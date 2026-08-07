Zestaw okrągłych szczotek zawiera dwie czarne i dwie żółte okrągłe szczotki. Perfekcyjne do stosowania w różnych obszarach. Na przykład jednego koloru można używać w łazience, a drugiego w kuchni. Elastyczne włosie w szczotce parowej świetnie nadaje się do praktycznie każdego zadania.