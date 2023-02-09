Sadzenie, uprawa i przycinanie róż. Jak pielęgnować róże w ogrodzie?

Sadzenie krzewów róż

Przed posadzeniem różanych krzewów do ziemi trzeba przygotować sadzonki. Jeżeli rosły one w pojemnikach, delikatnie je wyjmij, aby nie uszkodzić bryły i systemu korzeniowego. Warto też zwrócić uwagę na wilgotność podłoża w doniczce. Jeżeli jest przesuszone, zanurz bryłę w wodzie na kilka minut. W przeciwnym razie róże mogą się źle przyjąć, nawet po obfitym podlaniu po posadzeniu.

W przypadku sadzonek róż z gołym korzeniem należy moczyć je w wodzie przez kilka godzin. Mają one przycięty system korzeniowy, a ten zabieg pobudza je do wytworzenia nowych korzeni.

Po przygotowaniu sadzonek przychodzi pora na wykopanie dołków. Przyjmuje się, że nasada pędów (miejsce szczepienia) powinna znaleźć się 2–3 cm pod powierzchnią gleby. Jednak głębokość sadzenia róż zależy od rodzaju gleby i sposobu ściółkowania.

Na glebach ciężkich i ściółkowanych róże sadzi się płycej – miejsce szczepienia powinno być 2–3 cm pod ziemią lub równo z podłożem. Krzewy zakopane zbyt głęboko są narażone na rozwój chorób i zamieranie. Z kolei na glebach lekkich, piaszczystych róże sadzi się głębiej, a miejsce okulizacji powinno znajdować się ok. 5 cm poniżej powierzchni gruntu. Latem chroni to roślinę przed nadmierną utratą wilgoci, zaś zimą przed przemarzaniem.

W przypadku róż zwykle wykopuje się dołek dwukrotnie większy niż bryła korzeniowa rośliny. Ważne, aby umieszczając krzew w zagłębieniu, nie zawijać końców korzeni do góry. Można je nieco przyciąć, ale nie powinny być krótsze niż 20 cm. Po posadzeniu rośliny ubij ziemię dookoła niej. Dzięki temu gleba lepiej przylgnie do korzeni, co ułatwia pobór wody.

Po posadzeniu róż można usypać kopczyk o wysokości ok. 15 cm, aby zapobiec wysychaniu roślin. Szczególnie późną wiosną, gdy temperatury są dość wysokie, jest on konieczny. Należy go natomiast rozgarnąć 3–4 tygodnie po posadzeniu. Podczas jesiennego sadzenia róż kopczyk chroni rośliny przed mrozem. Rozgarnia się go dopiero pod koniec marca.

Najważniejszą czynnością po posadzeniu róż jest bardzo obfite ich podlanie. Jeden krzew należy nawodnić ok. 5 litrami wody. Jeśli po posadzeniu jest sucho i ciepło, należy dodatkowo podlewać róże raz w tygodniu do czasu, aż się w pełni ukorzenią.