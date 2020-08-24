Kamień w toalecie: jak usunąć kamień z WC?

Domowe sposoby na kamień w WC

Zanim postawisz na czyszczenie WC profesjonalnymi środkami, warto wypróbować domowe sposoby – są łatwodostępne, niedrogie i często równie skuteczne przy regularnym stosowaniu. Jak usunąć kamień z toalety domowymi sposobami?

Coca-Cola na kamień w WC

Pierwsza metoda może być zaskoczeniem, jednak cola idealnie się tu nada. Napój zawiera kwas fosforowy, który pomaga rozpuszczać kamień i rdzę. Wystarczy polać zacieki coca-colą i pozostawić na około godzinę, potem wyszorować muszlę szczotką i spłukać wodą.

Ale uwaga! Używaj tej metody okazjonalnie – cola zawiera cukry i barwniki, które mogą dodatkowo osadzać się na porcelanie.

Ocet spirytusowy lub jabłkowy na kamień w toalecie

Ocet – spirytusowy lub jabłkowy – znajduje się praktycznie w każdej kuchni. To doskonały środek do czyszczenia. Ma on kwaśny odczyn, więc działa podobnie jak cola – rozpuszcza kamień.

Wystarczy rozprowadzić odrobinę octu po ściankach muszli klozetowej i pozostawić go na kilkanaście minut. Następnie przetrzyj powierzchnię gąbką nasączoną octem i spłucz wodą.

Ile czasu działa ocet na kamień w WC? Najlepsze efekty daje pozostawienie go na powierzchni muszli klozetowej przez co najmniej 30-60 minut, a przy grubych osadach – nawet na całą noc.

W przypadku bardziej uporczywych osadów pozostaw ocet na dłużej lub wzmocnij jego działanie, łącząc go z sokiem z jednej cytryny. Powstały roztwór nałóż na zabrudzone miejsca, odczekaj kilkanaście minut i dokładnie doczyść.

Kwasek cytrynowy na kamień w WC

Kwasek cytrynowy to kolejny domowy pogromca kamienia – często stosowany choćby do odkamieniania czajnika. W przypadku toalety sprawdzi się równie dobrze. Wystarczy zmieszać kwasek z niewielką ilością wody, nałożyć na zakamienione miejsca i po kilku minutach usunąć osady.

Możesz też zagotować wodę z kwaskiem i wlać lekko gorący (ale nie wrzący) płyn do muszli. Pozostaw to na kilka godzin, a potem wyszoruj.

Soda oczyszczona na kamień na sedesie

W tym zestawieniu nie może zabraknąć oczywiście sody oczyszczonej. Choć nie jest środkiem stricte na kamień, to jej użycie po zastosowaniu jednej z powyższych metod daje dobry efekt wybielający, usuwa nieprzyjemne zapachy oraz ogranicza powstawanie nowych osadów.

Zrób pastę z sody i wody, pokryj nią wewnętrzne ścianki muszli po wcześniejszym czyszczeniu inną metodą – i wyszoruj.

Proszek do prania – szybki sposób na czystą toaletę

Proszek do prania to zaskakująco skuteczny środek w walce z kamieniem i osadami w muszli klozetowej – także żółtym kamieniem moczowym. Proszek zawiera enzymy i środki powierzchniowo czynne, które rozpuszczają zabrudzenia podobnie jak detergenty łazienkowe. Wystarczy wsypać niewielką ilość do wnętrza toalety i pozostawić go na około 15 minut. Po tym czasie wyszoruj muszlę szczotką, a następnie spłucz wodą.

Powierzchnia będzie czysta i błyszcząca. Dodatkowym plusem jest przyjemny zapach, który pozostaje w łazience.

Soda + ocet – reakcja musująca na kamień w WC

Przy wyjątkowo uporczywych osadach można zastosować kombinację: najpierw połóż sodę oczyszczoną (bicarbonate of soda) na ścianki muszli, a następnie dodaj ocet. Wtedy nastąpi reakcja musująca, która zwiększa skuteczność działania. Pozostaw na co najmniej 15 minut, a potem wyszoruj i spłucz.

Papier nasączony octem lub kwaskiem – punktowe działanie na kamień

Jeśli kamień występuje pod rynną muszli (pod obrzeżem) lub w trudno dostępnych miejscach: nasącz ręcznik papierowy octem, lub roztworem kwasku cytrynowego, przyklej go pod obrzeżem na 30-60 minut lub na noc, a następnie wyszoruj miękką szczotką. Taka metoda pozwala skoncentrować działanie środka chemicznego dokładnie tam, gdzie osad jest największy.