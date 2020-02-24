Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery

Nie masz możliwości podłączenia urządzenia do prądu? Dla bezprzewodowej myjki ciśnieniowej nie stanowi to problemu! Myjka K 2 Battery idealnie sprawdza się przy sprzątaniu mniejszych pojazdów, motocykli, rowerów i łodzi, a także przy porządkowaniu terenu dookoła domu, a wszystko to bez konieczności podłączania urządzenia do prądu.