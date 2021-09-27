Jak szybko i skutecznie posprzątać balkon? Mycie balkonu

Porządkowanie balkonu – od tego zacznij!

Balkon może pełnić wiele funkcji. Dla jednych jest miejscem relaksu i namiastką ogrodu, a dla innych to dodatkowa przestrzeń, która staje się schowkiem na nieużywane przedmioty. Bez względu na to, czy to mały balkon w bloku czy większy w domu jednorodzinnym, każdy wymaga regularnego sprzątania nie tylko ze względów estetycznych, ale także higienicznych. Ponadto nagromadzony brud może powodować uszkodzenia, które wiążą się z koniecznością remontu.

Balkony narażone są na działanie czynników atmosferycznych, które przyczyniają się do powstawania zabrudzeń. Zanieczyszczenie są także wynikiem użytkowania tej przestrzeni. Przy tym zachowanie porządku na balkonie jest trudniejsze, ponieważ zabrudzenia są dość uciążliwe.

Czyszczenie balkonu najlepiej rozpocząć od usunięcia wszystkich zbędnych przedmiotów. Jeżeli pełnił funkcję składziku niepotrzebnych lub zapomnianych rzeczy, warto zrobić selekcję. Część z pewnością trafi na śmietnik, np. połamane doniczki i uschnięte rośliny, a część do piwnicy. Dobrym pomysłem są także skrzynie, np. drewniane, rattanowe bądź plastikowe, w których można przechowywać przedmioty, które zagracają przestrzeń (doniczki, ziemia, konewki) i są używane sporadycznie.