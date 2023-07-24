Jaki opryskiwacz ogrodowy wybrać?
Dobry opryskiwacz ogrodowy pomaga efektywnie dbać o rośliny, zapewniając im optymalne warunki wzrostu i ochronę przed szkodnikami. Przyda się nie tylko w ogrodzie czy sadzie, ale także na balkonie i w domu. Jakie są rodzaje opryskiwaczy? Czym się kierować przy zakupie? Ile kosztuje opryskiwacz ogrodowy? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym poradniku.
Rodzaje opryskiwaczy ogrodowych
Każdy miłośnik roślin w swoim zestawie sprzętów ogrodowych powinien posiadać opryskiwacz. To urządzenie służy do aplikacji środków ochrony roślin i nawozów. Na rynku dostępne są różne rodzaje opryskiwaczy:
- ręczne,
- naramienne,
- plecakowe,
- akumulatorowe.
Wybór odpowiedniego zależy głównie od powierzchni ogrodu i ilości roślin.
Opryskiwacze ręczne
Opryskiwacze ręczne to najprostsze urządzenia, które mają pojemność od 0,5 do 2 l. Z tego względu nadają się głównie do opryskiwania roślin w domu lub na tarasie czy balkonie. W ogrodzie przydadzą się w sytuacji, gdy szkodnik lub choroba zaatakowała pojedyncze okazy. Opryskiwaczy ręcznych można także używać do zraszania roślin wodą i nawożenia dolistnego.
W sklepach znajdziemy dwa rodzaje opryskiwaczy ręcznych:
- pulsacyjne – rozpylenie cieczy następuje po naciśnięciu dźwigni,
- ciśnieniowe – wytwarzają ciśnienie za pomocą pompy jeszcze przed naciśnięciem dźwigni, co pozwala wykonać oprysk ciągły.
Opryskiwacz ogrodowy ręczny jest łatwy w obsłudze oraz poręczny dzięki kompaktowym rozmiarom. Sprawdzi się na balkonach, w małych ogródkach, jak i na większych powierzchniach, gdzie wymagana jest precyzja aplikacji.
Opryskiwacze naramienne
Opryskiwacze naramienne mają zbiornik o większej pojemności (3–12 l), a co za tym idzie są cięższe i dlatego zastosowano w nich pasek do noszenia na ramieniu. Dzięki temu praca nie jest męcząca. Nadają się do ochrony roślin w małych i średnich ogrodach. Z pomocą opryskiwacza naramiennego można opryskać większe grupy roślin, trawniki czy korony drzewek.
W tej grupie dostępne są wyłącznie opryskiwacze ciśnieniowe. Ich cechą charakterystyczną jest pompa, która generuje ciśnienie wewnątrz zbiornika. Powietrze trzeba jednak wtłaczać do niej ręcznie. Opryskiwacz ciśnieniowy naramienny umożliwia równomierną aplikację roztworów, ponieważ ciecz wydostaje się przez dyszę znajdującą się na końcu lancy.
Opryskiwacze plecakowe
Opryskiwacze plecakowe są największe i najbardziej wydajne. Ze względu na zbiorniki o pojemności od 12 do 20 l nosi się je na plecach, co pozwala na swobodne poruszanie się i wykonywanie oprysków nawet w trudno dostępnych miejscach. Opryskiwacze plecakowe mogą mieć napęd ręczny (pompowanie za pomocą dźwigni umieszczonej z boku zbiornika) lub mechaniczny – ciśnienie wytwarzane jest przez silnik elektryczny lub spalinowy.
Duża pojemność opryskiwaczy plecakowych pozwala na wydajne opryskiwanie dużych ogrodów czy sadów bez konieczności uzupełniania zbiornika. Poza tym takie modele zwykle mają w zestawie różne rodzaje dysz, co zwiększa ich funkcjonalność i zakres zastosowania.
Opryskiwacze akumulatorowe elektryczne
Najnowocześniejszymi urządzeniami do aplikacji środków ochrony roślin i nawozów są opryskiwacze akumulatorowe. Za rozpylanie cieczy pod ciśnieniem odpowiada silnik elektryczny, który zasilany jest baterią. Eliminuje to konieczność ręcznego pompowania. Dzięki temu wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie nie jest męczące.
Opryskiwacz akumulatorowy pozwala na wydajne opryskiwanie nawet dużych ogrodów w krótkim czasie. W odróżnieniu od modeli spalinowych nie wytwarza jednak spalin i wyróżnia się cichą pracą. Poza tym opryskiwacz na akumulator jest lekki, kompaktowy i łatwy w obsłudze. Przyda się w każdym ogrodzie do zwalczania szkodników, usuwania chwastów, nawożenia, a nawet punktowego podlewania.
Parametry opryskiwaczy ogrodowych
Wybierając opryskiwacz ogrodowy, warto zwrócić uwagę na takie parametry, jak:
- Ciśnienie robocze – ma wpływ na skuteczność i precyzję opryskiwania. Wartość tego parametru zależy od rodzaju opryskiwacza, największe ciśnienie generują opryskiwacze z napędem.
- Regulacja ciśnienia – ta funkcja umożliwia dostosowanie siły strumienia do różnych zastosowań i rodzajów roślin. W opryskiwaczu akumulatorowym Kärcher możliwa jest płynna regulacje bezpośrednio na dyszy – od drobnej mgiełki do punktowego strumienia.
- Pojemność zbiornika – pojemność powinna być dopasowana do wielkości opryskiwanego obszaru, aby nie było konieczności ciągłego uzupełniania zbiornika. Trzeba pamiętać, że im większy pojemnik, tym większa masa urządzenia.
- Wydajność tłoczenia – ten parametr informuje, jaką ilość cieczy może wypompować opryskiwać w określonym czasie. Im wyższa wartość tego, tym wydajniejsza i szybsza praca.
- Jakość wykonania – najlepiej wybrać opryskiwacz, który ma zbiornik wykonany z materiału odpornego na działanie agresywnych substancji oraz trwałe dysze z mosiądzu.
- Rozwiązania zapewniające komfort użytkowania – warto zwrócić uwagę na możliwość regulacji długości lancy, ergonomiczne uchwyty, możliwość zablokowania spustu czy wskaźnik napełnienia zbiornika.
- Typ baterii i czas pracy na jednym ładowaniu (w przypadku opryskiwaczy akumulatorowych) – najlepsze są opryskiwacze z akumulatorem litowo-jonowym, który zapewnia wydajną pracę i długi czas działania na jednym ładowaniu.
Jak dobrać pojemność opryskiwacza?
Dobór odpowiedniej pojemności opryskiwacza ogrodowego jest kluczowy dla efektywnego i wygodnego prowadzenia prac w ogrodzie. Istnieje kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę:
- Powierzchnia ogrodu – im większy obszar wymaga opryskiwania, tym większa powinna być pojemność zbiornika, aby uniknąć częstego uzupełniania cieczy.
- Rodzaj i wielkość roślin – rośliny o większych rozmiarach lub gęstym ulistnieniu mogą potrzebować większej ilości oprysku, a więc należy wybrać opryskiwacz z większym zbiornikiem.
- Rodzaj oprysków – każdy rodzaj środka może wymagać innej ilości cieczy do skutecznego pokrycia obszaru. Jeśli będą stosowane różne opryski, warto wybrać opryskiwacz z większym zbiornikiem, aby dostosować ilość roztworu do konkretnego zastosowania.
- Wygoda użytkowania – mniejsza pojemność zbiornika to lżejszy i bardziej poręczny opryskiwacz, ale także konieczność częstszego uzupełniania, zwłaszcza przy większych powierzchniach.
Ile kosztują różne rodzaje opryskiwaczy?
Ceny opryskiwaczy ogrodowych mogą się różnić w zależności od rodzaju, marki, pojemności czy funkcji. Najprostsze modele ręczne kosztują mniej niż 10 zł. Opryskiwacze ciśnieniowe z regulacją, wykonane z wysokiej jakości materiałów to już wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych.
Za opryskiwacze naramienne trzeba zapłacić od 40 do 100 zł. Modele plecakowe to już większy wydatek. Ich ceny wahają się od 60 do ponad 1000 zł. Najtańsze są opryskiwacze plecakowe ręczne, natomiast modele spalinowe lub akumulatorowe kosztują przeciętnie kilkaset złotych.
Dobrym stosunkiem ceny do jakości wyróżnia się opryskiwacz akumulatorowy Kärcher PSU 4-18, który kosztuje 449 zł. Urządzenie umożliwia efektywne opryskiwanie, nawożenie i podlewanie za naciśnięciem jednego przycisku.
Akcesoria do opryskiwaczy – które wybrać?
Producenci opryskiwaczy ogrodowych oferują różne akcesoria, które ułatwiają pracę. Należą do nich:
- Różne typy dyszsz – różne końcówki przeznaczone są do konkretnych zastosowań. Przykładowo, dysze stożkowe służą do opryskiwania upraw w pojedynczych rzędach zaś dysze płaskostrumieniowe nadają się do niskich roślin oraz do zwalczania chwastów.
- Lance teleskopowe i przedłużki – pozwalają zwiększyć zasięg opryskiwania. Są szczególnie przydatne w przypadku wysokich roślin oraz trudno dostępnych miejsc. Dłuższa lanca to także większe bezpieczeństwo wykonywania oprysków chemicznymi środkami ochrony roślin.
- Paski i uprzęże – są szczególnie przydatne w przypadku opryskiwaczy naramiennych i plecakowych, ponieważ umożliwiają wygodne przenoszenie urządzenia.
Trzeba też pamiętać, że niektóre części opryskiwaczy ogrodowych ulegają zużyciu i wymagają wymiany na nowe. Konieczne jest zatem zaopatrzenie się w uszczelki czy filtry, które zatrzymują zanieczyszczenia mogące uszkodzić dysze opryskiwacza.