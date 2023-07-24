Jaki opryskiwacz ogrodowy wybrać?

Opryskiwacze ręczne

Opryskiwacze ręczne to najprostsze urządzenia, które mają pojemność od 0,5 do 2 l. Z tego względu nadają się głównie do opryskiwania roślin w domu lub na tarasie czy balkonie. W ogrodzie przydadzą się w sytuacji, gdy szkodnik lub choroba zaatakowała pojedyncze okazy. Opryskiwaczy ręcznych można także używać do zraszania roślin wodą i nawożenia dolistnego.

W sklepach znajdziemy dwa rodzaje opryskiwaczy ręcznych:

pulsacyjne – rozpylenie cieczy następuje po naciśnięciu dźwigni,

– rozpylenie cieczy następuje po naciśnięciu dźwigni, ciśnieniowe – wytwarzają ciśnienie za pomocą pompy jeszcze przed naciśnięciem dźwigni, co pozwala wykonać oprysk ciągły.

Opryskiwacz ogrodowy ręczny jest łatwy w obsłudze oraz poręczny dzięki kompaktowym rozmiarom. Sprawdzi się na balkonach, w małych ogródkach, jak i na większych powierzchniach, gdzie wymagana jest precyzja aplikacji.