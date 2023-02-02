Jak i czym prasować firanki? Łatwe prasowanie firan i zasłon

Jak prać i suszyć firanki, aby ułatwić sobie prasowanie?

Prasowanie firanek to wyjątkowo uciążliwe zajęcie. Dlatego warto ułatwiać sobie to zadanie na wszelkie możliwe sposoby. Jednym z nich jest odpowiednie pranie firanek. Dzięki temu pojawia się mniej zagnieceń.

Prasowanie będzie łatwiejsze, jeżeli:

firanki przed włożeniem do pralki złożymy w kostkę ,

, użyjemy detergentów piorących przeznaczonych do danego rodzaju tkaniny,

ustawimy odpowiedni program i temperaturę prania dostosowaną do materiału (maksymalnie powinno być to 30°C),

dostosowaną do materiału (maksymalnie powinno być to 30°C), zrezygnujemy z wirowania lub ustawimy najniższe obroty.

Prasowania można również uniknąć, jeżeli firanki od razu po wyjęciu z pralki powiesimy na karniszu. Warto wiedzieć, że niektóre materiały, np. żakard, woal kreszowany, organtyna kreszowana, markizeta czy sable, rozprostują się pod wpływem własnego ciężaru.

Pamiętajmy także, że niektórych delikatnych materiałów, z których uszyte są firanki, najlepiej nie wkładać do pralki. Prania ręcznego wymaga jedwab, ale także tkaniny z cekinami, aplikacjami czy kryształkami. Co prawda, ozdobne firany ostatecznie można uprać w pralce, ale należy włożyć je do specjalnego woreczka ochronnego.

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