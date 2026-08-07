Kärcher LM 530/36 - Profesjonalna kosiarka akumulatorowa
Profesjonalna kosiarka akumulatorowa Kärcher LM 530/36 o dużej mocy i szerokości koszenia 53cm łączy wydajność kosiarki spalinowej z cichą i zeroemisyjną pracą. Kosiarka akumulatorowa Kärcher LM 530/36 jest cicha, zwrotna, energooszczędna i łatwa w obsłudze. Inteligentny system kontroli prędkości noża Kärcher LM 530/36 dostosowuje się do trawnika i pozwala zwiększać zasięg urządzenia.
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