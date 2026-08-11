Zestaw elastyczna dysza ręczna + ściereczka

Zestaw zawierający dyszę ręczną z elastycznymi bokami i bardzo miękką ściereczkę z wysokiej jakości delikatnych włókien jest idealny do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z płaskich lub zaokrąglonych powierzchni w kuchni i łazience (np. zlewów).

Zestaw zawiera dyszę ręczną z elastycznymi bokami i wysokiej jakości ściereczkę. W połączeniu zapewniają optymalne rezultaty czyszczenia trudno dostępnych płaskich i zaokrąglonych powierzchni. Dysza ręczna z elastycznymi bokami dopasowuje się do czyszczonej powierzchni poprzez delikatne dociśnięcie. Dzięki specjalnej strukturze pętelek tkaniny ściereczka gwarantuje szczególnie skuteczne usuwanie zabrudzeń. Wysoka przepuszczalność pary pozwala uzyskać doskonałe i higieniczne rezultaty czyszczenia – nawet kąty i krawędzie są czyste w krótkim czasie. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę można szybko i łatwo przymocować do dyszy ręcznej. Podczas pracy ściereczka pozostaje solidnie zamocowana w odpowiedniej pozycji, co zapobiega jej zsuwaniu. Po wyczyszczeniu użytą ściereczkę można zdjąć ze ssawki ręcznej bez konieczności kontaktu z zabrudzeniem.

Cechy i zalety
Zestaw elastyczna dysza ręczna + ściereczka: Elastyczne boki
Elastyczne boki
Elastyczna ssawka ręczna łatwo dopasowuje się do krzywizn zlewów i wanien. Nakładka umożliwia skuteczne czyszczenie różnego rodzaju powierzchni bez pozostawiania za sobą śladów zabrudzeń. Zwężane i elastyczne boki ułatwiają czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc, np. za kranami.
Zestaw elastyczna dysza ręczna + ściereczka: Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry
Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry
Specjalna struktura pętelek zapewnia szczególnie dobre usuwanie zabrudzeń i dokładne czyszczenie. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Zestaw elastyczna dysza ręczna + ściereczka: System mocowania pada za pomocą rzepów
System mocowania pada za pomocą rzepów
Nakładkę przymocowuje się do ssawki ręcznej poprzez jej dociśnięcie. Nakładka nie zsuwa się podczas czyszczenia
Ściereczka mocowana na pasek
  • Brak kontaktu z zabrudzeniem podczas wymiany nakładek: wystarczy przytrzymać nakładkę za pasek i ściągnąć ssawkę ręczną do góry.
Nakładka pokrywa wszystkie strony ssawki ręcznej
  • Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
  • Chroni meble przed zarysowaniami.
Mały rozmiar
  • Rozmiar ssawki ręcznej sprawia, że nadaje się ona do obszarów średniej wielkości.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 160 x 170 x 55

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Zastosowania
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Kabina prysznicowa
  • Blaty w kuchni
  • Płyty grzewcze
  • Piekarnik
  • Okapy