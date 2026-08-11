Zestaw zawiera dyszę ręczną z elastycznymi bokami i wysokiej jakości ściereczkę. W połączeniu zapewniają optymalne rezultaty czyszczenia trudno dostępnych płaskich i zaokrąglonych powierzchni. Dysza ręczna z elastycznymi bokami dopasowuje się do czyszczonej powierzchni poprzez delikatne dociśnięcie. Dzięki specjalnej strukturze pętelek tkaniny ściereczka gwarantuje szczególnie skuteczne usuwanie zabrudzeń. Wysoka przepuszczalność pary pozwala uzyskać doskonałe i higieniczne rezultaty czyszczenia – nawet kąty i krawędzie są czyste w krótkim czasie. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę można szybko i łatwo przymocować do dyszy ręcznej. Podczas pracy ściereczka pozostaje solidnie zamocowana w odpowiedniej pozycji, co zapobiega jej zsuwaniu. Po wyczyszczeniu użytą ściereczkę można zdjąć ze ssawki ręcznej bez konieczności kontaktu z zabrudzeniem.