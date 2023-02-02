Jak i czym prasować firanki? Łatwe prasowanie firan i zasłon
Prasowanie firan i zasłon nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Zadania tego nie ułatwia duża powierzchnia materiału oraz tkaniny, które wymagają delikatnego traktowania. Istnieją jednak sposoby, które ułatwiają usuwanie zagnieceń. Poznaj sposoby na szybkie prasowanie zasłon i firanek.
Jak prać i suszyć firanki, aby ułatwić sobie prasowanie?
Prasowanie firanek to wyjątkowo uciążliwe zajęcie. Dlatego warto ułatwiać sobie to zadanie na wszelkie możliwe sposoby. Jednym z nich jest odpowiednie pranie firanek. Dzięki temu pojawia się mniej zagnieceń.
Prasowanie będzie łatwiejsze, jeżeli:
- firanki przed włożeniem do pralki złożymy w kostkę,
- użyjemy detergentów piorących przeznaczonych do danego rodzaju tkaniny,
- ustawimy odpowiedni program i temperaturę prania dostosowaną do materiału (maksymalnie powinno być to 30°C),
- zrezygnujemy z wirowania lub ustawimy najniższe obroty.
Prasowania można również uniknąć, jeżeli firanki od razu po wyjęciu z pralki powiesimy na karniszu. Warto wiedzieć, że niektóre materiały, np. żakard, woal kreszowany, organtyna kreszowana, markizeta czy sable, rozprostują się pod wpływem własnego ciężaru.
Pamiętajmy także, że niektórych delikatnych materiałów, z których uszyte są firanki, najlepiej nie wkładać do pralki. Prania ręcznego wymaga jedwab, ale także tkaniny z cekinami, aplikacjami czy kryształkami. Co prawda, ozdobne firany ostatecznie można uprać w pralce, ale należy włożyć je do specjalnego woreczka ochronnego.
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Czym prasować firanki?
Firanki możemy prasować tradycyjnie, czyli za pomocą żelazka z użyciem deski. Innym sposobem jest usuwanie zagnieceń w pionie. Umożliwia to prasowanie parowe za pomocą steamera lub parownicy.
Prasowanie firan i zasłon tradycyjnym żelazkiem
Do prasowania firan i zasłon możemy użyć zwykłego żelazka. Musimy jednak pamiętać o ustawieniu odpowiedniej temperatury dla danej tkaniny. Firany wykonane są z delikatnych materiałów, które łatwo zniszczyć. Przykładowo poliester, jedwab, woal czy tiul powinny być prasowane w możliwie jak najniższej temperaturze.
Aby ułatwić sobie w pewnym stopniu prasowanie firan, warto używać żelazka z funkcją spryskiwacza i wydobywania pary. Zagniecenia łatwiej także usunąć, gdy tkanina jest wilgotna. Utrudnieniem podczas prasowania jest też obszerny, długi materiał, który zsuwa się z deski i opada na podłogę. W efekcie firany się gniotą i brudzą. Aby zminimalizować ten problem, możemy za deską do prasowania ustawić krzesło lub nawet kilka, na których będziemy układać wyprasowane części.
Jak prasować firany i zasłony w pionie?
Szybką i wygodną metodą jest prasowanie firan w pionie. Wymaga to jednak użycia odpowiedniego sprzętu – żelazka z poziomym wyrzutem pary, generatora pary, steamera albo parownicy. Urządzenia te umożliwiają prasowanie parowe.
Dlaczego prasowanie firan parą jest najlepszym rozwiązaniem? Ta metoda ma wiele zalet. Przede wszystkim żelazka parowego czy parownicy do firan możemy używać bez obaw o przypalenie tkaniny. Para wodna jest bezpieczna nawet dla delikatnych materiałów, których nie można prasować tradycyjnym żelazkiem. Nie powoduje też wyświecania tkaniny. Prasowanie parowe umożliwia również wygładzanie zagnieceń na firankach z ozdobnymi aplikacjami, np. koralikami, kryształkami czy cekinami.
Warto też dodać, że prasowanie firan w pionie jest niezwykle wygodne. Wystarczy powiesić je na karniszu i zacząć usuwać zagniecenia za pomocą strumienia pary. Nie potrzebujemy deski ani innych akcesoriów. Trzeba tylko pamiętać o dozowaniu odpowiedniej ilości pary w zależności od rodzaju tkaniny oraz stopnia zagniecenia.
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Parownica – najlepsza metoda na gładkie firany
Prasowanie parą polega na użyciu wody w stanie gazowym. Cząsteczki pary wyrzucane pod odpowiednim ciśnieniem wnikają we włókna tkaniny, rozluźniają je i błyskawicznie wygładzają zagniecenia. Nie jest zatem konieczna siła nacisku stopy i bardzo wysoka temperatura jak w przypadku tradycyjnego żelazka.
Prasowanie parowe umożliwiają takie urządzenia, jak:
- steamer – ręczna parownica, która nadaje się raczej do sporadycznego odświeżenia ubrań lub wyprasowania pojedynczych sztuk odzieży niż do prasowania dużych zasłon i firan;
- żelazko parowe – ma wbudowany zbiornik na wodę, przez co jest ciężkie i niewygodne podczas prasowania w pionie;
- generator pary z żelazkiem (stacja parowa) – to najlepsze rozwiązanie do prasowania firan, ponieważ żelazko jest połączone przewodem parowym z oddzielnym zbiornikiem, przez co jest lekkie i wygodne w manewrowaniu, wadą jest jednak wysoka cena generatorów pary;
- uniwersalna parownica wyposażona w odpowiednie akcesoria – ma wszystkie zalety generatora pary, a przy tym dużo szerszy zakres zastosowania.
Głównym przeznaczeniem parownicy Kärcher z serii SC jest czyszczenie parowe różnych powierzchni w całym domu. Jednak wyposażona w odpowiednie akcesoria doskonale nadaje się także do prasowania firan parą. Potrzebna jest do tego dysza do prasowania Kärcher (kompatybilna ze wszystkimi modelami), która została zaprojektowana z myślą o wygodnym i skutecznym usuwaniu zagnieceń z firan oraz innych obszernych tkanin. Długa i wąska dysza ma bowiem optymalnie rozlokowane ujścia pary na całej powierzchni.
Co więcej, wybrane modele parownic Kärcher można wyposażyć (lub mają je już w zestawie) w żelazko parowe, które skraca czas prasowania o 50%. Na jego ceramicznej stopie znajduje się duża liczba wylotów, przez które ciągle wydostaje się para, natomiast optymalne, stałe ustawienie temperatury eliminuje konieczność ręcznej jej regulacji i jest odpowiednie dla wszystkich tkanin.
Do prasowania firan warto także wykorzystać stację prasującą Kärcher z aktywną deską, która ma funkcję nadmuchu i odsysania pary. Dzięki temu usuwanie zagnieceń jest wyjątkowo łatwe. Prasowanie odbywa się bowiem na poduszce powietrznej.
Fot. Prasowanie z generatorem pary to szybkie i najlepsze rozwiązanie
Jak wygładzić brzegi firan?
Wyprasowanie brzegów firanek sprawia najwięcej problemów. Tymczasem to właśnie ten fragment w dużej mierze wpływa na ostateczny wygląd zawieszonych firan. Dokładne wygładzenie brzegów za pomocą zwykłego żelazka jest bardzo czasochłonne. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie parownicy. Silny, a zarazem bezpieczny dla delikatnych tkanin wyrzut pary skutecznie wygładza brzegi materiału. Doskonale sprawdza się w tym dysza do tekstyliów. Wystarczy równomiernie przesuwać ją w dół prasowanej zasłony lub firany.
Jak prasować firanki i zasłony z wymagających materiałów?
Firany i zasłony uszyte są z wymagających materiałów. Te pierwsze są delikatne i podatne na uszkodzenie. Z kolei zasłony są zwykle wykonane z grubej tkaniny. W obu przypadkach, aby skutecznie wygładzić zagniecenie i nie uszkodzić materiału, konieczny jest odpowiedni sposób prasowania i dobranie właściwej temperatury.
Jak prasować firanki z tiulu?
Tiul to sztuczna tkanina, która jest bardzo delikatna i cienka. Przez to jest też trudna do prasowania. Firany z tiulu najlepiej prasować w pionie za pomocą parownicy. Może to być także żelazko parowe, ponieważ nie trzeba przykładać stopy do tkaniny, przez co nie ma ryzyka przypalenia.
Jeżeli nie posiadamy generatora pary, firanki z tiulu przy pomocy zwykłego żelazka najlepiej prasować na mokro. Aby tkanina była lekko wilgotna, możemy spryskiwać ją wodą. Inną możliwością jest wykorzystanie wilgotnej ściereczki podczas prasowania. Warto także korzystać z funkcji wyrzutu pary w żelazku. Ponadto trzeba pamiętać o ustawieniu najniższej temperatury.
Jak prasować firanki z woalu?
Firanki z woalu należy prasować, ustawiając zwykłe żelazko na najniższą temperaturę. Pamiętajmy, że ten delikatny materiał można łatwo przepalić. Ponadto zbyt wysoka temperatura powoduje nadtopienie włókien, przez co tkanina się błyszczy, a tego efektu nie można odwrócić. Dlatego najbezpieczniejszym sposobem na prasowanie firan z woalu jest użycie parownicy. W przypadku stosowania zwykłego żelazka, aby uniknąć wyświecenia materiału, można prasować tkaninę przez bawełnianą chusteczkę czy ściereczkę.
Jak prasować firany z organzy?
Organza to cienki i delikatnie przejrzysty materiał. Aby uzyskać doskonały efekt usuwania zagnieceń i uniknąć uszkodzenia tkaniny, firanki należy prasować w temperaturze 100–140°C. Warto także stosować bawełnianą ściereczkę, która pomaga uchronić organzę przed odkształceniem. Najlepszym sposobem na wygładzenie firanek jest jednak prasowanie w pionie za pomocą pary wodnej.
Jak prasować firany z poliestru?
Firany z poliestru najczęściej nie wymagają prasowania. Wystarczy powiesić je na karniszu jeszcze wilgotne. Jeżeli są mocno wygniecione, żelazko należy ustawić na najniższą temperaturę i prasować tkaninę przez wilgotną ściereczkę. O wiele łatwiej firany z poliestru prasuje się za pomocą generatora pary.
Jak prasować zasłony welurowe?
Welur jest wymagającym materiałem. Należy się z nim obchodzić bardzo delikatnie, ponieważ nie toleruje wysokich temperatur. Nie zaleca się prasowania zasłon z weluru za pomocą tradycyjnego żelazka. Może to spowodować zniszczenie delikatnej faktury materiału. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie parownicy. Prasowanie parowe sprawia, że zasłony welurowe nie są narażone na działanie wysokiej temperatury i uszkodzenia struktury materiału spowodowane naciskiem stopy żelazka.
Jak prasować zasłony z lnu?
Len to naturalny materiał, który jest bardzo podatny na zagniecenia. Prasowanie zasłon z niego uszytych nie należy zatem do najprostszych zadań. Zwykłe żelazko należy ustawić na maksymalną temperaturę 180–220℃. Najlepiej także zabrać się za prasowanie, gdy zasłony są jeszcze wilgotne. Jeżeli zdążyły wyschnąć – sięgamy po spryskiwacz z wodą. Natomiast aby ograniczyć ryzyko wyświecenia, warto usuwać zagniecenia przez ściereczkę. Zasłony z lnu zdecydowanie najłatwiej prasuje się jednak za pomocą parownicy.
Jak prasować zasłony z lnu?
Len to naturalny materiał, który jest bardzo podatny na zagniecenia. Prasowanie zasłon z niego uszytych nie należy zatem do najprostszych zadań. Zwykłe żelazko należy ustawić na maksymalną temperaturę 180–220℃. Najlepiej także zabrać się za prasowanie, gdy zasłony są jeszcze wilgotne. Jeżeli zdążyły wyschnąć – sięgamy po spryskiwacz z wodą. Natomiast aby ograniczyć ryzyko wyświecenia, warto usuwać zagniecenia przez ściereczkę. Zasłony z lnu zdecydowanie najłatwiej prasuje się jednak za pomocą parownicy.
Jak prasować zasłony z tafty?
Tafta to gruba i sztywna tkanina, którą należy prasować w średniej temperaturze na lewej stronie, aby uniknąć wyświecenia materiału. W przypadku dość mocnych zagnieceń można też użyć wilgotnej ściereczki. Najwygodniej i najszybciej zasłony z tafty uprasujemy jednak w pozycji pionowej za pomocą parownicy. Silny strumień pary wodnej znakomicie i w krótkim czasie wygładza włókna nawet w przypadku sztywnych zasłon z tafty.
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Jakich firan nie trzeba prasować?
Jeżeli chcemy uniknąć prasowania, możemy wybrać zasłony, które nie wymagają używania żelazka. Do wyboru mamy materiały, które się nie gniotą lub są już fabrycznie pomięte (tzw. firany kreszowane, np. woal kreszowany, organtyna kreszowana). Prasowanie nie jest potrzebne w przypadku firan żakardowych czy z markizety, które rozprostowują się pod wpływem własnego ciężaru po powieszeniu na karniszu.
Nawet jeżeli zdecydujemy się na firany, których nie trzeba prasować, to parownica przyda się do ich pielęgnacji. Pamiętajmy, że gorąca para wodna ma także właściwości odświeżające. Myjka parowa jest zatem niezastąpiona do zniwelowania brzydkiego zapachu firan czy zasłon. Pozwala pozbyć się np. woni dymu tytoniowego. Co ważne, parownica Kärcher zapewnia higieniczną czystość bez prania. Usuwa bowiem 99,99% bakterii i innych drobnoustrojów. To praktyczne urządzenie, które przyda się w każdym domu, nie tylko do prasowania.
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