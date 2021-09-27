Jak szybko i skutecznie posprzątać balkon? Mycie balkonu
Balkon w sezonie letnim staje się miejscem do odpoczynku na świeżym powietrzu. Narażony jest jednak na liczne zanieczyszczenia. Sprawdź, jak skutecznie usunąć zabrudzenia z różnych powierzchni na balkonie, by był prawdziwą oazą relaksu.
Porządkowanie balkonu – od tego zacznij!
Balkon może pełnić wiele funkcji. Dla jednych jest miejscem relaksu i namiastką ogrodu, a dla innych to dodatkowa przestrzeń, która staje się schowkiem na nieużywane przedmioty. Bez względu na to, czy to mały balkon w bloku czy większy w domu jednorodzinnym, każdy wymaga regularnego sprzątania nie tylko ze względów estetycznych, ale także higienicznych. Ponadto nagromadzony brud może powodować uszkodzenia, które wiążą się z koniecznością remontu.
Balkony narażone są na działanie czynników atmosferycznych, które przyczyniają się do powstawania zabrudzeń. Zanieczyszczenie są także wynikiem użytkowania tej przestrzeni. Przy tym zachowanie porządku na balkonie jest trudniejsze, ponieważ zabrudzenia są dość uciążliwe.
Czyszczenie balkonu najlepiej rozpocząć od usunięcia wszystkich zbędnych przedmiotów. Jeżeli pełnił funkcję składziku niepotrzebnych lub zapomnianych rzeczy, warto zrobić selekcję. Część z pewnością trafi na śmietnik, np. połamane doniczki i uschnięte rośliny, a część do piwnicy. Dobrym pomysłem są także skrzynie, np. drewniane, rattanowe bądź plastikowe, w których można przechowywać przedmioty, które zagracają przestrzeń (doniczki, ziemia, konewki) i są używane sporadycznie.
Procedura sprzątania domowego balkonu
Sprzątanie balkonu należy rozpocząć od uporządkowania przestrzeni i pozbycia się niepotrzebnych przedmiotów. Te, które mają zostać, należy dokładnie umyć, podobnie jak podłogę, balustrady czy okna.
Ogólna zasada sprzątania balkonu jest prosta. Czyszczenie należy rozpocząć od górnych partii, kończąc na podłodze. Dla ułatwienia pracy warto wykorzystać odpowiednie urządzenia i środki myjące.
Czyszczenie mebli balkonowych
Fot.: mycie tarasu, balkonu za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego
Generalne porządki na balkonie warto rozpocząć od wyczyszczenia mebli balkonowych i innych przedmiotów, które się tam znajdują, np. doniczki, latarenki i inne ozdoby.
Metodę czyszczenia mebli balkonowych należy dostosować do materiału, z którego są wykonane. Najczęściej mycie odbywa się ręcznie z wykorzystaniem wody z płynem oraz szczotki lub szmatki. Jednak ten sposób jest czaso- i pracochłonny, a także mało efektywny w przypadku mocnych zabrudzeń.
Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie myjki ciśnieniowej, która szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, a co najważniejsze, bez wysiłku i mozolnego szorowania. Nadaje się do mycia każdego rodzaju mebli balkonowych:
- z drewna,
- rattanu,
- technorattanu
- czy tworzyw sztucznych.
Trzeba jednak pamiętać o dostosowaniu poziomu ciśnienia. Przykładowo, rattanu nie należy nadmiernie moczyć, a meble drewniane najlepiej czyścić z użyciem niskiego ciśnienia.
Dobrym wyborem do czyszczenia mebli balkonowych jest innowacyjna bezprzewodowa myjka wysokociśnieniowa Kärcher K2 Battery >>. Zasila ją akumulator litowo-jonowy 36 V z wyświetlaczem i technologią Real Time kompatybilny z platformą bateryjną Kärcher. Urządzenie wyróżnia się mobilnością i nieograniczonym zasięgiem pracy. Ponadto swobodne mycie umożliwia także funkcja zasysania wody z alternatywnych źródeł, np. z kanistra.
Mieszkańcom bloku powinno odpowiadać urządzenie wysokociśnieniowe K Mini, czyli najmniejsza myjka Kärcher >>, która jest natychmiast gotowa do pracy. Mimo kompaktowej budowy ma parametry odpowiednie do błyskawicznej i skutecznej walki z zabrudzeniami. Jest równie wydajna jak popularne urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy K2. Zaletą jest także lanca Vario Power z łatwą regulacją ciśnienia roboczego oraz supercienki wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex o długości aż 5 m, który się nie skręca
Fot.: przechowywanie myjki ciśnieniowej K mini w mieszkaniu w bloku
Do czyszczenia mebli balkonowych warto także zastosować odpowiedni środek myjący, który potrafi usunąć nawet silne zabrudzenia i przebarwienia. Z typowymi zabrudzeniami na powierzchniach plastikowych znakomicie radzi sobie środek do czyszczenia tworzyw sztucznych RM 613 >> o unikalnej formule 3 w 1. Jednocześnie usuwa zabrudzenia, takie jak tłuszcz, ptasie odchody i zanieczyszczenia emisyjne, oraz chroni kolor, spowalniając żółknięcie i blaknięcie, jak również zabezpiecza przed skutkami promieniowania UV. W efekcie meble balkonowe z plastiku i technorattanu są nie tylko czyste, ale również wydłużona zostaje ich żywotność.
Mycie płytek i barierek balkonowych
Sprzątając balkon, nie można pominąć barierek. W zależności od rodzaju materiału, z którego są wykonane, należy wybrać odpowiednią metodę i właściwy środek czyszczący. Do mycia balustrad balkonowych sprawdzi się zarówno myjka ciśnieniowa Kärcher, jak i parownica Kärcher. Oba urządzenia z niespotykaną precyzją usuwają brud z trudno dostępnych miejsc. Zwłaszcza jeżeli barierka ma nieregularne kształty, najlepiej umyć ją wodą pod wysokim ciśnieniem lub silnym wyrzutem pary wodnej. Przy tym parownicę warto wyposażyć, np. w dyszę Power z przedłużką, która zwiększa skuteczność odspajania brudu, nawet uporczywego, oraz umożliwia dotarcie strumienia pary do kątów, szczelin i zagłębień.
Najważniejszym etapem mycia balkonu jest wyczyszczenie podłogi. Płytki balkonowe brudzą się bardzo szybko. Osadzają się na nich kurz, pyłki i inne zanieczyszczenia wynikające z warunków atmosferycznych, ale także plamy związane z użytkowaniem balkonu, np. zabrudzenia po jedzeniu czy napojach.
Luźne zabrudzenia, zarówno gruboziarniste, jak i drobne, oraz niewielkie ilości płynów można szybko i wygodnie usunąć przy pomocy odkurzacza uniwersalnego Kärcher z serii WD, który został specjalnie zaprojektowany do sprzątania w wymagających warunkach, w tym na zewnątrz. Ciekawą propozycją są zwłaszcza odkurzacze zasilane bateryjnie, które mogą pracować w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej i gwarantują pełną swobodę ruchów. Ponadto są lekkie i natychmiast gotowe do pracy.
Po oczyszczeniu płytek można przystąpić do ich mycia. Podstawą efektywnego usuwania nagromadzonych zabrudzeń jest odpowiedni preparat. Rekomendowany jest środek czyszczący Balkon & Patio RM 564 >> w koncentracie. Skutecznie eliminuje zabrudzenia olejowe, organiczne, smar, sadzę, osady mineralne, zanieczyszczenia atmosferyczne czy błoto. Szczególnie szybkie i efektywne czyszczenie daje w kombinacji z urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher. Może być także stosowany do czyszczenia ręcznego.
Czyszcząc płytki balkonowe, należy zwrócić uwagę na spoiny fugowe, których czyszczenie jest najbardziej problematyczne. Oczywiście, do usunięcia uporczywego brudu można zastosować domowe sposoby, np. ocet lub sodę, ale zdecydowanie szybszą oraz niezawodną metodą jest sięgnięcie po parownicę Kärcher z serii SC.
Cząsteczki pary wodnej dogłębnie penetrują każdą szczelinę, nawet niewidoczną gołym okiem, skutecznie odspajając zabrudzenia w kłopotliwych do czyszczenia fugach. Dla lepszego efektu warto zastosować parownicę z zestawem okrągłych szczotek >> z elastycznym włosiem wysokiej jakości.
Sprzątanie balkonu po gołębiach
Bardzo częstym i uciążliwym problemem na balkonach są odchody gołębi. Trzeba mieć świadomość, że są one toksyczne i stwarzają zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Gołębie przenoszą bakterie, które wywołują choroby groźne dla ludzi i zwierząt domowych. Przykładowo, Salmonella wywołuje zatrucie, które objawia się: wysoką gorączką, nudnościami, wymiotami, biegunką i bólem brzucha. Ponadto gołębie są wektorami: kokcydiozy, encefalitu, ornitozy i toksoplazmozy. Co więcej, na ich odchodach często rozwija się grzyb, który powoduje groźną histoplazmozę.
Z powodu zagrożenia dla zdrowia przy usuwaniu gołębich odchodów z balkonu bezwzględnie należy zachować środki ostrożności. Konieczne są maska i rękawiczki, natomiast po skończonej pracy najlepiej wyczyścić obuwie i wyprać ubrania.
Gdy odchodów po gołębiach nie ma zbyt dużo, odpowiednie jest czyszczenie parowe lub wysokociśnieniowe. Dodatkowo można zastosować preparaty do użytku domowego, przeznaczone do konkretnych powierzchni. Natomiast w przypadku dużych ilości zaschniętych odchodów należy zastosować profesjonalny preparat Kärcher RM 91 AGRI >>. Silna piana alkaliczna przeznaczona do stosowania w kurnikach, oborach, stajniach i chlewach doskonale usuwa m.in. zanieczyszczenia organiczne. Środek aplikuje się przy pomocy myjki ciśnieniowej wyposażonej w dyszę pianową lub urządzenia spryskującego.
Ważnym elementem mycia balkonu po gołębiach jest dezynfekcja, która ma na celu usunięcie wszelkich grzybów i wirusów. Do tego zadania doskonale nadaje się neutralny środek dezynfekujący Kärcher RM 735 >>, który działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi lub spryskiwaczami. Może być także używany do czyszczenia ręcznego, ale warunkiem jest zachowanie wyjątkowej ostrożności i stosowanie rękawic ochronnych. Po spryskaniu powierzchni należy odczekać i zmyć preparat wodą.
Mycie okien i drzwi balkonowych od zewnątrz
Przy okazji sprzątania balkonu warto także umyć okna i drzwi balkonowe. Deszcz, pył, kurz sprawiają, że szyby od zewnątrz zawsze są wyjątkowo brudne. W związku z tym, że mycie powierzchni balkonowych jest wyczerpujące i wymaga dużo czasu, warto ułatwić sobie mycie okien i zastosować myjkę do okien, a najlepiej w połączeniu z padem wibrującym. Dzięki temu mycie okien jest szybkie, łatwe i bez smug.
Pad wibrujący Kärcher KV 4 powstał z myślą o maksymalnym ułatwieniu czyszczenia okien. Podczas pracy wytwarza drgania, które sprawiają, że brud łatwo się odspaja, bez konieczności uciążliwego szorowania. Po czyszczeniu wystarczy odessać brudną wodę przy pomocy myjki Kärcher z serii VW, która działa niczym odkurzacz. Dzięki temu unika się mokrych zacieków na ramach okiennych, parapecie i podłodze. Dlatego okna można umyć nawet po wyczyszczeniu płytek.
Sprawdź dostępność i ceny myjek do okien, padów wibrujących oraz zestawów obu urządzeń >>
Kiedy wszystko na balkonie jest umyte i posprzątane, można rozstawić meble, dekoracje i kwiaty i w końcu odpocząć po ciężkiej pracy.
Czytaj także:
- Mycie okien: jak i czym myć okna szybko i bez smug? >>
- Jaką lancę i pistolet do domowej myjki ciśnieniowej wybrać? >>