Zakładanie trawnika z rolki – krok po kroku

Dlaczego warto założyć trawnik w swoim ogrodzie?

Trawnik w ogrodzie to coś więcej niż tylko zielona przestrzeń. Murawa dodaje uroku, tworząc spójną bazę dla innych roślin i dekoracji. Jej zieleń można podziwiać przez większość roku. Zadbany trawnik to doskonałe miejsce do odpoczynku, zabawy, spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą znaleźć na nim przestrzeń do swobodnej rekreacji.

Trawnik działa także jak naturalny filtr: absorbuje dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia z powietrza. Korzenie traw natomiast tworzą warstwę, która chroni glebę przed erozją i degradacją. Trawnik może również zatrzymywać wodę deszczową, pomagając w jej lepszym wchłanianiu.

Zadbany trawnik jest także domem dla owadów, drobnych zwierząt i ptaków. To miejsce, w którym znajdują one schronienie i pokarm, co przyczynia się do tworzenia zrównoważonego ekosystemu w Twoim ogrodzie.