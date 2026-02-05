Patio & Deck Środek czyszczący w koncentracie 500ml, 500ml

Środek czyszczący w koncentracie idealnie sprawdza się do czyszczenia balkoniu i tarasu (drewno / kamień). Usuwa olej, tłuszcz, zanieczyszczenia emisyjne oraz sadzę. Po rozcieńczeniu otrzymujemy 5 litrów roztworu czyszczącego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 70 x 240

Właściwości

  • Wysoce skoncentrowany - odpowiedni do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher
  • Usuwa zabrudzenia olejowe i pochodzenia organicznego, smar, sadzę, osady mineralne i zanieczyszczenia atmosferyczne
  • Niskopieniący
  • Łagodny dla lakieru
  • Do użycia ręcznego
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zastosowania
  • Balkon
  • Czyszczenie kamienia
  • Posadzki drewniane
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Metal