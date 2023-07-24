Jak pielęgnować trawnik po zimie? Najlepsze sposoby na ubytki w trawie po zimie

Czego potrzebuje trawnik po zimie – od czego zacząć pielęgnację trawnika?

Wiosenną regenerację trawnika rozpoczynamy od usunięcia wszelkich zanieczyszczeń takich, jak: liście, gałęzie, igliwie oraz inne odpadki, które mogły się zgromadzić na trawniku w okresie zimowym. Rozgarniamy także kopce kretów, jeśli się pojawiły i dokładnie grabimy trawę. Jeżeli zaobserwujemy uwypuklenia i nierówności, przeprowadzamy także wałowanie trawnika.

Wczesna wiosna to także najlepszy moment na wertykulację i aerację trawnika oraz rozpoczęcie procesu nawożenia. Na glebach zbitych, gliniastych konieczne jest przeprowadzenie piaskowania. Celem tego zabiegu jest poprawa właściwości fizyko-chemicznych podłoża. Piasek zwiększa bowiem przepuszczalność ziemi i rozluźnia wierzchnią warstwę, stwarzając lepsze warunki do rozwoju korzeni trawy. Warto także sprawdzić pH podłoża. Jeśli jest mniejsze niż 5,5, należy wykonać wapnowanie, które podwyższa pH gleby (powinno wynosić od 6,0 do 7,0). Po zimie na trawniku mogą pojawić się ubytki, które są efektem wymarzania trawy lub ataku pleśni śniegowej. W pustych miejscach należy wykonać dosiewkę trawy.

Zabiegi regeneracyjne pobudzają trawę do wzrostu, a więc wiosną przeprowadzamy pierwsze koszenie. Najlepiej z użyciem kosiarek akumulatorowych. Bardzo ważne jest także rozpoczęcie nawadniania trawnika, które ma kluczowe znaczenie dla utrzymania go w dobrej kondycji.

Pielęgnacja trawnika po zimie przeprowadzona w odpowiednim czasie i z użyciem dobrej jakości narzędzi sprawia, że murawa odzyskuje zdrowy, ładny wygląd. Regeneracja jest także kluczowa dla zachowania dobrej kondycji trawy przez cały sezon. Trzeba jednak pamiętać, że każdy trawnik może mieć swoje specyficzne potrzeby, dlatego pielęgnację należy dostosować do indywidualnych warunków i rodzaju trawy.

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