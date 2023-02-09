Skrobaczka do szyb: jaką wybrać, gdzie kupić?
Skrobanie zamarzniętych szyb zimą nie należy do najprzyjemniejszych czynności, ale jest konieczne. Na rynku znajdziesz szereg różnych akcesoriów, które mają ułatwić to zadanie. Jakiś czas temu pojawiły się okrągłe skrobaczki do szyb. Ich kształt zapewnia szybsze i wygodniejsze skrobanie zamarzniętych szyb. Do wyboru są dwa rodzaje okrągłych skrobaczek samochodowych – ręczne oraz elektryczne. Sprawdź, którą wybrać.
Przyczyny zamarzania szyb
Zamarznięte szyby samochodowe w okresie jesienno-zimowym nikogo nie dziwią. Gdy temperatura spada poniżej 0°C, pojawia się szron – opad atmosferyczny w postaci małych kryształków lodu. Dokładniej – zachodzi proces resublimacji pary wodnej, czyli gwałtowne jej zamarzanie z pominięciem etapu skraplania.
Dodatkowo przy ujemnych temperaturach na szybach samochodowych pojawia się lód. Wystarczy, że będzie padał marznący deszcz lub śnieg zacznie się topić podczas jazdy, tworząc kropelki wody, które zamarzną następnie w czasie postoju. To jednak nie koniec problemów z szybami w autach. Możesz się także spotkać z ich zamarzaniem od środka.
Zbyt wysoki poziom wilgoci wewnątrz samochodu sprawia, że zachodzą takie same zjawiska jak na zewnątrz. Podczas przymrozków, gdy auto stoi na parkingu, para wodna może się skraplać i zamieniać w lód lub gwałtownie zamarzać, tworząc szron.
Każdy kierowca, zanim wyruszy w drogę, musi odśnieżyć samochód i usunąć szron lub lód z szyb. Tego wymagają przepisy o ruchu drogowym, ale także zdrowy rozsądek. Zamarznięte szyby wpływają negatywnie na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Do usuwania szronu przeznaczone są różne akcesoria i środki. Najpopularniejsze są skrobaczki samochodowe.
Rodzaje okrągłych skrobaczek do szyb
Skrobaczki do szyb samochodowych to szeroka gama przyrządów. Oprócz tradycyjnych, z podłużną końcówką, ciekawą propozycją są te o okrągłym kształcie. Usuwanie lodu i szronu za ich pomocą jest szybsze, skuteczniejsze i wygodniejsze, ponieważ trzeba wykonać tylko kilka kolistych ruchów. Na rynku znajdziesz dwa rodzaje okrągłych skrobaczek do szyb – ręczne i elektryczne.
Okrągłe skrobaczki ręczne
Plastikowe skrobaczki do auta w postaci lejka nazywane są także magicznymi. Mają kształt stożka – z jednej strony są szersze, a z drugiej węższe. Okrągła skrobaczka pokrywa większy obszar niż tradycyjna, przez co wystarczy wykonać kilka kolistych ruchów, aby usunąć szron z szyby. Węższa strona z wypustkami służy do skrobania lodu.
Zaletą ręcznej okrągłej skrobaczki do szyb jest także możliwość używania jej jako lejka do płynów eksploatacyjnych. Poza tym kształt lejka pozwala na wygodny chwyt. Jeżeli wybierzesz skrobaczkę wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, nie musisz obawiać się o porysowanie szyb.
Okrągłe skrobaczki elektryczne
Alternatywą dla ręcznych skrobaczek okrągłych są modele napędzane mechanicznie. Dzięki temu skrobanie zamarzniętych szyb jest jeszcze szybsze i skuteczniejsze. Elektryczne skrobaczki mają silniki i zasilane są wbudowanym akumulatorem. Ich głównym elementem jest szybkoobracająca się tarcza z wypustkami, która usuwa szron i lód z szyb samochodowych.
Przewagą elektrycznych skrobaczek do szyb samochodowych nad ręcznymi jest wysoka skuteczność działania i wygoda użycia. Aby pozbyć się lodu czy szronu, nie trzeba wkładać w to dużo siły i czasu. Wystarczy przesuwać urządzenie po powierzchni. Co więcej, elektryczne skrobaczki znacznie lepiej radzą sobie z usuwaniem warstwy lodu. Pod tym względem nie mają sobie równych.
WWarto także podkreślić, że akumulatorowe skrobaczki do szyb samochodowych są w pełni bezpieczne w użytkowaniu. Wykonane są z wysokiej jakości materiałów, które nie powodują powstawania rys. Dodatkowo tarcze są wymienne, zatem urządzenie posłuży przez wiele lat.
Najlepsza skrobaczka do szyb samochodowych
Fot.: Skrobaczka do szyb samochodowych EDI 4
Jeżeli szukasz najlepszej skrobaczki do szyb samochodowych, to urządzenie EDI 4 Kärcher jest dla Ciebie. Wystarczy, że raz usuniesz szron czy lód z jego użyciem, a już nigdy nie wrócisz do tradycyjnych metod.
Akumulatorowa skrobaczka Kärcher szybko, skutecznie i bez wysiłku usuwa nie tylko szron i śnieg, ale także grubą warstwę lodu. Ma napędzaną elektrycznie tarczę z aż 6 plastikowymi ostrzami, która obraca się z prędkością 500 obr./min. W rezultacie błyskawicznie, równomiernie i dokładnie czyści szyby. Co ważne, elektryczna skrobaczka do samochodu nie rysuje szyb ani nie uszkadza uszczelek.
Olbrzymią zaletą skrobaczki Kärcher jest wygoda użytkowania. Ma zaokrąglony wierzch i dużą powierzchnię, przez co dobrze leży w dłoni. Aby uruchomić skrobaczkę, wystarczy lekko docisnąć ją do szyby. Dzięki kompaktowej budowie bez problemu mieści się w schowku. Może być przechowywana nawet w temperaturze -20 °C. Dla bezpieczeństwa ma osłonę na tarczę z ostrzami.
Elektryczna skrobaczka EDI 4 zasilana jest jonowo-litowym akumulatorem, który jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem. Dzięki temu nawet po dłuższym czasie urządzenie jest gotowe do użycia. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 15 minut, co wystarcza na kilkukrotne skrobanie szyb. O konieczności naładowania poinformują Cię zintegrowane diody LED.
Jeżeli nie chcesz tracić czasu na mozolne i uciążliwe skrobanie szyb na mrozie, wybierz elektryczną skrobaczkę Kärcher. Dzięki możliwości wymiany tarczy posłuży Ci przez wiele sezonów.
Jak korzystać z elektrycznej skrobaczki do szyb samochodowych?
Obsługa elektrycznej skrobaczki do szyb samochodowych jest bardzo prosta. Wystarczy lekko przycisnąć urządzenie do powierzchni szyby i równomiernie przesuwać. Pamiętaj także o wcześniejszym naładowaniu skrobaczki.
Zobacz film prezentujący zastosowanie elektrycznej skrobaczki do szyb samochodowych
Dodatkowe akcesoria do okrągłej skrobaczki do szyb
Fot.: Zestaw do czyszczenia szyb samochodowych
Akumulatorowa skrobaczka do szyb samochodowych Kärcher to urządzenie nowoczesne, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Jest przemyślane nie tylko pod względem skuteczności działania i łatwej obsługi, ale także wielofunkcyjnego zastosowania. Do skrobaczki EDI 4 możesz dokupić dodatkowe akcesoria.
Jeżeli obawiasz się, że akumulatorowa skrobaczka Kärcher rozładuje się w najmniej oczekiwanym momencie, dokup do niej ładowarkę samochodową, którą podłącza się do gniazda zapalniczki 12 V. W ten sposób z łatwością naładujesz urządzenie nawet podczas jazdy, dzięki czemu zawsze będzie gotowe do użycia.
Ciekawą propozycją jest także zestaw do czyszczenia szyb samochodowych. To rozwiązanie umożliwia użytkowanie akumulatorowej skrobaczki Kärcher przez cały rok. Zestaw składa się z czterech elementów, które gwarantują dokładne czyszczenie szyb samochodowych:
● wymienna tarcza z plastikowym hakiem do mocowania padów czyszczących,
● pady czyszczące wielokrotnego użytku,
● środek RM 650 do czyszczenia szyb – wspomaga usuwanie zanieczyszczeń i zapobiega ich ponownemu osadzaniu się bez konieczności użycia wody,
● miękka ściereczka z mikrofibry – do wycierania do sucha dla efektu bez smug.
Dzięki łatwej wymianie tarcz oraz odpowiedniej mocy obrotów akumulatorową skrobaczkę EDI 4 można wykorzystać do usuwania zanieczyszczeń, takich jak pozostałości po owadach lub ptasie odchody. Co więcej, zarówno pad czyszczący, jak i ściereczkę z mikrofibry można prać w pralce w temperaturze do 60°C, co umożliwia ich wielokrotne użytkowanie.
Akumulatorowa skrobaczka do szyb to w praktyce urządzenie wielofunkcyjne, które znajdzie zastosowanie przez cały rok. To niezbędny gadżet dla każdego kierowcy.
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