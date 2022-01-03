Mycie okien zimą: jak zrobić to szybko i skutecznie?

Czym myć okna zimą?

Zimą okna najlepiej myć płynem do szyb z dodatkiem alkoholu, używając letniej wody, a nie gorącej, aby nie powodować smug ani naprężeń na zimnym szkle.

Nawet jeśli latem lub wiosną wystarczała woda z dodatkiem płynu, zimą ten sam sposób często zawodzi. Mycie okien zimą różni się od letniego nie tylko przez temperaturę, ale też przez rodzaj zabrudzeń, które osiadają na szybach.

Zimą na oknach gromadzi się tłusta sadza, pył zawieszony oraz osady z ogrzewania i spalin. To zanieczyszczenia cięższe, bardziej lepkie i trudniejsze do usunięcia niż kurz czy pyłki roślinne typowe dla cieplejszych miesięcy. Sama woda nie wystarczy, ponieważ rozmazuje zabrudzenia, zamiast je rozpuścić. Dlatego do tego rodzaju zanieczyszczeń potrzebny jest detergent o właściwościach odtłuszczających (na bazie alkoholu), który poradzi sobie z osadem i nie pozostawi smug.

Letnie metody wodą z płynem do mycia naczyń czy zwykłym płynem do mycia szyb nie wystarczą, bo:

Niska temperatura sprawia, że woda i środki czyszczące szybciej zamarzają na szybie .

. Płyn odparowuje nierównomiernie , a to powoduje tworzenie się smug i zacieków.

, a to powoduje tworzenie się smug i zacieków. Zimne szkło gorzej reaguje na uniwersalne preparaty przeznaczone na cieplejsze pory roku .

. Mróz może osłabiać uszczelki , a źle dobrana chemia przyspiesza ich twardnienie.

, a źle dobrana chemia przyspiesza ich twardnienie. Stosowanie letnich metod zwiększa ryzyko wychłodzenia mieszkania.

Czym myć okna, żeby nie zamarzały? Zimowy płyn do mycia okien z alkoholem

Zimą dodatek alkoholu do mycia okien jest niezbędny! Tylko preparaty na bazie alkoholu sprawdzą się w myciu okien zimą. Zwykły płyn do mycia szyb może zamarznąć na oknie dokładnie tak samo, jak woda. Do tego, alkohol dobrze radzi sobie z rozpuszczaniem tłustych osadów.

Warto jednak zwrócić uwagę na jego procentową zawartość preparacie – płyny o niskim stężeniu alkoholu także będą zamarzać. Najlepsze będą więc mieszanki wysokoprocentowe.

Jednym ze sposobów na mycie okien jest wykorzystanie zimowego płynu do spryskiwaczy, który stosuje się w samochodach, jednak jest on szkodliwy dla środowiska i negatywnie wpływa na rośliny w domu. Nie powinno się go także wdychać.

Do mycia okien zimą możesz też przygotować własny płyn. Przygotuj roztwór z octu, płynu do naczyń (lub szyb) i spirytusu.

Jak unikać smug na szybach zimą?

Aby okna nie zamarzały podczas mycia zimą, trzeba ograniczyć ilość wody na szybie i skrócić czas jej kontaktu z zimnym szkłem. Najlepiej używać płynu do szyb z dodatkiem alkoholu oraz myć okna szybko i etapami, od razu zbierając ciecz z powierzchni.

Mycie okien bez smug zimą uda się, jeżeli będziesz:

Używać płynu na bazie alkoholu i letniej wody , która wolniej zamarza niż zimna.

, która wolniej zamarza niż zimna. Myć okna małymi fragmentami , zamiast pokrywać płynem całą szybę naraz.

, zamiast pokrywać płynem całą szybę naraz. Od razu zbierać wodę z szyby ściągaczką lub myjką .

. Pracować sprawnie , bez przerw między nanoszeniem płynu a jego usuwaniem.

, bez przerw między nanoszeniem płynu a jego usuwaniem. Prowadzić ściągaczkę jednym ruchem, od góry do dołu .

. Wycierać dolne krawędzie i ramy , gdzie woda zamarza najszybciej.

, gdzie woda zamarza najszybciej. Unikać mycia przy silnym mrozie i wietrze, które przyspieszają zamarzanie.

W praktyce okna nie zamarzają wtedy, gdy płyn nie ma czasu zamarznąć – a to zależy od tempa pracy, odpowiedniego preparatu i sposobu zbierania wody z szyby.

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Jakie akcesoria przydadzą Ci się do mycia okien zimą?

Przy myciu okien w zimie przydadzą Ci się: