Zestaw okrągłych szczotek
Zestaw okrągłych szczotek: dwóch czarnych i dwóch żółtych do stosowania w różnych obszarach. Doskonale czyszczą drobne elementy takie jak armatura czy fugi.
Zestaw okrągłych szczotek zawiera dwie czarne i dwie żółte okrągłe szczotki. Perfekcyjne do stosowania w różnych obszarach. Na przykład jednego koloru można używać w łazience, a drugiego w kuchni. Elastyczne włosie w szczotce parowej świetnie nadaje się do praktycznie każdego zadania.
Cechy i zalety
Dwa różne kolory (czarny i żółty)
- Higiena w różnych obszarach zastosowań (powierzchnie sanitarne, kuchnia, armatura itp.).
Włosie wysokiej jakości
- Łatwe usuwanie uporczywego brudu.
- Długi okres eksploatacji dzięki wolno zużywającemu się włosiu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- KST 2
- KST 2 + cloth set
- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 1 Premium Home Line – zestaw podłogowy
- SC 1 – zestaw podłogowy
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Premium Home Line
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Essential
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EasyFix Select
- SC 4 Deluxe
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 4 Premium Home Line
- SC 4 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 – zestaw z żelazkiem
- SC 5
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 Premium Home Line
- SC 5 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 Premium Home Line w zestawie z żelazkiem
- SI 4 w zestawie z żelazkiem
Zastosowania
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Czyszczenie odpływów
- Zlewozmywak / umywalka
- Blaty w kuchni
- Krany
- WC
- Łazienki