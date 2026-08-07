Zestaw okrągłych szczotek

Zestaw okrągłych szczotek: dwóch czarnych i dwóch żółtych do stosowania w różnych obszarach. Doskonale czyszczą drobne elementy takie jak armatura czy fugi.

Zestaw okrągłych szczotek zawiera dwie czarne i dwie żółte okrągłe szczotki. Perfekcyjne do stosowania w różnych obszarach. Na przykład jednego koloru można używać w łazience, a drugiego w kuchni. Elastyczne włosie w szczotce parowej świetnie nadaje się do praktycznie każdego zadania.

Cechy i zalety
Dwa różne kolory (czarny i żółty)
  • Higiena w różnych obszarach zastosowań (powierzchnie sanitarne, kuchnia, armatura itp.).
Włosie wysokiej jakości
  • Łatwe usuwanie uporczywego brudu.
  • Długi okres eksploatacji dzięki wolno zużywającemu się włosiu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 40 x 26 x 26
Kompatybilne urządzenia
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Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Czyszczenie odpływów
  • Zlewozmywak / umywalka
  • Blaty w kuchni
  • Krany
  • WC
  • Łazienki