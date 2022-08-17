Jak i czym wypompować wodę z zalanej piwnicy? Pompy, rozwiązania
Zalana piwnica to poważny problem, z którym trzeba się jak najszybciej uporać. Wilgoć ma bowiem bardzo destrukcyjny wpływ na konstrukcję całego budynku. Niszczenie murów, rozwój szkodliwych dla zdrowia pleśni i innych form korozji biologicznej czy obniżenie termoizolacyjności ścian powodujące wzrost kosztów ogrzewania to tylko niektóre z niepożądanych konsekwencji. Jak prawidłowo osuszyć piwnicę? Jaką pompę do wypompowania wody wybrać? Jak zapobiec pojawianiu się wody w piwnicy? Sprawdź!
Zalana piwnica – przyczyny
Piwnica jest bardzo użytecznym pomieszczeniem, które pełni w domu wiele funkcji. Służy do przechowywania różnych przedmiotów, zapasów czy magazynowania opału. Często jest także pralnią czy warsztatem do majsterkowania. Z uwagi na położenie całkowicie lub częściowo pod ziemią jest miejscem najbardziej narażonym na wilgoć i podtopienia. Przyczyny zalania piwnicy są różne. Woda pojawia się w wyniku incydentalnych awarii, ale także może to być powracający problem. Najczęściej źródłem wilgoci w piwnicy są:
- Brak lub nieprawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów – nieodpowiednie zabezpieczenie fundamentów sprawia, że do piwnicy przesiąka woda gruntowa, która najczęściej spływa po ścianach. Może także dojść do przenikania wilgoci, która nagromadziła się w pobliżu fundamentów w wyniku intensywnych opadów (okresowe podnoszenie się poziomu wód gruntowych).
- Awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej – wyciek z powodu pękniętej rury powoduje, że w piwnicy gromadzi się zazwyczaj duża ilość wody w dość krótkim czasie.
- Awarie urządzeń i instalacji – np. nieszczelny bojler lub instalacja centralnego ogrzewania.
- Cofnięcie się ścieków z kanalizacji – może być spowodowane niedrożnością instalacji kanalizacyjnej lub gwałtownymi opadami.
- Wiosenne roztopy, intensywne opady deszczu, powódź – gwałtowny napływ dużej ilości wody.
Osuszanie piwnicy krok po kroku
Zalanie piwnicy to problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Po zauważeniu wody w pomieszczeniu powinniśmy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób znajdujących się w pobliżu. Koniecznie trzeba również odłączyć prąd w zalanej piwnicy, a także za pomocą miernika sprawdzić, czy ściany nie mają tzw. przebicia. Jeżeli jest to możliwe, warto także wynieść wartościowe przedmioty w bezpieczne miejsce.
Przed przystąpieniem do osuszania piwnicy kluczowe jest znalezienie przyczyny pojawienia się wody. Jeżeli jest to możliwe, należy wyeliminować źródło przecieku. Przykładowo, w sytuacji awarii sieci wodno-kanalizacyjnej trzeba zamknąć dopływ wody i zabezpieczyć miejsce uszkodzenia. Dopiero wówczas można zabrać się za wypompowywanie. Do osuszania możemy przystąpić także w przypadku wody w piwnicy po opadach deszczu.
Natomiast jeżeli źródłem wilgoci jest wysoki poziom wód gruntowych, trzeba poczekać, aż się on ustabilizuje. W przeciwnym razie woda napłynie ponownie, powodując przy tym wypłukiwanie fundamentów. Podobnie trzeba postąpić w przypadku powodzi, gdy na zewnątrz budynku wciąż utrzymuje się wysoki stan wód.
Jeżeli w piwnicy są okna, warto je otworzyć. Cyrkulacja powietrza przyspiesza osuszanie pomieszczenia. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli zalane okna i drzwi są drewniane, lepiej pozostawić je zamknięte. W przypadku zbyt szybkiego wyschnięcia mogą się wypaczyć i zdeformować.
Przed przystąpieniem do wypompowywania wody z piwnicy warto również sfotografować powstałe uszkodzenia. Zgromadzenie materiałów w formie zdjęć czy filmów jest niezwykle istotne, jeżeli mamy polisę ubezpieczeniową. Wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie za zalaną piwnicę.
Wody możemy pozbyć się za pomocą wiader. Ten sposób jest jednak dozwolony tylko w przypadku małej ilości czystej wody. Pamiętajmy, że samodzielne, ręczne wybieranie jest bardzo pracochłonne, długotrwałe, a także niebezpieczne dla zdrowia. Stojąca woda jest najczęściej siedliskiem mikroorganizmów. Dlatego najlepiej wykorzystać odpowiednią pompę. Niekiedy zalana piwnica może też wymagać pomocy straży pożarnej, która dysponuje profesjonalnymi urządzeniami. W przypadku wycieku z sieci kanalizacyjnej lub szamba ze względu na wysokie zagrożenie mikrobiologiczne należy wezwać firmę zajmującą się wywozem fekaliów.
Po wypompowaniu wody piwnica wymaga dalszego osuszania. Ważne jest wietrzenie i ogrzewanie. Można zastosować specjalne maszyny przyspieszające proces schnięcia – nagrzewnice wymuszające ruch powietrza i podwyższające jego temperaturę lub osuszacze kondensacyjne. Tego typu maszynami dysponują profesjonalne firmy zajmujące się osuszaniem piwnic. Można je także wynająć w wypożyczalniach.
Czas osuszania piwnicy jest uzależniony od poziomu zawilgocenia. W przypadku niewielkiej ilości wody jej nadmiaru pozbędziemy się w ciągu kilku dni. Jeżeli jednak zawilgocenie jest duże, a woda dostała się do głębszych warstw konstrukcyjnych budynku, osuszanie może potrwać kilka tygodni. Trzeba też mieć świadomość, że jeśli doszło do zalania piwnicy ściekami, konieczne będzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcja oraz skucie tynków.
Jaka pompa do wypompowania wody z piwnicy?
Pompy to szeroka gama urządzeń o różnym przeznaczeniu. Nie wszystkie nadają się do wypompowywania wody z piwnicy. Z tym zadaniem poradzą sobie tylko pompy zanurzeniowe (inaczej zatapialne), które przystosowane są do pracy poniżej lustra wody (w pełnym zanurzeniu).
Na rynku dostępne są pompy zanurzeniowe do wody czystej lub brudnej. Wybór danego modelu zależy od stanu zanieczyszczenia wody, która ma zostać odessana. Pompy zanurzeniowe do wody czystej i lekko zanieczyszczonej nadają się do opróżniania basenów, wypompowywania wody ze zbiorników na deszczówkę czy opróżniania beczek. Natomiast pompy do wody brudnej mają specjalną konstrukcję, co zapobiega zapychaniu się wirnika np. przez piasek, kamienie, liście i inne odpady. Wykorzystuje się je do osuszania zalanych pomieszczeń czy oczek wodnych.
Fot. Pompy zatapialne znajdą zastosowanie również przy nadmiarze wody oczkach wodnych
Pompy zanurzeniowe, które przystosowane są do wypompowywania wody z piwnicy, oferuje Kärcher. Urządzenia z serii SP Dirt wyróżniają się wysoką wydajnością, co przekłada się na szybkie usuwanie nagromadzonej wody. Pozwala to ograniczyć straty spowodowane przez wilgoć. Ponadto pompy zanurzeniowe Kärcher zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy.
Odporny, ceramiczny pierścień uszczelniający (uszczelnienie stosowane w modelach profesjonalnych) chroni silnik przed zanieczyszczeniem, a wyłącznik pływakowy włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody i tym samym zapobiega pracy na sucho. Pompę do wody w piwnicy można także zaopatrzyć w dodatkowy filtr (niektóre modele mają go w zestawie), który zabezpiecza wirnik przed większymi zanieczyszczeniami.
Warto też zwrócić uwagę na przemyślaną konstrukcję pomp zanurzeniowych Kärcher. Szybkozłącze Quick Connect pozwala na szybkie i wygodne podłączanie węży. Dzięki temu urządzenie jest natychmiast gotowe do pracy w awaryjnych sytuacjach. Ma także ergonomiczny uchwyt do łatwego przenoszenia w dowolne miejsce, by wypompować nadmiar brudnej wody.
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Jak wypompować wodę z piwnicy?
Przed przystąpieniem do wypompowywania wody z piwnicy należy przygotować pompę do pracy. Dzięki urządzeniom Kärcher można to zrobić szybko w kilku krokach:
- Aby uniknąć zapchania urządzenia, warto zamontować filtr wstępny. Jest to szczególnie zalecane w przypadku węża o średnicy mniejszej niż 1¼".
- Podłączamy wąż drenażowy do pompy za pomocą opaski zaciskowej z motylkiem i dołączonego do zestawu przyłącza. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia sprawny montaż elementów bez użycia narzędzi. Warto pamiętać, że im krótszy wąż i większa jego średnica, tym wyższa wydajność tłoczenia wody.
- Blokujemy wyłącznik pływakowy na odpowiedniej wysokości. W zależności od ustawionego poziomu wody pompa włączy się lub wyłączy.
- Do uchwytu mocujemy linkę i zanurzamy pompę, ustawiając ją poziomo na stabilnym podłożu. Jeżeli na podłożu występuje szlam, należy umieścić urządzenie np. na cegle.
- Podłączamy pompę do źródła prądu. Uwaga! Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w trakcie pracy nie wolno dotykać cieczy, liny zamocowanej do uchwytu ani przedmiotów znajdujących się w wodzie.
- Po zakończeniu pompowania wody należy przepłukać pompę czystą wodą.
Pompy zatapialne Kärcher mogą pracować w trybie automatycznym lub ręcznym. W ostatnim przypadku są włączone na stałe, dlatego nie można pozostawiać ich bez nadzoru. Natomiast w trybie automatycznym przełącznik z pływakiem kieruje procesem pompowania w zależności od ustalonego poziomu wody.
Fot. Pompa zatapialna przyda się też w czasie budowy
Jak zapobiegać zalaniom i zawilgoceniu piwnicy?
Woda w piwnicy niesie negatywne konsekwencje dla całego budynku. Mury ulegają uszkodzeniu i osłabieniu, a także obniża się ich termoizolacyjność, co powoduje wzrost kosztów ogrzewania. Co więcej, wilgoć sprzyja rozwojowi szkodliwych dla zdrowia pleśni i innych form korozji biologicznej. Dlatego najlepiej zapobiegać zalaniom piwnicy.
W przypadku problemu wody gruntowej w piwnicy należy przede wszystkim zadbać o odpowiednią hydroizolację fundamentów. Można także wykonać wokół budynku drenaż, którego zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru wody na bezpieczną odległość. Jeżeli na ścianach piwnicy pojawia się wilgoć, warto ogrzewać pomieszczenie oraz często je wietrzyć.
Incydentalnych podtopień w wyniku np. intensywnych opadów deszczu czy powodzi często nie da się uniknąć. Można jednak przygotować się na taką sytuację. Przede wszystkim trzeba uszczelnić potencjalne drogi przedostawania się wody do piwnicy, czyli otwory instalacji (gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej), a także okna i drzwi. Do zabezpieczenia tych ostatnich można wykorzystać specjalne wodoodporne panele. Ponadto zaleca się montaż urządzeń przeciwcofkowych, które chronią przed zalaniem fekaliami przy podtopieniach. Warto też zaopatrzyć się w pompę zanurzeniową, która w awaryjnej sytuacji pomoże pozbyć się nadmiaru wody.
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