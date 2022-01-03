Mycie okien zimą: jak zrobić to szybko i skutecznie?
Przedświąteczny okres to czas intensywnych przygotowań. Na długiej liście zadań zwykle pierwsze miejsce zajmują generalne porządki. Wśród nich jest także mycie okien, a zimą pracę dodatkowo utrudnia niesprzyjająca pogoda. Radzimy, jak szybko i skutecznie umyć okna zimą, gdy na zewnątrz panują minusowe temperatury.
Kiedy najlepiej myć okna?
Mycie okien to jeden z najmniej lubianych obowiązków domowych. Powodów awersji jest wiele. Czynność ta jest czaso- i pracochłonna, a najczęściej zniechęcają nas mało satysfakcjonujące rezultaty. Mimo włożonego wysiłku na szybach pojawiają się smugi. Można jednak tego uniknąć – trzeba się tylko odpowiednio przygotować. Poza płynami, ściereczkami, ręcznikami, ściągaczkami i innymi akcesoriami – ważna jest odpowiednia pora dnia i pogoda.
Przy jakiej pogodzie najlepiej myć okna zimą?
Planując mycie okien, koniecznie musisz sprawdzić wcześniej prognozę pogody. Wykluczony jest zarówno słoneczny gorący dzień, jak i deszczowy. Mycie okien przy intensywnym i bezpośrednim nasłonecznieniu lub w upalne dni sprawia, że woda i płyn szybko odparowują, a szyby błyskawicznie wysychają. W rezultacie pojawiają się uciążliwe smugi i zacieki.
Do ilu stopni można myć okna zimą? Najlepsze warunki to suchy, bezwietrzny dzień z temperaturą powyżej 0°C, najlepiej w przedziale od 2 do 8°C. W takich warunkach woda i środek czyszczący nie zamarzają, a zabrudzenia dają się usunąć bez ryzyka smug i zacieków. Czyszczeniu sprzyja także pochmurna pogoda, jednak nie może padać, bo deszcz zniweczy Twoją pracę.
Mycie okien na mrozie nie jest dobrym pomysłem. Już przy 0°C i niżej woda zaczyna szybko zamarzać na szybie, co utrudnia czyszczenie i prowadzi do powstawania lodowych śladów. Przy temperaturach -5°C i niższych mycie okien staje się nie tylko nieskuteczne, ale też ryzykowne – zimna szyba jest bardziej podatna na mikropęknięcia, a uszczelki mogą ulec uszkodzeniu.
Czym myć okna zimą?
Zimą okna najlepiej myć płynem do szyb z dodatkiem alkoholu, używając letniej wody, a nie gorącej, aby nie powodować smug ani naprężeń na zimnym szkle.
Nawet jeśli latem lub wiosną wystarczała woda z dodatkiem płynu, zimą ten sam sposób często zawodzi. Mycie okien zimą różni się od letniego nie tylko przez temperaturę, ale też przez rodzaj zabrudzeń, które osiadają na szybach.
Zimą na oknach gromadzi się tłusta sadza, pył zawieszony oraz osady z ogrzewania i spalin. To zanieczyszczenia cięższe, bardziej lepkie i trudniejsze do usunięcia niż kurz czy pyłki roślinne typowe dla cieplejszych miesięcy. Sama woda nie wystarczy, ponieważ rozmazuje zabrudzenia, zamiast je rozpuścić. Dlatego do tego rodzaju zanieczyszczeń potrzebny jest detergent o właściwościach odtłuszczających (na bazie alkoholu), który poradzi sobie z osadem i nie pozostawi smug.
Letnie metody wodą z płynem do mycia naczyń czy zwykłym płynem do mycia szyb nie wystarczą, bo:
- Niska temperatura sprawia, że woda i środki czyszczące szybciej zamarzają na szybie.
- Płyn odparowuje nierównomiernie, a to powoduje tworzenie się smug i zacieków.
- Zimne szkło gorzej reaguje na uniwersalne preparaty przeznaczone na cieplejsze pory roku.
- Mróz może osłabiać uszczelki, a źle dobrana chemia przyspiesza ich twardnienie.
- Stosowanie letnich metod zwiększa ryzyko wychłodzenia mieszkania.
Czym myć okna, żeby nie zamarzały? Zimowy płyn do mycia okien z alkoholem
Zimą dodatek alkoholu do mycia okien jest niezbędny! Tylko preparaty na bazie alkoholu sprawdzą się w myciu okien zimą. Zwykły płyn do mycia szyb może zamarznąć na oknie dokładnie tak samo, jak woda. Do tego, alkohol dobrze radzi sobie z rozpuszczaniem tłustych osadów.
Warto jednak zwrócić uwagę na jego procentową zawartość preparacie – płyny o niskim stężeniu alkoholu także będą zamarzać. Najlepsze będą więc mieszanki wysokoprocentowe.
Jednym ze sposobów na mycie okien jest wykorzystanie zimowego płynu do spryskiwaczy, który stosuje się w samochodach, jednak jest on szkodliwy dla środowiska i negatywnie wpływa na rośliny w domu. Nie powinno się go także wdychać.
Do mycia okien zimą możesz też przygotować własny płyn. Przygotuj roztwór z octu, płynu do naczyń (lub szyb) i spirytusu.
Jak unikać smug na szybach zimą?
Aby okna nie zamarzały podczas mycia zimą, trzeba ograniczyć ilość wody na szybie i skrócić czas jej kontaktu z zimnym szkłem. Najlepiej używać płynu do szyb z dodatkiem alkoholu oraz myć okna szybko i etapami, od razu zbierając ciecz z powierzchni.
Mycie okien bez smug zimą uda się, jeżeli będziesz:
- Używać płynu na bazie alkoholu i letniej wody, która wolniej zamarza niż zimna.
- Myć okna małymi fragmentami, zamiast pokrywać płynem całą szybę naraz.
- Od razu zbierać wodę z szyby ściągaczką lub myjką.
- Pracować sprawnie, bez przerw między nanoszeniem płynu a jego usuwaniem.
- Prowadzić ściągaczkę jednym ruchem, od góry do dołu.
- Wycierać dolne krawędzie i ramy, gdzie woda zamarza najszybciej.
- Unikać mycia przy silnym mrozie i wietrze, które przyspieszają zamarzanie.
W praktyce okna nie zamarzają wtedy, gdy płyn nie ma czasu zamarznąć – a to zależy od tempa pracy, odpowiedniego preparatu i sposobu zbierania wody z szyby.
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Jakie akcesoria przydadzą Ci się do mycia okien zimą?
Przy myciu okien w zimie przydadzą Ci się:
- Ściągaczka do szyb – pozwala szybko zebrać wodę i nie zostawia wilgoci, która mogłaby zamarznąć,
- Myjka do okien z funkcją zasysania – skraca czas mycia i od razu usuwa brudną wodę z powierzchni szkła,
- Ściereczki z mikrofibry – do wycierania krawędzi szyb, ram i parapetów.
- Spryskiwacz – umożliwia równomierne naniesienie niewielkiej ilości płynu.
- Rękawica lub nakładka myjąca – ułatwia szybkie przetarcie szyby bez moczenia rąk.
- Sucha szmatka lub ręcznik papierowy – przydatne do zebrania resztek wilgoci na koniec.
Fot.: Myjka do okien sprawdza się też na poziomych gładkich powierzchniach odpornych na wilgoć
Pęknięcie szyby od gorącej wody – czy jest możliwe podczas mycia okien zimą?
Tak, pęknięcie szyby od gorącej wody podczas mycia okien zimą jest możliwe i w praktyce zdarza się częściej, niż mogłoby się wydawać. Główną przyczyną jest gwałtowna różnica temperatur. Zimą szyba bywa mocno wychłodzona, szczególnie od strony zewnętrznej. Polanie jej gorącą lub bardzo ciepłą wodą powoduje szybkie rozszerzanie się szkła na powierzchni, podczas gdy jego głębsze warstwy pozostają zimne. Takie naprężenia termiczne mogą doprowadzić do pęknięcia.
Ryzyko wzrasta przy silnym mrozie, starych oknach, mikrouszkodzeniach szkła lub nierównomiernym nagrzaniu powierzchni. Pęknięcie może pojawić się natychmiast albo po kilku minutach, już po zakończeniu mycia.
Dlatego zimą do mycia okien należy używać letniej wody, zbliżonej temperaturą do otoczenia. Unikanie gorącej wody to prosty sposób, aby nie uszkodzić szyby i nie narazić się na kosztowną wymianę.
Warto też wiedzieć, że gorąca woda wbrew pozorom zamarza szybciej niż zimna (to tzw. efekt Mpemby).
Nie najlepszym pomysłem jest też mycie okien parownicą w zimie. Strumień gorącej pary wodnej skierowany na zamrożoną szybę może spowodować jej pękniecie, z powodu różnicy temperatur. Aby uniknąć problemu, lepiej poczekać z używaniem parownicy do wiosny.
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Niezawodny sposób na mycie okien przez cały rok – myjka do okien zimą
Na szczęście istnieje niezawodny sposób na błyskawiczne i praktycznie bezwysiłkowe mycie okien w zimie. Jest nim myjka do okien Kärcher z serii WV. Funkcja zasysania brudnej wody i szeroka ssawka maksymalnie ułatwiają pracę. Po zwilżeniu i przetarciu okna wystarczy przyłożyć myjkę do szyby i przesuwać. Ciecz z jej powierzchni jest w tym czasie dokładnie zbierana i trafia bezpośrednio do zbiornika. Nie kapie na podłogę czy parapet i nie mamy kontaktu z brudem. Co najważniejsze, okna są czyste, suche i lśniące – bez smug, zacieków i osadów.
- W domowych warunkach dobrze sprawdzi się myjka do okien WV 2 Plus N. Jest lekka, poręczna i prosta w obsłudze, idealna do regularnego mycia szyb.
- Osoby, którym zależy na większej wydajności i dłuższym czasie pracy, mogą sięgnąć po WV 5 Plus N, wyposażoną w pojemniejszy akumulator i wygodny system wymiany ssawki.
- Z kolei WV 7 Signature Line to propozycja dla najbardziej wymagających – model o najwyższej mocy ssania, z wyświetlaczem pokazującym czas pracy i bardzo precyzyjnym prowadzeniem po szybie.
Korzystanie z myjki w praktyce oznacza, że mycie okien jest 3 razy szybsze w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Jest to ważne zwłaszcza zimą, gdy czyszczenie wymaga przebywania przy otwartym oknie lub na zewnątrz – a to może skończyć się chorobą. Poza tym przed świętami liczy się każda minuta, a myjka oszczędza bardzo dużo czasu.
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Jak myć okna zimą? Krok po kroku
A więc po kolei – jak umyć okna zimą?
Krok 1. Wybierz dzień z dobrą pogodą
Myj okna w suchy, bezwietrzny dzień, gdy temperatura wynosi powyżej 0°C, najlepiej 2-8°C. Przy 0°C i niżej woda zaczyna szybko zamarzać na szybie.
Krok 2. Przygotuj roztwór do mycia i akcesoria
Użyj płynu do szyb z dodatkiem alkoholu i letniej wody. Przygotuj: spryskiwacz, ściereczkę lub nakładkę myjącą, ściągaczkę oraz mikrofibrę do wykończenia. Jeśli masz myjkę do okien z funkcją zasysania, postaw ją pod ręką – pozwala od razu zebrać płyn z szyby i skraca czas mycia.
Krok 3. Myj szybę małymi fragmentami
Nie zalewaj całej szyby płynem. Pracuj etapami: spryskaj mały obszar i od razu go umyj.
Krok 4. Od razu zbieraj wodę z powierzchni
Zaraz po umyciu zbierz płyn ściągaczką (od góry do dołu, jednym ruchem). Możesz też wykorzystać myjkę z zasysaniem – pozwoli Ci ona działać na czysto, bo odciąga brudną wodę do zbiornika, więc nie kapie i nie zostawia wilgoci.
Krok 5. Osusz krawędzie i ramy
Wytrzyj dolne krawędzie szyby, ramy i parapet suchą mikrofibrą. To tam najczęściej zostaje woda i najszybciej pojawiają się smugi. Na koniec przetrzyj szybę suchą mikrofibrą tylko tam, gdzie widać pojedyncze ślady. Nie poleruj całej szyby „na sucho”, bo to może zostawić smugi.
Jak się ubrać do mycia okien zimą, aby się nie przeziębić?
Mycie okien zimą zwykle oznacza przeciąg, zimną szybę i chłodne powietrze wpadające do mieszkania. Żeby nie skończyło się to przeziębieniem, musisz postawić na szybkie mycie okien oraz odpowiednio się do tego ubrać. Co na siebie założyć do mycia okien przy niskich temperaturach?
- Ubierz się warstwowo, tak aby w razie potrzeby móc coś zdjąć lub narzucić.
- Załóż ciepły sweter lub bluzę, nawet jeśli w mieszkaniu jest ogrzewanie.
- Chroń dłonie – gumowe rękawice z cienką warstwą ocieplenia dobrze izolują od zimnej wody.
- Noś ciepłe skarpety i stabilne, antypoślizgowe obuwie.
- Przy myciu okien od zewnątrz załóż kurtkę chroniącą przed wiatrem.
- W chłodny dzień nie zaszkodzi czapka lub opaska na uszy.
- Staraj się pracować sprawnie, aby okno nie było długo otwarte.
Odpowiedni strój i krótszy czas mycia pozwalają zadbać o czyste okna bez wychładzania organizmu.
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