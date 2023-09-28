Ogrodnik – zawód, do którego potrzebna jest pasja

Jakie obowiązki ma ogrodnik?

Ogrodnik ma wiele różnorodnych obowiązków związanych z projektowaniem, pielęgnacją i utrzymaniem ogrodów oraz terenów zielonych.

Koszenie trawy

Ogrodnik zajmuje się regularnym koszeniem trawników, aby były estetyczne i gęste. W takiej pracy przydaje się kosiarka akumulatorowa Kärcher LM 530/36, która umożliwia efektywne i ciche koszenie bez konieczności użycia paliwa.

Koszenie trudno dostępnych miejsc

Podkaszarka akumulatorowa Kärcher BCU 260/36 jest wykorzystywana do cięcia trawy lub chwastów w miejscach, które są trudno dostępne dla tradycyjnej kosiarki, takich jak obszary przy murkach, płotach czy wokół drzew.

Przycinanie żywopłotów

Ogrodnik dba o estetyczny wygląd żywopłotów, przycinając je regularnie i nadając im odpowiedni kształt. Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Kärcher HT 650/36 ułatwiają precyzyjne przycinanie.

Zbieranie liści

Dmuchawa do liści akumulatorowa Kärcher LBB 1060/36 Bp Pack przydaje się podczas zbierania liści i innych odpadków organicznych z trawników i chodników.

Sadzenie roślin

Ogrodnik jest odpowiedzialny za wybór odpowiednich roślin do ogrodu oraz ich sadzenie w odpowiednich miejscach.

Nawożenie i podlewanie

Regularne nawożenie i podlewanie roślin jest niezbędne, by utrzymać je w zdrowiu i aby dobrze wyglądały.

Przycinanie drzew i krzewów

Przycinanie pozwala usunąć martwe i uszkodzone gałęzie oraz nadaje roślinom atrakcyjny kształt.

Ochrona roślin

Ogrodnik monitoruje stan ogrodu i podejmuje działania w celu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami.

Projektowanie ogrodów

W zależności od umiejętności i doświadczenia ogrodnik może projektować ogrody, dobierając rośliny i elementy dekoracyjne.