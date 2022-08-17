Jak i czym wypompować wodę z zalanej piwnicy? Pompy, rozwiązania

Osuszanie piwnicy krok po kroku

Zalanie piwnicy to problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Po zauważeniu wody w pomieszczeniu powinniśmy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób znajdujących się w pobliżu. Koniecznie trzeba również odłączyć prąd w zalanej piwnicy, a także za pomocą miernika sprawdzić, czy ściany nie mają tzw. przebicia. Jeżeli jest to możliwe, warto także wynieść wartościowe przedmioty w bezpieczne miejsce.

Przed przystąpieniem do osuszania piwnicy kluczowe jest znalezienie przyczyny pojawienia się wody. Jeżeli jest to możliwe, należy wyeliminować źródło przecieku. Przykładowo, w sytuacji awarii sieci wodno-kanalizacyjnej trzeba zamknąć dopływ wody i zabezpieczyć miejsce uszkodzenia. Dopiero wówczas można zabrać się za wypompowywanie. Do osuszania możemy przystąpić także w przypadku wody w piwnicy po opadach deszczu.

Natomiast jeżeli źródłem wilgoci jest wysoki poziom wód gruntowych, trzeba poczekać, aż się on ustabilizuje. W przeciwnym razie woda napłynie ponownie, powodując przy tym wypłukiwanie fundamentów. Podobnie trzeba postąpić w przypadku powodzi, gdy na zewnątrz budynku wciąż utrzymuje się wysoki stan wód.

Jeżeli w piwnicy są okna, warto je otworzyć. Cyrkulacja powietrza przyspiesza osuszanie pomieszczenia. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli zalane okna i drzwi są drewniane, lepiej pozostawić je zamknięte. W przypadku zbyt szybkiego wyschnięcia mogą się wypaczyć i zdeformować.

Przed przystąpieniem do wypompowywania wody z piwnicy warto również sfotografować powstałe uszkodzenia. Zgromadzenie materiałów w formie zdjęć czy filmów jest niezwykle istotne, jeżeli mamy polisę ubezpieczeniową. Wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie za zalaną piwnicę.

Wody możemy pozbyć się za pomocą wiader. Ten sposób jest jednak dozwolony tylko w przypadku małej ilości czystej wody. Pamiętajmy, że samodzielne, ręczne wybieranie jest bardzo pracochłonne, długotrwałe, a także niebezpieczne dla zdrowia. Stojąca woda jest najczęściej siedliskiem mikroorganizmów. Dlatego najlepiej wykorzystać odpowiednią pompę. Niekiedy zalana piwnica może też wymagać pomocy straży pożarnej, która dysponuje profesjonalnymi urządzeniami. W przypadku wycieku z sieci kanalizacyjnej lub szamba ze względu na wysokie zagrożenie mikrobiologiczne należy wezwać firmę zajmującą się wywozem fekaliów.

Po wypompowaniu wody piwnica wymaga dalszego osuszania. Ważne jest wietrzenie i ogrzewanie. Można zastosować specjalne maszyny przyspieszające proces schnięcia – nagrzewnice wymuszające ruch powietrza i podwyższające jego temperaturę lub osuszacze kondensacyjne. Tego typu maszynami dysponują profesjonalne firmy zajmujące się osuszaniem piwnic. Można je także wynająć w wypożyczalniach.

Czas osuszania piwnicy jest uzależniony od poziomu zawilgocenia. W przypadku niewielkiej ilości wody jej nadmiaru pozbędziemy się w ciągu kilku dni. Jeżeli jednak zawilgocenie jest duże, a woda dostała się do głębszych warstw konstrukcyjnych budynku, osuszanie może potrwać kilka tygodni. Trzeba też mieć świadomość, że jeśli doszło do zalania piwnicy ściekami, konieczne będzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcja oraz skucie tynków.