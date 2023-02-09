Skrobaczka do szyb: jaką wybrać, gdzie kupić?

Przyczyny zamarzania szyb

Zamarznięte szyby samochodowe w okresie jesienno-zimowym nikogo nie dziwią. Gdy temperatura spada poniżej 0°C, pojawia się szron – opad atmosferyczny w postaci małych kryształków lodu. Dokładniej – zachodzi proces resublimacji pary wodnej, czyli gwałtowne jej zamarzanie z pominięciem etapu skraplania.

Dodatkowo przy ujemnych temperaturach na szybach samochodowych pojawia się lód. Wystarczy, że będzie padał marznący deszcz lub śnieg zacznie się topić podczas jazdy, tworząc kropelki wody, które zamarzną następnie w czasie postoju. To jednak nie koniec problemów z szybami w autach. Możesz się także spotkać z ich zamarzaniem od środka.

Zbyt wysoki poziom wilgoci wewnątrz samochodu sprawia, że zachodzą takie same zjawiska jak na zewnątrz. Podczas przymrozków, gdy auto stoi na parkingu, para wodna może się skraplać i zamieniać w lód lub gwałtownie zamarzać, tworząc szron.

Każdy kierowca, zanim wyruszy w drogę, musi odśnieżyć samochód i usunąć szron lub lód z szyb. Tego wymagają przepisy o ruchu drogowym, ale także zdrowy rozsądek. Zamarznięte szyby wpływają negatywnie na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Do usuwania szronu przeznaczone są różne akcesoria i środki. Najpopularniejsze są skrobaczki samochodowe.