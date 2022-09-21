Czym myć wannę: akrylową, żeliwną, stalową? Jak usunąć kamień z wanny?

Jak myć wannę? Instrukcja krok po kroku

1. Opróżnij wannę i spłucz powierzchnię wodą

Usuń resztki piany, włosy i inne zabrudzenia. Spłucz wannę ciepłą wodą, by rozpuścić zanieczyszczenia i ułatwić działanie środka czyszczącego.

2. Nałóż środek czyszczący

Użyj delikatnego detergentu lub domowej mieszanki (np. sody oczyszczonej z octem lub płynem do mycia naczyń). Rozprowadź go równomiernie po powierzchni wanny – szczególnie w miejscach, gdzie widoczny jest osad lub zacieki.

3. Pozostaw środek na kilka minut

Daj mu chwilę, aby rozpuścił brud i tłuszcz. Dzięki temu nie będzie potrzeby intensywnego szorowania, które mogłoby uszkodzić powierzchnię.

4. Wyczyść wnętrze wanny miękką gąbką lub ściereczką

Zacznij od boków i krawędzi, a następnie przejdź do dna. Warto pamiętać, że właśnie tam gromadzą się najtrwalsze osady z wody i kosmetyków.

5. Nie zapomnij o baterii i odpływie

Baterie, korek i okolice odpływu często są pomijane, a to tam osadza się kamień i resztki mydła. Można je delikatnie przetrzeć roztworem octu lub preparatem do odkamieniania armatury.

6. Dokładnie spłucz i wytrzyj do sucha

Spłucz całą wannę ciepłą wodą, a następnie wytrzyj miękką szmatką z mikrofibry. Pozostawienie wody na powierzchni sprzyja powstawaniu zacieków i osadu z kamienia.

7. Opcjonalnie: czyszczenie wanny z hydromasażem

Jeśli Twoja wanna ma system hydromasażu, raz w tygodniu uruchom dysze z roztworem ciepłej wody i środka do czyszczenia instalacji (lub octu i sody). Po zakończeniu cyklu spłucz wannę i włącz ponownie, tym razem z czystą wodą, aby wypłukać pozostałości.