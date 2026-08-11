Zestaw elastyczna dysza ręczna + ściereczka
Zestaw zawierający dyszę ręczną z elastycznymi bokami i bardzo miękką ściereczkę z wysokiej jakości delikatnych włókien jest idealny do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z płaskich lub zaokrąglonych powierzchni w kuchni i łazience (np. zlewów).
Zestaw zawiera dyszę ręczną z elastycznymi bokami i wysokiej jakości ściereczkę. W połączeniu zapewniają optymalne rezultaty czyszczenia trudno dostępnych płaskich i zaokrąglonych powierzchni. Dysza ręczna z elastycznymi bokami dopasowuje się do czyszczonej powierzchni poprzez delikatne dociśnięcie. Dzięki specjalnej strukturze pętelek tkaniny ściereczka gwarantuje szczególnie skuteczne usuwanie zabrudzeń. Wysoka przepuszczalność pary pozwala uzyskać doskonałe i higieniczne rezultaty czyszczenia – nawet kąty i krawędzie są czyste w krótkim czasie. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczkę można szybko i łatwo przymocować do dyszy ręcznej. Podczas pracy ściereczka pozostaje solidnie zamocowana w odpowiedniej pozycji, co zapobiega jej zsuwaniu. Po wyczyszczeniu użytą ściereczkę można zdjąć ze ssawki ręcznej bez konieczności kontaktu z zabrudzeniem.
Cechy i zalety
Elastyczne bokiElastyczna ssawka ręczna łatwo dopasowuje się do krzywizn zlewów i wanien. Nakładka umożliwia skuteczne czyszczenie różnego rodzaju powierzchni bez pozostawiania za sobą śladów zabrudzeń. Zwężane i elastyczne boki ułatwiają czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc, np. za kranami.
Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibrySpecjalna struktura pętelek zapewnia szczególnie dobre usuwanie zabrudzeń i dokładne czyszczenie. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
System mocowania pada za pomocą rzepówNakładkę przymocowuje się do ssawki ręcznej poprzez jej dociśnięcie. Nakładka nie zsuwa się podczas czyszczenia
Ściereczka mocowana na pasek
- Brak kontaktu z zabrudzeniem podczas wymiany nakładek: wystarczy przytrzymać nakładkę za pasek i ściągnąć ssawkę ręczną do góry.
Nakładka pokrywa wszystkie strony ssawki ręcznej
- Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
- Chroni meble przed zarysowaniami.
Mały rozmiar
- Rozmiar ssawki ręcznej sprawia, że nadaje się ona do obszarów średniej wielkości.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|160 x 170 x 55
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Zastosowania
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Kabina prysznicowa
- Blaty w kuchni
- Płyty grzewcze
- Piekarnik
- Okapy