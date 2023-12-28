Co robić w ogrodzie jesienią?

Jak przycinać rośliny jesienią?

Jesiennie przycinanie roślin ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia, dobrego wyglądu i właściwego przygotowania do zimowania. Jak przycinać rośliny łodygowe, żywopłoty oraz krzewy i drzewa?

· Żywopłot przycinaj delikatnie, zwracając uwagę na zachowanie jego naturalnego kształtu i gęstości. Unikaj zbyt agresywnego i głębokiego cięcia przed zimą! Mogłoby ono zahamować wzrost krzewów i osłabić ich odporność na zimowe warunki. Optymalne dla żywopłotu jest regularne, lekkie przycinanie, które przekłada się na jego zagęszczenie, zapewniając lepszą ochronę i estetyczny wygląd.

· Rośliny łodygowe – regularne usuwanie martwych i chorych części stymuluje ich zdrowy wzrost oraz przyczynia się do lepszego rozwoju i kwitnienia w następnym sezonie. Cięcie jesienią przeprowadź zgodnie ze specyfiką gatunku i indywidualnymi potrzebami danej rośliny!

· Krzewy i drzewa – przed zimą konieczne jest usunięcie martwych gałęzi oraz tych, które rosną w niewłaściwych kierunkach. Takie działanie nie tylko zapobiega zagrożeniom, jakie mogą stanowić chore konary, ale również poprawia kondycję drzew i krzewów oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia niektórych chorób. Ponadto przycinanie pomaga w utrzymaniu ich ładnego wyglądu.

Przycinanie krzewów i drzew znacząco ułatwiają akumulatorowe narzędzia ogrodowe, takie jak: nożyce do żywopłotu, nożyce do gałęzi czy kompaktowa piła szablasta. Doskonałej jakości sprzęty, które wesprą cię podczas Twoich jesiennych prac w ogrodzie, znajdziesz w naszej ofercie.

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 36-60 Batter Set to wygodne i intuicyjne w obsłudze urządzenie, którego pracę możesz dostosowywać do aktualnych potrzeb. Nożyce mają między innymi 2-stopniową regulację prędkości oraz ergonomiczny uchwyt, który można obrócić o 180°. Wygodę podczas prac w ogrodzie zapewnia praktyczny zgarniacz do ściętych gałązek, umożliwiający łatwe zmiatanie ścinków zwykle lądujących w żywopłocie. Wycinane laserowo ostrze z diamentowym wykończeniem zapewnia precyzyjne rezultaty cięcia.