogrodach można założyć trawnik składający się z traw krajobrazowych, który jest gęsty, odporny na deptanie oraz niewymagający, jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne. Urzeka także walorami estetycznymi. W składzie mieszanek krajobrazowych znajdziemy także nasiona kwiatów ozdobnych. Dzięki temu możemy osiągnąć bardzo ciekawy efekt kompozycyjny. Na trawnik-łąkę idealnie nadają się mieszanki zawierające nasiona:
- życicy trwałej,
- kostrzewy czerwonej rozłogowej,
- kwiatów polnych dziko rosnących – chaber bławatek, kosmos, len wielkokwiatowy, gailardia letnia.
- Do koszenia łąki kwietnej polecane są podkaszarki akumulatorowe.
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Dobrym wyborem są także mieszanki uniwersalne, które składają się z najsilniejszych gatunków traw. Można jest zatem stosować zarówno w miejscach nasłonecznionych, jak i lekko zacienionych oraz na glebach średnio żyznych. Trawy uniwersalne sprawdzają się w większości ogrodów. Dość wolno się krzewią i nie trzeba ich często kosić. Tworzą jednak piękny i użyteczny trawnik o wysokiej odporności na deptanie. W składzie takich mieszanek znajdują się nasiona:
- rajgrasu angielskiego,
- życicy trwałej,
- kostrzewy szczeciniastej,
- kostrzewy czerwonej.
Kiedy zakładać trawnik?
Wysiew traw powinien być przeprowadzony w odpowiednim terminie. Najlepszą porą na zakładanie trawnika z siewu jest późna wiosna (od połowy kwietnia do czerwca) lub wczesna jesień (od połowy sierpnia do początku października). Panują wówczas korzystne warunki do rozwoju trawy.
Zalety i wady siewu trawy wiosną:
- wysoka wilgotność powietrza i podłoża,
- optymalna temperatura do kiełkowania i wzrostu traw,
- trawnik zdąży się dobrze ukorzenić przed letnimi upałami,
- zagrożeniem są wiosenne przymrozki –młoda trawa szybko przemarza, dlatego w razie konieczności warto zabezpieczyć ją agrowłókniną.
Zalety i wady siewu trawy jesienią:
- odpowiedni poziom wilgotności powietrza i gleby,
- brak ryzyka wystąpienia suszy oraz przymrozków,
- trawa szybko się ukorzenia i nie wymaga zbyt intensywnej pielęgnacji.
Podczas zakładania trawnika ważna jest także odpowiednia pogoda. Najczęstszym powodem niepowodzenia w wysiewie są intensywne opady. Silny deszcz wypłukuje nasiona oraz skleja je ze sobą. Natomiast zbyt gęste rozłożenie nasion może spowodować w późniejszym czasie grzybicze porażenie trawy. Wystąpienie opadów skutkuje zatem koniecznością powtórzenia siewu. Najlepsze warunki do zakładania trawnika to bezwietrzny, ciepły i słoneczny, ale nie upalny dzień.
Warto wiedzieć, że zakładanie trawnika z rolki jest możliwe przez cały sezon wegetacyjny. Trzeba pamiętać o regularnym podlewaniu, aby trawa dobrze się ukorzeniła, w czasie upalnych dni istnieje bowiem ryzyko przesuszenia darni. Warto zatem pomyśleć o systemie automatycznego nawadniania, który zapewnia optymalny poziom wilgotności w glebie.
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Fot. Zadbany trawnik w sadze owocowym dzięki elektrycznej kosiarce do trawy
Jak się sieje trawę? To zależy…
Metod zakładania trawnika jest wiele. Wybór konkretnej zależy od różnych czynników, np. rodzaju trawy, typu podłoża czy wielkości ogrodu. Przedstawiamy najczęściej spotykane sposoby siania trawy.
Jak siać trawę na starym trawniku?
Jeżeli trawnik wokół domu jest przerzedzony, wystarczy przeprowadzić dosiewkę trawy. Dzięki temu murawa zagęści się i odzyska ładny wygląd. Na szczęście nie trzeba zrywać starej darni i przekopywać całego ogrodu.
Kiedy dosiewać trawę? Najlepsza pora to wczesna wiosna po przeprowadzeniu wiosennych zabiegów – grabieniu trawnika, aeracji, wertykulacji i nawożeniu. Trawę można dosiewać również w późniejszych terminach. Im częściej będziemy przeprowadzać ten zabieg na starym trawniku, tym lepszy efekt możemy osiągnąć.
Jak zasiać trawę na starym trawniku? Warto zacząć od przygotowania podłoża. Jeśli dosiewamy trawę wczesną wiosną, to warto zrobić to po wiosennych zabiegach renowacyjnych. Ważne jest także spulchnienie gleby w pustych miejscach. Oprócz tego przed dosiewką należy nisko skosić starą trawę. Na tak przygotowane podłoże wysypujemy niewielką warstwę świeżej ziemi ogrodniczej. Dopiero wówczas można przystąpić do siania trawy.
Zakładanie nowego trawnika na starej murawie można przeprowadzić na dwa sposoby:
- zastosowanie mieszanki trawy, której używaliśmy do założenia trawnika – dosiana trawa nie będzie się odróżniała i będzie rosła w tym samym tempie;
- wysianie trawy samozagęszczającej, czyli specjalnej mieszanki, która rozrasta się za pomocą podziemnych kłączy – w przypadku pojawienia się nowych ubytków trawa się samoczynnie rozkrzewi.
Zakładanie trawnika z rolki krok po kroku
Trawa z rolki to najszybszy sposób na zakładanie trawnika. Gotowe rulony ziemi z już wrośniętą, dojrzałą trawą wystarczy rozłożyć na przygotowanym wcześniej podłożu. W ciągu jednego dnia możemy zyskać gęstą i bujną murawę. Szybki efekt to nie jedyna zaleta trawnika z rolki. Atutem jest także równomierne pokrycie podłoża – bez pustych przestrzeni. Ponadto trawnik z rolki możemy układać przez cały sezon wegetacyjny. To też dobre rozwiązanie w przypadku pochyłych terenów.
Przygotowanie podłoża pod trawnik z rolki obejmuje czynności bardzo podobne do tych, które należy wykonać podczas wysiewu nasion:
- Pierwszym krokiem jest spulchnienie gleby.
- Następnym – oczyszczenie z kamieni czy chwastów.
- Bardzo ważne jest także wyrównanie i ubicie powierzchni.
- Na przygotowanym podłożu można rozkładać rolki. Co ważne, pasy układamy ściśle jeden przy drugim, ale nie mogą na siebie nachodzić.
- Na koniec trawę należy docisnąć i nie zapominać o regularnym podlewaniu.
Jak siać trawę w płyty ażurowe?
Płyty ażurowe są często wybierane do utwardzenia powierzchni wokół domu. Ich przewagą nad kostką brukową czy innymi rodzajami nawierzchni jest możliwość obsiania ich trawą. Daje to ciekawy efekt wizualny. Ponadto płyty ażurowe umożliwiają wnikanie wody do gleby, co jest przyjazne dla środowiska.
Jak siać trawę w płyty ażurowe? Zabieg ten przeprowadza się, gdy płyty są już ułożone. Wówczas w wolne przestrzenie wsypujemy ziemię ogrodową, której rodzaj powinien być dobrany do mieszanki traw. Następnie przystępujemy do obsiewania. Nasiona można sypać oddzielnie w każdy otwór lub na całą powierzchnię.
Fot: Praktyczny wąż ogrodowy z bębnem – potrzebny do podlewania trawy
Jak siać trawę ręcznie?
Najpopularniejszą metodą zakładania trawnika jest ręczne sianie trawy. Zanim jednak nasiona trafią do gleby, należy odpowiednio przygotować podłoże. To bardzo ważny etap prac. Podobnie jak w przypadku trawnika z rolki:
- oczyszczamy teren z kamieni, gruzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń;
- sprawdzamy odczyn podłoża – optymalna wartość dla wzrostu trawy to pH od 5,5 do 7,0;
- spulchniamy glebę na głębokość od 15 do 25 cm za pomocą szpadla lub glebogryzarki;
- usuwamy chwasty i korzenie – im dokładniej to zrobimy, tym mniej chwastów wyrośnie na nowym trawniku;
- wyrównujemy powierzchnię;
- możemy także poprawić strukturę podłoża – gleby gliniaste mieszamy ze żwirem, zaś piaszczyste z torfem lub kompostem;
- utwardzamy podłoże za pomocą wału.
Trawę możemy siać ręcznie lub za pomocą siewnika. W pierwszym przypadku najlepiej obszar podzielić na równe części i każdą z nich obsiać taką samą ilością nasion. Polecana jest zwłaszcza metoda krzyżowa. Najpierw wysiewamy nasiona w jednym kierunku, a następnie prostopadle. Dzięki temu trawa będzie równo kiełkować.
W przypadku dużego obszaru warto użyć siewnika ręcznego lub pchanego z kółkami (dostępne są też modele z wbudowanym walcem). To urządzenie nie tylko przyspiesza pracę, ale także zapewnia równomierne rozłożenie nasion. Przyda się także do późniejszego nawożenia.
Jak się sieje trawę przy użyciu siewnika?
Po ustawieniu odpowiedniej średnicy otworu, wsypujemy odmierzoną ilość nasion do pojemnika i przystępujemy do obsiewania.
Jak gęsto siać trawę?
Aby uzyskać gęsty, zielony dywan, zaleca się wysiać przynajmniej 30–40 g nasion na 1 m2 powierzchni ziemi, czyli 3–4 kg na 100 m2.
Po wysianiu trawy możemy przegrabić podłoże. W ten sposób nasiona wymieszają się z ziemią. Następnie ubijamy podłoże za pomocą wału. Ma to na celu zabezpieczenie nasion przed wiatrem i ułatwia pobieranie wody z podłoża. Bardzo ważne jest także regularne podlewanie nowo posianego trawnika.
Trawnik w ogrodzie – jak o niego dbać?
Prawidłowe założenie trawnika to połowa sukcesu. Ważna jest też odpowiednia pielęgnacja murawy. Niezbędne zabiegi to:
- podlewanie – najlepiej wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, rozproszonym strumieniem wody, która powinna dotrzeć na głębokość 15 cm;
- koszenie przy pomocy kosiarki z ostrym nożem – im częściej kosimy trawę, tym szybciej się ona krzewi i staje gęsta;
- nawożenie – dostarczanie trawie niezbędnych składników odżywczych sprawia, że trawnik szybko rośnie i ma intensywny zielony kolor;
- aeracja i wertykulacja – te wiosenne zabiegi poprawiają strukturę gleby, przez co do korzeni dociera więcej wody i powietrza.
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