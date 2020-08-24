Kamień w toalecie: jak usunąć kamień z WC?
Mimo systematycznego czyszczenia toalety w sedesie może zgromadzić się brzydki osad, uporczywy kamień, a nawet żółte zacieki. Dlaczego te zanieczyszczenia się pojawiają? Jak usunąć kamień w toalety? Co zrobić, żeby osady i zacieki nie powracały? Wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej!
Kamień, osad i żółte zacieki w toalecie – dlaczego powstają?
Przyczyną powstawania uporczywych osadów i kamienia w toalecie jest twarda woda, z której wytrącają się sole wapnia, żelaza, magnezu i manganu. W zależności od tego, jaką masz wodę, nalot może wyglądać inaczej.
Najtrudniej jest usunąć grubą warstwę nagromadzonego kamienia oraz żółty zaciek, który składa się z kamienia i rdzy. Wraz z każdym spłukaniem wody w odpływie toalety, kołnierzu misy oraz na jej dnie zbierają się osady. Im rzadziej czyścisz WC, tym grubsza warstwa brudu może osadzić się w tych miejscach.
Zgromadzony kamień zawsze będzie trudniejszy do usunięcia niż świeże zacieki. Systematyczne czyszczenie WC pomoże Ci pozbyć się bakterii, dla których takie naloty są doskonałą pożywką.
Co to jest kamień moczowy w WC?
Największe wyzwanie stanowi kamień moczowy, który powstaje w wyniku połączenia się osadu z kamienia oraz moczu. Kamień moczowy tworzy się głównie wokół krawędzi toalety, jak również w zakamarkach.
Inne cząsteczki zanieczyszczeń, a także bakterie mogą łatwo gromadzić się na nierównej powierzchni osadów, co powoduje powstawanie żółto-brązowych plam. Niewielkie ilości kamienia można usunąć szczotką.
Regularne używanie szczotki do czyszczenia, najlepiej po każdym skorzystaniu z toalety spowoduje, że kamień nie będzie się odkładał. Ma to szczególne znaczenie w przypadku twardej wody.
Domowe sposoby na kamień w WC
Zanim postawisz na czyszczenie WC profesjonalnymi środkami, warto wypróbować domowe sposoby – są łatwodostępne, niedrogie i często równie skuteczne przy regularnym stosowaniu. Jak usunąć kamień z toalety domowymi sposobami?
Coca-Cola na kamień w WC
Pierwsza metoda może być zaskoczeniem, jednak cola idealnie się tu nada. Napój zawiera kwas fosforowy, który pomaga rozpuszczać kamień i rdzę. Wystarczy polać zacieki coca-colą i pozostawić na około godzinę, potem wyszorować muszlę szczotką i spłukać wodą.
Ale uwaga! Używaj tej metody okazjonalnie – cola zawiera cukry i barwniki, które mogą dodatkowo osadzać się na porcelanie.
Ocet spirytusowy lub jabłkowy na kamień w toalecie
Ocet – spirytusowy lub jabłkowy – znajduje się praktycznie w każdej kuchni. To doskonały środek do czyszczenia. Ma on kwaśny odczyn, więc działa podobnie jak cola – rozpuszcza kamień.
Wystarczy rozprowadzić odrobinę octu po ściankach muszli klozetowej i pozostawić go na kilkanaście minut. Następnie przetrzyj powierzchnię gąbką nasączoną octem i spłucz wodą.
Ile czasu działa ocet na kamień w WC? Najlepsze efekty daje pozostawienie go na powierzchni muszli klozetowej przez co najmniej 30-60 minut, a przy grubych osadach – nawet na całą noc.
W przypadku bardziej uporczywych osadów pozostaw ocet na dłużej lub wzmocnij jego działanie, łącząc go z sokiem z jednej cytryny. Powstały roztwór nałóż na zabrudzone miejsca, odczekaj kilkanaście minut i dokładnie doczyść.
Kwasek cytrynowy na kamień w WC
Kwasek cytrynowy to kolejny domowy pogromca kamienia – często stosowany choćby do odkamieniania czajnika. W przypadku toalety sprawdzi się równie dobrze. Wystarczy zmieszać kwasek z niewielką ilością wody, nałożyć na zakamienione miejsca i po kilku minutach usunąć osady.
Możesz też zagotować wodę z kwaskiem i wlać lekko gorący (ale nie wrzący) płyn do muszli. Pozostaw to na kilka godzin, a potem wyszoruj.
Soda oczyszczona na kamień na sedesie
W tym zestawieniu nie może zabraknąć oczywiście sody oczyszczonej. Choć nie jest środkiem stricte na kamień, to jej użycie po zastosowaniu jednej z powyższych metod daje dobry efekt wybielający, usuwa nieprzyjemne zapachy oraz ogranicza powstawanie nowych osadów.
Zrób pastę z sody i wody, pokryj nią wewnętrzne ścianki muszli po wcześniejszym czyszczeniu inną metodą – i wyszoruj.
Proszek do prania – szybki sposób na czystą toaletę
Proszek do prania to zaskakująco skuteczny środek w walce z kamieniem i osadami w muszli klozetowej – także żółtym kamieniem moczowym. Proszek zawiera enzymy i środki powierzchniowo czynne, które rozpuszczają zabrudzenia podobnie jak detergenty łazienkowe. Wystarczy wsypać niewielką ilość do wnętrza toalety i pozostawić go na około 15 minut. Po tym czasie wyszoruj muszlę szczotką, a następnie spłucz wodą.
Powierzchnia będzie czysta i błyszcząca. Dodatkowym plusem jest przyjemny zapach, który pozostaje w łazience.
Soda + ocet – reakcja musująca na kamień w WC
Przy wyjątkowo uporczywych osadach można zastosować kombinację: najpierw połóż sodę oczyszczoną (bicarbonate of soda) na ścianki muszli, a następnie dodaj ocet. Wtedy nastąpi reakcja musująca, która zwiększa skuteczność działania. Pozostaw na co najmniej 15 minut, a potem wyszoruj i spłucz.
Papier nasączony octem lub kwaskiem – punktowe działanie na kamień
Jeśli kamień występuje pod rynną muszli (pod obrzeżem) lub w trudno dostępnych miejscach: nasącz ręcznik papierowy octem, lub roztworem kwasku cytrynowego, przyklej go pod obrzeżem na 30-60 minut lub na noc, a następnie wyszoruj miękką szczotką. Taka metoda pozwala skoncentrować działanie środka chemicznego dokładnie tam, gdzie osad jest największy.
Jak i czym usunąć kamień w toalecie? Środki do czyszczenia kamienia z miski WC
Domowe metody zawiodły? Kiedy zaczynasz walczyć z uporczywymi osadami w toalecie, możesz sięgnąć po środki czyszczące.
Jaki preparat na kamień w toalecie?
Na rynku znajdziesz wiele preparatów przeznaczonych do usuwania grubych złogów kamienia wapiennego, rdzy oraz zabrudzeń organicznych. Najskuteczniejsze będą środki czyszczące o kwaśnym odczynie (o wartości pH < 7).
Jak stosować środki chemiczne na usunięcie kamienia z WC?
Taki preparat najczęściej należy nanieść na zabrudzenia i pozostawić na kilka minut, a następnie szczotką dokładnie wyczyścić muszlę klozetową. Po wszystkim kilkukrotnie spłucz wodę w WC, aż środek czyszczący oraz zanieczyszczenia całkowicie zostaną usunięte.
Upewnij się, że podczas czyszczenia deska sedesowa jest podniesiona. To zapobiegnie jej przypadkowemu zachlapaniu.
Pamiętaj jednak, że po takie silne produkty warto sięgać jedynie w przypadku naprawdę starych i mocno zanieczyszczonych toalet, na które nic innego nie działa. Taki środek może nie być obojętny dla zdrowia oraz innych domowników.
Bezpieczne metody usuwania kamienia dla ceramiki za pomocą myjki parowej
Coraz większą popularność zdobywają parownice i myjki parowe. Te niepozorne sprzęty są w stanie pomóc nam podczas sprzątania niemal całego domu. Myjka parowa Kärcher może pomóc Ci nawet usunąć kamień z WC, a przy tym nie zniszczyć struktury porcelany!
Jak usunąć kamień z WC za pomocą parownicy?
Wystarczy tylko zbliżyć dyszę parową do zabrudzonego miejsca, a po chwili osady zaczną znikać. Na bardziej oporne zacieki przyda się szczotka nakładana na dyszę parową. Tym sposobem można oddziaływać na brud silnym strumieniem pary i dodatkowo szorować.
Jeżeli masz do czynienia z naprawdę dawno nieczyszczoną toaletą, w której zebrała się porządna warstwa kamienia, to najpierw spryskaj muszlę klozetową octem albo roztworem wody z kwaskiem cytrynowym, pozostaw na jakiś czas, a dopiero potem zabierz się za czyszczenie parowe.
Jeżeli będziesz regularnie sięgać po myjkę parową, kamień nie będzie się tak szybko odkładał (na gładkiej powierzchni osady trudniej się zatrzymują).
Jaką myjkę parową wybrać do czyszczenia WC?
Czyszczenie toalety parą to sposób nie tylko skuteczny, ale też wyjątkowo higieniczny – gorąca para eliminuje bakterie, rozpuszcza kamień i osady bez potrzeby używania silnych detergentów. Jeśli zależy Ci na szybkim i ekologicznym sprzątaniu łazienki, zwróć uwagę na parownice Kärcher – różnią się mocą, pojemnością i zakresem zastosowań, ale każda z nich świetnie poradzi sobie z kamieniem w WC. Oto kilka propozycji:
- Kärcher SC 1 Multi & Up – mały i bardzo poręczny model parownicy, który świetnie sprawdzi się do codziennego czyszczenia toalety, płytek czy armatury.
- Kärcher SC 3 Deluxe EasyFix – ma funkcję ciągłego uzupełniania zbiornika, więc możesz pracować bez przerw. Regulacja ilości pary i zestaw końcówek pozwalają skutecznie doczyścić fugi, zawory i zakamarki przy WC.
- Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line – jej wysoka moc, duży zbiornik i bogaty zestaw akcesoriów gwarantują skuteczność i komfort pracy.
Jak usunąć kamień z WC poniżej linii wody
Kamień w WC może gromadzić się nie tylko w okolicach kołnierza misy, ale również poniżej linii wody w odpływie. W takim przypadku pomocny będzie ocet, który idealnie usuwa kamień z dna muszli klozetowej. Należy wlać jego sporą ilość do toalety i zostawić na całą noc.
Aby usunąć kamień z dna muszli, możesz zastosować kwasek cytrynowy. Wymieszaj go z wodą, zagotuj, a gorący roztwór wlej do WC i pozostaw na kilka godzin wewnątrz muszli klozetowej.
Jeśli usuniesz wodę znajdującą się w odpływie i napełnić go środkiem, który usuwa kamień z WC, te metody staną się jeszcze bardziej skuteczne.
Dobrze sprawdzi się też duża ilość odkamieniacza do czajnika, którego należy zalać ciepłą wodą. Po kilku godzinach zabrudzenia powinny zacząć odpadać płatami.
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Jak usunąć żółty osad i zacieki w muszli klozetowej?
Najtrudniejsze do wyczyszczenia są rdzawe zacieki, które często pojawiają się w WC. Możesz stosować różne sklepowe środki chemiczne, coca-colę, ocet czy kwasek cytrynowy, a zabrudzenia i tak zostaną na swoim miejscu. Takie osady składają się z kamienia i rdzy, przez co słabo reagują na typowe metody odkamieniania.
Żółte zacieki w toalecie dobrze usunie pasta zrobiona z sody oczyszczonej i odrobiny wody. Pokryj nią wszystkie brudne miejsca i pozostaw na kilka godzin. Następnie za pomocą szczotki wyszoruj zacieki.
Jeśli chcesz maksymalnie skrócić czas czyszczenia, postaw na parownicę. To urządzenie sprawdza się nie tylko w przypadku uciążliwego kamienia, ale również brunatnych lub żółtawych plam. Przygotuj się jednak na to, że sam strumień pary może okazać się niewystarczający i warto sięgnąć również po odpowiednią końcówkę np. szczotkę, która dokładnie zetrze uciążliwe osady.
Niektórzy próbują usuwać kamień żyletką lub ostrym nożykiem, ale to zdecydowanie zły pomysł. Metalowe narzędzia łatwo uszkadzają powłokę ochronną ceramiki, co prowadzi do trwałych rys, a nawet pęknięć. Lepiej sięgnąć po delikatniejsze i bezpieczniejsze sposoby, takie jak kwasek cytrynowy, ocet lub czyszczenie parą.
Jak czyścić WC i usunąć kamień? Instrukcja krok po kroku
1. Nałóż środek na kamień
Zacznij od wnętrza muszli. Nałóż wybraną metodę odkamieniania (np. ocet, roztwór kwasku cytrynowego, colę albo proszek do prania) i rozprowadź ją po ściankach, szczególnie tam, gdzie widać zacieki z kamienia lub rdzawy osad. Pod obrzeżem muszli warto użyć szczoteczki lub końcówki parowej, bo tam zwykle zbiera się najwięcej osadu.
2. Daj środkowi czas, żeby zadziałał
Nie szoruj od razu. Zostaw preparat na co najmniej kilkanaście minut (przy twardym i starym kamieniu nawet dłużej). Pamiętaj! Kamień to zmineralizowany osad – musi się rozpuścić, nie wystarczy go mechanicznie zetrzeć.
3. Wyszoruj wnętrze toalety
Użyj szczotki do WC i dokładnie wyszoruj całą powierzchnię wewnątrz muszli, łącznie ze strefą pod rantem. Jeśli są jeszcze pojedyncze, bardzo twarde naloty, możesz punktowo użyć pumeksu, ale delikatnie i na mokro. Zbyt mocne tarcie pumeksem (albo, co gorsza, żyletką) może porysować ceramikę i trwale zmatowić szkliwo.
4. Spłucz
Spłucz toaletę, żeby usunąć resztki środka czyszczącego oraz rozpuszczony kamień. Jeżeli nadal widzisz zacieki, powtórz punkt pierwszy i zostaw środek na dłużej. Przy osadach z kamienia ważniejsza jest konsekwencja niż siła szorowania.
5. Umyj deskę i klapę
Deskę sedesową, zawiasy i klapę najlepiej czyścić łagodnym środkiem i miękką ściereczką. Unikaj preparatów z chlorem i agresywnych środków na bazie kwasów, bo mogą powodować żółte przebarwienia, zmatowienia albo odpryski powłoki.
6. Przetrzyj z zewnątrz całą muszlę
Zewnętrzne części WC (podstawa, tył przy ścianie, okolice spłuczki) wystarczy umyć delikatnym środkiem i miękką ściereczką. Tu nie chodzi o kamień, tylko o higienę. Regularne przecieranie zapobiega też tworzeniu się brzydkich nalotów przy podłodze.
7. Zadbaj o odpływ
Do toalety wrzucaj tylko papier toaletowy. Resztki jedzenia, włosy, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe czy artykuły higieniczne mogą blokować odpływ. A to kończy się cofaniem nieczystości i przyspiesza powstawanie osadów oraz przebarwień wokół wody w muszli.
8. Powtarzaj czyszczenie regularnie
Kamień – w tym kamień moczowy – odkłada się szybciej, niż widać to gołym okiem. Najlepiej wykonuj taki cykl czyszczenia przynajmniej raz w tygodniu. Regularne odkamienianie to jedyny sposób, żeby uniknąć żółtych zacieków, nieprzyjemnego zapachu i konieczności agresywnego szorowania, które może uszkodzić ceramikę.
Kamieniowi w sedesie można zapobiegać!
Wiesz już, czym wyczyścić kamień w toalecie, ale czy można coś zrobić, by nie osadzał się ponownie? Podstawą jest, oczywiście, regularne czyszczenie sedesu – na gładkiej powierzchni zabrudzenia pojawiają się o wiele rzadziej.
Dobrze jest też sprawdzić, czy nasza spłuczka jest szczelna, i w razie potrzeby wymienić uszczelkę. Zaciekom w toalecie zapobiega również stosowanie metod, które bardzo dokładnie oczyszczają miskę klozetową np. sprzątanie za pomocą parownicy.
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