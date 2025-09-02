Myjka ciśnieniowa się nie włącza? Sprawdź, co może być przyczyną

Dlaczego myjka Karcher nie chce się włączyć?

Najczęstsze przyczynyNaciśnięcie przycisku START na myjce ciśnieniowej i... nic. Brak reakcji urządzenia może frustrować, jednak przyczyny tego stanu bywają naprawdę błahe (np. brak zasilania prądu) lub poważniejsze (awaria elektroniki albo silnika). Objawy mogą być różne, np.:

Całkowita cisza – brak jakiejkolwiek reakcji, czyli brak świecenia kontrolek i zero dźwięków.

– brak jakiejkolwiek reakcji, czyli brak świecenia kontrolek i zero dźwięków. Kliknięcie przekaźnika lub przerywany dźwięk „klik‑klik” – słychać pojedyncze kliknięcie, gdy przekaźnik próbuje załączyć silnik – ale ten się nie uruchamia.

– słychać pojedyncze kliknięcie, gdy przekaźnik próbuje załączyć silnik – ale ten się nie uruchamia. Migająca kontrolka – fluktuacja lub miganie diody sygnalizacyjnej (np. zasilania lub alarmu) to typowy objaw błędu elektroniki lub trybu awaryjnego. W podobnych urządzeniach miganie alarmuje o wykryciu problemu: przegrzaniu, braku wody, czy przeciążeniu.

Co zalicza się do najczęstszych przyczyn tego, że myjka się nie chce włączać?