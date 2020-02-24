Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery

Nie masz możliwości podłączenia urządzenia do prądu? Dla bezprzewodowej myjki ciśnieniowej nie stanowi to problemu! Myjka K 2 Battery idealnie sprawdza się przy sprzątaniu mniejszych pojazdów, motocykli, rowerów i łodzi, a także przy porządkowaniu terenu dookoła domu, a wszystko to bez konieczności podłączania urządzenia do prądu.

Akku-Hochdruckreiniger

Produkty

Szerokie zastosowanie urządzenia

Akku-Hochdruckreiniger
Akku-Hochdruckreiniger
Akku-Hochdruckreiniger
Akku-Hochdruckreiniger

Doskonałe rezultaty bez dostępu do prądu: bezprzewodowa myjka ciśnieniowa znajduje zastosowanie przy czyszczeniu różnych powierzchni, np. tarasów, łodzi, ścieżek ogrodowych i rowerów. Może również zasysać wodę z alternatywnych źródeł. Dzięki innowacyjnej technologii Real Time, ekran LCD na bieżąco wyświetla informacje dotyczące poziomu naładowania baterii.

Prezentacja 360° – bezprzewodowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery

Dzięki trzem trybom pracy, urządzenie K 2 Battery może być używane do sprzątania nieprzerwanie do 14 minut.

icon_arrow

POZOSTAŁE URZĄDZENIA ZASILANE AKUMULATORAMI KÄRCHER BATTERY POWER

18 V Battery Power

Tutaj znajdziesz wszystkie urządzenia Kärcher zasilane 18-woltową baterią
Przejdź do 18 V urządzeń
36 V

Tutaj znajdziesz wszystkie urządzenia Kärcher zasilane 36-woltową baterią
Przejdź do 36 V urządzeń